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渡邊直美人見人愛 拍FENDI微電影又代言kate spade

2020-02-04 13:01聯合報 記者楊詩涵／即時報導

紐約輕奢包款品牌kate spade宣布渡邊直美為2020全球代言人，傳達自信、歡樂和原創精神；精品FENDI則是在微電影系列找來湯米多夫曼（Tommy Dorfman）和渡邊直美上演好友撞包記，兩人逗趣的演出讓畫面繽紛熱鬧。

像是用縮小燈改變了棉花糖女神渡邊直美的世界，她變成遊歷kate spade巨型包款的小人兒，對糖果色的Margaux手袋充滿好奇，成為形象影片的劇本。渡邊直美與kate spade的合作於2020春季展開，包括形象片與主題照，首波展現Margaux手袋的迷人色調及都會輪廓，闡揚追求快樂的生活哲學，創意總監Nicola Glass表示，渡邊直美是新女性代表，她的幽默個性和對生活的熱愛，與品牌價值如出一轍。

FENDI則是在最新一集的#BaguetteFriendsForever微電影中，邀請渡邊直美和美國影集「漢娜的遺言」演員湯米多夫曼（Tommy Dorfman）共同演出，運用分割畫面拍攝兩人為了出席FENDI 2020春夏時裝秀而著裝的過程，不認識彼此的兩人經歷鬧鐘響起、摘下眼罩、挑選當天要拿的Baguette，最後在時裝秀現場發現對方都帶了Baguette包，因著撞包而成為好友；渡邊直美選用的款式是Pequin條紋圖案粉紅色Selleria皮革材質，湯米手上的則是Baguette男款最新黃、白兩色Baguette，兩人生動的演出讓人看了會心一笑。

█渡邊直美演繹新款kate spade margaux手袋形象影片：

█FENDI渡邊直美 x 湯米多夫曼#BaguetteFriendsForever微電影：

渡邊直美在kate spade形象影片中詮釋最新的糖果色margaux手袋。圖／...
渡邊直美在kate spade形象影片中詮釋最新的糖果色margaux手袋。圖／kate spade提供
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湯米多夫曼詮釋FENDI Baguette男款最新黃、白兩色Baguette，背...
湯米多夫曼詮釋FENDI Baguette男款最新黃、白兩色Baguette，背帶上則是懸掛了Nano Baguette。圖／FENDI提供
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可愛的渡邊直美是FENDI #BaguetteFriendsForever微電影...
可愛的渡邊直美是FENDI #BaguetteFriendsForever微電影最新一集的主角。圖／FENDI提供
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渡邊直美選用FENDI Pequin條紋圖案粉紅色Baguette，背帶上裝飾黃...
渡邊直美選用FENDI Pequin條紋圖案粉紅色Baguette，背帶上裝飾黃色的Nano Baguette。圖／FENDI提供
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湯米多夫曼演繹男款FENDI Baguette的多種造型與氛圍。圖／FENDI提...
湯米多夫曼演繹男款FENDI Baguette的多種造型與氛圍。圖／FENDI提供
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渡邊直美與湯米多夫曼在FENDI微電影中的互動流暢而自然。圖／FENDI提供
渡邊直美與湯米多夫曼在FENDI微電影中的互動流暢而自然。圖／FENDI提供
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FENDI在#BaguetteFriendsForever微電影中曝光多個新款B...
FENDI在#BaguetteFriendsForever微電影中曝光多個新款Baguette。圖／FENDI提供
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無極限的搞笑幽默，讓渡邊直美的形象深植人心，也成為kate spade新任全球代...
無極限的搞笑幽默，讓渡邊直美的形象深植人心，也成為kate spade新任全球代言人。圖／kate spade提供
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渡邊直美和湯米多夫曼共同演出FENDI #BaguetteFriendsFore...
渡邊直美和湯米多夫曼共同演出FENDI #BaguetteFriendsForever微電影。圖／FENDI提供
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渡邊直美的幽默個性和對生活的熱愛，讓她成為kate spade新任全球代言人。圖...
渡邊直美的幽默個性和對生活的熱愛，讓她成為kate spade新任全球代言人。圖／kate spade提供
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自信地展現個人特質，帶給人歡樂感受的渡邊直美是kate spade新任全球代言人...
自信地展現個人特質，帶給人歡樂感受的渡邊直美是kate spade新任全球代言人。圖／kate spade提供
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湯米多夫曼詮釋FENDI Baguette男款可悠閒也可正裝的造型。圖／FEND...
湯米多夫曼詮釋FENDI Baguette男款可悠閒也可正裝的造型。圖／FENDI提供
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