渡邊直美人見人愛 拍FENDI微電影又代言kate spade

紐約輕奢包款品牌kate spade宣布渡邊直美為2020全球代言人，傳達自信、歡樂和原創精神；精品FENDI則是在微電影系列找來湯米多夫曼（Tommy Dorfman）和渡邊直美上演好友撞包記，兩人逗趣的演出讓畫面繽紛熱鬧。

像是用縮小燈改變了棉花糖女神渡邊直美的世界，她變成遊歷kate spade巨型包款的小人兒，對糖果色的Margaux手袋充滿好奇，成為形象影片的劇本。渡邊直美與kate spade的合作於2020春季展開，包括形象片與主題照，首波展現Margaux手袋的迷人色調及都會輪廓，闡揚追求快樂的生活哲學，創意總監Nicola Glass表示，渡邊直美是新女性代表，她的幽默個性和對生活的熱愛，與品牌價值如出一轍。

FENDI則是在最新一集的#BaguetteFriendsForever微電影中，邀請渡邊直美和美國影集「漢娜的遺言」演員湯米多夫曼（Tommy Dorfman）共同演出，運用分割畫面拍攝兩人為了出席FENDI 2020春夏時裝秀而著裝的過程，不認識彼此的兩人經歷鬧鐘響起、摘下眼罩、挑選當天要拿的Baguette，最後在時裝秀現場發現對方都帶了Baguette包，因著撞包而成為好友；渡邊直美選用的款式是Pequin條紋圖案粉紅色Selleria皮革材質，湯米手上的則是Baguette男款最新黃、白兩色Baguette，兩人生動的演出讓人看了會心一笑。

█渡邊直美演繹新款kate spade margaux手袋形象影片：

█FENDI渡邊直美 x 湯米多夫曼#BaguetteFriendsForever微電影：