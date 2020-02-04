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「愛的迫降」孫藝珍 靠4重點畫出減齡妝容 電翻玄彬

2020-02-04 12:49聯合報 記者劉小川／台北即時報導

最近每到周末，很多人都在「愛的迫降」，孫藝珍與玄彬的南韓、北韓相戀，讓超多人流淚，也期待兩人能開花結果。

而38歲的孫藝珍在劇中飾演富家女尹世理，卻絲毫不見任何的歲月痕跡，凍齡般的外表，讓每個女生都恨得牙癢癢的。

在螢幕上，孫藝珍靠自然的「減齡妝感」，表現出溫柔及充滿少女感的清新，孫藝珍的化妝師日前接受採訪時，也公開孫藝珍在劇中減齡妝容小秘密，看要如何化妝，才能電到玄彬。

重點一、輕盈底妝，輕透感

孫藝珍在劇中看似零妝感，在北韓的戲份中，更是看不出來有化妝，讓很多人都驚訝孫藝珍的皮膚居然那麼好。彩妝師則說，減齡妝感就是要用輕盈度，會讓皮膚的細緻度出現差異，太厚重底妝讓人感覺顯老。

上妝時，粉底的遮瑕力比較好，相對上也會感到厚重些，建議可以使用氣墊或添加保濕成分的粉底來使用。

想要畫出輕盈底妝，還能減齡，三個重點要掌握：保留些小瑕疵、不過度的遮瑕、使用底妝最大的輕薄度。

重點二、用打亮，提升透明感

喜歡化妝的人，都知道打亮的重點，在臉部的突出部位，譬如蘋果肌、鼻樑、鼻頭、眉尾、唇峰等，可讓臉部整體更富有立體感水潤感。孫藝珍在劇中，眼妝非常的淡，甚至只有上裸粉色系的眼影與睫毛膏，最後補上內眼線，因此打亮就在眼窩、眼頭，就可以讓素雅的眼妝，看起來炯炯有神。

重點三、母胎的自然眉型

孫藝珍的眉毛，屬於原生自然眉型，所以沒有刻意畫出來的弧度與一字眉，只是簡單修除雜毛，及眉筆勾勒出的眉型。建議眉筆選擇比髮色淺一個色階，這樣畫出來的眉毛會增添許多柔和與自然感。

重點四、裸粉色唇，展現少女感

孫藝珍在劇中裝嫩，卻看不出來年紀，唇膏挑選也很重要，想要擁有少女清純的模樣，選擇唇膏色系，不可以使用太紅的顏色，或偏橘色調性的，會讓人有一種強勢的感覺。在「愛的迫降劇」中，孫藝珍唇色皆為素顏唇色、裸粉色、乾燥玫瑰色系等，帶有滋潤感，相對看起來就減齡不少。

特別提醒，上唇彩前，記得先做好唇周的遮瑕動作，因為唇周的暗沈會讓人容易感到老態。

孫藝珍在北韓的戲分，幾乎都是裸透的妝感。。圖／摘自微博
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接近裸妝感，卻在眼頭、眼窩的地方打亮，呈現自然感。圖／摘自微博
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快來學孫藝珍的減齡妝容。圖／摘自微博
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孫藝珍的眉型，天生夠自然。圖／摘自微博
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孫藝珍的唇色，都以裸粉色為主。圖／摘自微博
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