柳葉刀與柳葉針 醫學與時間的美麗巧合

近期健康議題儼然成為全球熱議焦點，也是在各方高度關心的同時，專業醫療期刊《柳葉刀》（Lancet）則是專業討論時用以引述的重要文獻。「柳葉刀」一詞在醫學用語中又稱刺血針或雙刃小刀，雖然原是手術中的常見器具，但在翻譯後更為美化，並成為今日醫療界的重要學術刊物。

無獨有偶，高級鐘表的設計脈絡中也有簡稱為「柳葉針」的柳葉形指針。柳葉針原文為Leaf hands或Feuille hands，意指形狀宛如花瓣葉片，而柳葉刀與柳葉針兩造間雖無關聯，但皆取柳樹葉片的修長之形，加上外科手術與高級鐘表皆具備的精密特質，讓柳葉刀與柳葉針，意外成為醫學與時間的美麗巧合。

一直以來，柳葉形指針始終都是萬國（IWC）旗下的柏濤菲諾（Portofino）系列與葡萄牙（Portuguese）系列的經典設計元素。柏濤菲諾系列的自動三針腕表，簡約而雋永，是踏入高級表領域相對容易的入門之選；而葡萄牙系列的七日鍊長動能腕表再搭配上鐵道式時間刻度與42毫米的大表面後，則是不少收藏家心中的熱門標地，並擁有不愛好粉絲。