野人火鍋推新品！「國宴專用」雞肉+剝皮辣椒爽度十足

對於火鍋控來說，吃鍋不分季節，像最近這樣冷颼颼的天氣，吃鍋更是必須！說到吃鍋，由「瘋面仔」Kid開設位於台北市民大道上的「野人火鍋」，主打冷藏熟成高級肉，每季還會推出特色料理，不斷給來用餐的客人最新鮮的體驗。在這冷冷的天氣，吃下滿足的肉片，喝上一碗熱騰騰的湯，簡直是人生一大享受！

野人火鍋新品「剝皮辣椒桂丁雞」。(圖／野人火鍋提供) 分享 facebook

「野人火鍋」營業3年多，吸引許多人上門品嘗，因為Kid的好人緣，許多演藝圈的藝人好友也經常光顧。最近推出的新品「剝皮辣椒桂丁雞」，馬上成為今年冬季最熱門餐點，「剝皮辣椒桂丁雞」使用正宗花蓮手作剝皮辣椒，以及「台灣土雞王」桂丁雞，桂丁雞為去骨腿排，皮薄肉質細嫩Ｑ、不遊憩，雞汁使用專利海藻酵母飼養90天，為米其林廚師指定使用雞肉，更是國宴專用雞，辣椒是使用花蓮新鮮直送的剝皮辣椒，辛、香、鮮、甜一次滿足。

野人火鍋的招牌痛風鍋。(圖／野人火鍋提供) 分享 facebook

除此之外，有著滿滿的紅蝦、草蝦、明蝦、白蝦的痛風鍋與Prime無骨牛小排，都是店內招牌餐點，如果食量比較大的人，還可選擇肉量升級50%。

野人火鍋店內裝潢日系簡約。(圖／野人火鍋提供) 分享 facebook 野人火鍋店內裝潢日系頗禪意。(圖／野人火鍋提供) 分享 facebook

餐廳內以日式裝潢為主，簡單典雅的佈置，一進門頗有悠閒舒適的氛圍，若是平日用餐，可以享受恬靜的氣氛，細細品嘗鍋物的好滋味，十分適合情侶用餐。最近因武漢肺炎疫情，野人火鍋店內提供酒精消毒，也嚴格要求工作人員佩帶口罩，每日上班前測量耳溫。

冬天吃上滿滿的肉片，熱騰騰的湯，十足療癒。(圖／野人火鍋提供) 分享 facebook 野人火鍋主打冷藏熟成高級肉。(圖／野人火鍋提供) 分享 facebook

情人節將近，還沒想到要去哪裡約會嗎？udn走跳世界推出情人節美食好康活動，要抽出15組幸運粉絲(一組兩張)，送你品嘗暖呼呼的「野人火鍋」。

🍲活動方式：

1. 在本活動貼文按讚+公開分享

2. 留言：情人節你最想和誰一起品嘗野人火鍋，最想吃店內的哪個鍋物?

🍲活動時間：即日起至2/8 23:59止

🍲得獎獎項：野人火鍋雙人招待券(一組2張，共抽出15名)

🍲使用期間：2020/2/14起至2020/9/30

🍲得獎公布：2/10(一) 於本貼文中公布。

🍲注意事項：得獎名單將於粉絲團活動貼文上公布，得獎者請將領取的完整資料（臉書帳號、真實姓名、手機號碼、寄送地址含郵遞區號）私訊小編，贈品將安排陸續寄送。兌換品項為店內指定商品，使用時間依票面為主。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com或私訊udn走跳世界粉絲團，我們將盡速為您解答。