讓環保成為習慣！世界最小口袋餐具組 自備餐具再無難事

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近來環保意識抬頭，「減塑」似乎也成了全民課題，用餐自備餐具，則是最多人選擇友善環境的第一步。愛爾蘭的設計團隊為了讓「自備餐具」確實在每個人的生活中實現，研發了世界第一款 「可以放進口袋的最小餐具組」 ，體積小巧卻囊括了齊全的用餐配備，輕鬆降低外出攜帶餐具的門檻。

多年前，一支吸管跑進海龜鼻子的影片震撼全世界，讓許多人不禁開始思考，如果可以讓世界變得更好，我們可以做些什麼？從自身的生活開始改變，或許是最簡單、也最直接的方式，許多人會選擇隨身自備餐具，減少外食一次性餐具的浪費，然而，常見的外出餐具組體積大、攜帶不易，有時期望守望環境的心情，也就經常因一時的便利而將就。

如果能讓環保成為習慣，實踐減塑是否不再只是說說而已？來自愛爾蘭的設計團隊Outlery，便是為了這個目的而組成，經過反覆的設計討論、研發打模，世界最小、最實用的「最小口袋餐具組」就此誕生了。為了將空間做最有效的運用，團隊將餐具拆解成三段式可組裝的模式，謹慎評估人們使用餐具的習慣，設計6款餐具，並精選日常餐食最常使用的其中4款，將前端作為可替換設計，拆解收納後，濃縮到約6x8cm的小鐵盒裡，隨身放在包包、口袋，無痛融入我們的生活。此外，Outlery也研發了兒童餐具款，安全餐具設計，手把更貼心附上矽膠套，讓孩子從小就養成擁有專屬餐具的好習慣。 Outlery最小口袋餐具組 在海外甫一推出，便獲得廣大的迴響，於海外募資突破4600萬，並受到超過兩萬名支持者肯定。

Outlery精選日常餐食最常使用的餐具，將前端作為可替換設計，拆解收納後，濃縮到約6x8cm的小鐵盒裡。 分享 facebook