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住房送SPA、夢幻套餐！全台「25間情人節大餐」超放閃

2020-02-04 11:24聯合報 記者陳睿中／即時報導

一年一度的西洋情人節即將到來，今年適逢具有「愛你愛你」意義的「2020」年，更具特別性，因此全台各大星級飯店、餐廳，也紛紛推出一系列情人餐點、住宿方案。而且隨著風氣改變，更有多間餐廳推出「單人方案」，就算自己度過情人節，也可以好好犒賞自己、享受單身時光。

【台北君悅酒店】

2月14日西洋情人節晚間餐期，寶艾西餐廳推出「心動時刻」雙人情人節套餐，結合魚子醬、鴨肝、菲力等食材，售價6, 688元。另同步販售情人節限定「愛戀心語」系列蛋糕與巧克力禮盒。

【Mega 50】

位於49樓的Asia 49亞洲料理及酒廊，號稱「新北第一景觀餐廳」。情人節推出「愛在雲端」雙人晚間套餐，提供兩款主菜，並搭配各具特色的開胃菜、冷盤，定價3,344元。50樓Café配合「莓好食光」的檔期，可品嚐新鮮的大湖草莓。當晚用餐佳偶，可獲贈熔岩巧克力蛋糕以及西班牙粉紅氣泡酒，每人999元。

【希爾頓逸林酒店】

台北中山希爾頓逸林酒店推出「逸起歡度情人節」套餐與相關優惠。Alley餐廳設計情人節專屬套餐，每位2,380元起，雙人晚餐享8折，3～6人以上用餐6折起，單人用餐，直接可享5折優惠，鼓勵單身者要好好犒賞自己。方案均再送氣泡酒暢飲。

【寒舍艾麗酒店】

寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳於2月14日～16日晚餐時段，推出「幻彩繪戀」情人節套餐，共有3款主菜可供選擇，並會搭配初戀般酸甜的「義大利雞尾酒．檸檬．莓果」及「臻戀巧克力盤」，每套4,880元。另有素食情人套餐，每位2,000元。點購套餐者，可加贈「艾戀巧克」4入情人節禮盒。

【北投大地酒店】

大地酒店推出「情定大地」情人節住房專案，入住贈送智利前十大酒莊的SANTA HELENA紅酒1瓶和4種起司盤。即日起2月29日，奇岩客房每晚9,999起，楓林客房11,999起，連住2晚或2間入住1晚，加贈雙人下午茶一套。

【瓏山林】

瓏山林台北中和飯店於2月14日至16日、3月13日至15日期間，推出「愛你愛你」情人節午晚間套餐，內包含五品料理，每套2,020元。2月9日前訂位還有9折早鳥優惠。同時段亦可單人用餐，每位為1,010元。

【礁溪寒沐酒店】

礁溪寒沐酒店於即日起至3月15日打造「沐心獻戀」情人節饗宴與住房活動，MU BAR獻上四道式的「愛妳愛你浪漫情人餐」，每份2,020元。酒店同步推出情人節一泊二食住房專案，入住15坪迎曦閣雙人房，並包含早餐、晚間套餐、紅酒、花束、客房浪漫佈置以及加贈提提研面膜乙份，定價13,140元起。

【美福大飯店】

GMT義大利餐廳則於2月13日至16日獻上「摯愛」情人節晚間套餐，每位2,680元，凡點選兩套套餐可享愛戀手工巧克力禮盒520元的加購價。另有One and Only住房專案，包含18坪雅仕客房、O！Balloon夢幻星體驚喜盒、蛋糕，以及氣泡酒，定價7,800元。另有蛋糕、巧克力禮盒等相關禮品。

【台北中山雅樂軒酒店】

只要來電提早訂位2月14日情人節當天酒吧座位 ，就能獲得aloft 人氣招牌「baby」調酒一杯，訂位達2人即送一杯，以此類推。

【香格里拉台北遠東國際大飯店】

馬可波羅義大利餐廳推出六道式的「饗愛」套餐，每人4,250元，加價1,280元，再加贈3杯限定特調，2月11日前預定，可享9折優惠。另外館內的ibuki日本料理推出半自助式套餐，香宮、李白居、馬可波羅酒廊也都有一系列對應餐點方案。

【福容大飯店】

福容大飯店旗下飯店推出一系列住宿、餐飲優惠。例如福容淡水漁人碼頭店推出2月份限定專案，雙人成行，每人2,020元，入住市景客房送豐盛早餐和情人塔搭乘券，加價999元即可升等無敵海景房並贈送法式凡爾賽雙人下午茶。福容福隆店二、三月推出情人節住房專案，每人2,020元起，2月14日、3月14日情人節入住，再加碼贈雙人起士鍋及客房毛巾天鵝。

【瑞穗天和國際觀光酒店】

被譽為「花蓮霍格華茲」的瑞穗天和國際觀光酒店，即日起至2020年3月31日，推出「幸福情人節 Villa一泊二食加贈SPA」住房專案，入住獨棟的格蘭雅緻別墅（四人房），含早、晚餐，每房並附贈紅酒乙瓶，再加贈悅椿Spa的60分鐘療程，兩人平日優惠價17,999元，4人平日優惠價22,999元。

【君品酒店】

2月10日至2月16日期間，推出「一世我愛你」情人節住房專案，可入住以玫瑰花瓣和造型毛巾佈置的君品套房乙晚，還可於客房內享用碳烤美國肋眼牛排搭配Verdi氣泡酒，另再加贈電影票券及植村秀禮品，每晚14,520元。另有期間限定的「心語愛戀」雙人分享餐，售價6,380元。

【宜蘭綠舞國際觀光飯店】

2月11日至3月31日期間推出「2020愛你愛妳」情人住房專案，雙人入住綠舞高級庭園Villa房平日價18,999元起，包含雙人早餐、浪漫客房佈置等內容，並加贈義大利索拉圖梅洛紅葡萄酒、金沙乳酪蛋糕、吉祥物抱枕。館內另有餐飲指定方案，雙人同行用餐加贈氣泡酒。

【台中日月千禧酒店】

館內推出金工手作教室，可攜手製作造型手鐲，另外還有茶香香水製香教室，可以自製香水。情人節午晚餐時段，還有和洋饗宴套餐，雙人定價4980元起，前15組加贈幸福愛情御守。

【台北喜來登大飯店】

2月14日至2月16日推出情人節盛宴，「安東廳」精選法國吉拉多生蠔與和牛海陸雙拼，頂級饗宴每套3,900元起；SUKHOTHAI泰式雙人饗宴搭配香氛氣泡水暢飲，每套3,990元；十二廚、比薩屋、The Deli烘培坊亦推出限定料理或加價購升級。另外還有情人贈品與滿額享人像彩繪等活動。

【六福萬怡酒店】

敘日全日餐廳與The Lounge各推出「2020愛你愛妳 情人節雙人套餐」、「2020 Love u雙人情人節套餐」，雙人價2,880元起。一禮莊園並設計3款情人節花禮，售價自880元起。

【珍寶海鮮】

2月8日至16日，推出情人節雙人套餐，採位上菜餚，提供辣椒蟹辣椒蟹肉配炸饅頭、珍寶精選前菜三拼、鵲巢XO醬炒鮮干貝等限定新菜色，雙人價2688元起，加價198元，可享指定酒飲無限暢飲。

【台北萬豪酒店】

高空酒吧餐廳INGES Bar & Grill推出情人節盛宴套餐，內含龍蝦、鴨肝、松露及碳烤牛排等食材與特製情人甜點，雙人價7,000元 。酒水滿額再贈玫瑰及巧克力。大廳酒吧Lobby Lounge並限時販售情人節限定酒款，可再享情人節甜點加購優惠。

【台北西華飯店】

TOSCANA義大利餐廳於2月14日晚間推出雙人甜蜜套餐。以北海道干貝濃湯揭序，主菜則為「美國懷俄明州慕瑞玫爾農場頂級紐約客牛排」，雙人價每套6,000元。另有「頂級賦活下午茶饗宴」，

【台北文華東方酒店】

Bencotto義大利餐廳獻上主廚特製的六道式情人節套餐，包括波士頓龍蝦搭佐龍蝦清湯、紅酒慢燉澳洲和牛頰佐野菇等菜色，每人3,200元。另外青隅、文華餅房也推出精緻下午茶及夢幻美點，芳療中心也推出「雙人珍寵」優惠專案。

【和逸飯店】

和逸飯店．高雄中山館於頂樓Cozzi THE Roof餐廳，推出「星空情人雙人晚餐」，有兩款海陸主餐可供選擇，再搭配特製誘惑鮭魚蛋、戀戀金槍魚和情人蝦球開胃等料理，售價1,688元，情人節當天用餐再招待特調雞尾酒。

【誠品行旅】

誠品行旅在2月14日至2月16日期間，於In Between之間餐廳及The Chapter Café分別推出情人節限定饗宴。「摯愛情人套餐」可選用肋眼牛排或鱈魚作為主菜，每位2500元。珍愛雙人饗宴則是以海陸組合搭配多款特色佐菜，每套2,599元。情人節當晚用餐，再贈情人花束。

【高雄英迪格酒店】

不提供訂位的Pier No.1高空酒吧，首次於情人節起推出訂位套餐服務，套餐內含氣泡酒2杯、起士冷肉拼盤、美國帶骨牛小排附鹽之花或德國啤酒豬腳酸菜附脆薯，每日限6組訂位，每組1,550元。Wok on the Park全日餐廳也推出情人節雙人晚餐，每套5,200元。

【欣葉】

欣葉旗下各品牌推出一系列應景活動。欣葉日本料理至3月14日，推出打卡抽客製化金飾活動；蟹舞手抓海鮮，則有閃蝦情人餐，雙人份2220元，打卡再抽波士頓龍蝦。唐點小聚在2月14日、3月14日，限量推出「I love U黑金流沙包」。其他如咖哩匠、欣葉小聚、食藝軒等品牌，也都有打卡禮或是情人專屬套餐。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

和逸飯店高雄中山館推出星空情人饗宴。圖／和逸飯店提供
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台北西華飯店的TOSCANA義大利餐廳於2月14日晚間推出雙人甜蜜套餐。圖／台北...
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