親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
肺炎防疫搶物資
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

哈利梅根可能住這 居民被教「像養貓一樣對待他們」

香港武漢肺炎致死首例 39歲患者心臟衰竭病逝

現代人平均每天滑手機2.5小時 頸部保養成美肌新顯學

2020-02-04 10:05經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

現代女性相當會保養，年輕的外表幾乎讓人猜不出實際年齡，但保養專家丹楓老師提醒，「小心，頸部肌膚洩漏了你的秘密」。

丹楓老師進一步指出，從25歲起，肌膚表皮含水量下降，玻尿酸、膠原蛋白逐漸流失、皮膚結構、組織也日漸纖薄，而頸部肌膚的真皮、脂肪結構僅只有臉部的三分之二薄，皮脂與汗腺分泌更不到臉部的三分之一，保濕能力更是低弱，導致頸部肌膚更顯細緻脆弱。

加上頸部的活動頻繁，與地心引力每天24小時的拉扯，若日常基礎保養沒有特別照顧，不到25歲，「頸紋」這道歲月痕跡可能就會悄悄來報到了。

同時，丹楓老師還特別提到歐洲健康協會的一份統計指出，2018年全球擁有智慧型手機的消費者，平均每天使用時間約148分鐘（約2.5小時），現代人因長時間保持低頭、頸部前傾的姿勢使用智慧型手機、平板電腦，造成頸部不適徵狀或頸椎病，不良姿勢也導致頸部持續負重約15~30公斤，擠壓同時會造成頸部循環不良、缺水與乾燥，當然長時間擠壓也更容易造成下顎線條鬆弛與頸部紋路的生成。

針對頸部保養，DERM iNSTITUTE得英特推出全新的「肌因抗老 胸頸精華」，訴求以珍貴奈米鉑金胜肽導入科技，協同緊緻三胜肽、抗皺五胜肽與藻類生長酵素，可潤澤、保濕肌膚，並強化胸、頸線條的緊緻感。

同時，DERM iNSTITUTE得英特「肌因抗老 胸頸精華」還添加阿育吠陀及東方經典舒敏、抗氧化的植萃成分，包含印度苦楝、巴戢天、白藜蘆醇、黃岑等，訴求能減緩肌膚的敏感、乾燥、細紋、暗沉與膚色不均的肌膚抗老保養對策。

肌因抗老胸頸精華。 圖／DERM iNSTITUTE提供
肌因抗老胸頸精華。 圖／DERM iNSTITUTE提供
分享

延伸閱讀

戴口罩得用「眼睛放電」！搜羅6款眼霜拯救疲憊...

戴口罩、天氣冷必備！凡士林超強4種用法，濕敷...

素顏依舊美成仙女！泫雅保養秘訣公開　跟著做就...

開工臉部也要大掃除！三步驟還妳水亮嫩白臉

台灣燈會老鼠娶親小提燈 吉利、美力會拜年

以老鼠娶親為靈感！　台灣燈會小提燈會「彎腰拜...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

U值媒／夢走不下去也是前進吧？

2020-02-04 11:34

住房送SPA、夢幻套餐！全台「25間情人節大餐」超放閃

2020-02-04 11:24

超夯永保安康紀念車票又來了！ 限量7千套周六開搶

2020-02-04 11:11

年假+疫情衝擊 元月車市跌1成

2020-02-04 00:40

iPhone換電池只要990元 不限用戶全台myfone門市皆可修

2020-02-03 22:54

戴口罩得用「眼睛放電」！搜羅6款眼霜拯救疲憊貓熊眼

2020-02-03 19:54

約克維奇重返世界球王 搶先戴Seiko Astron限量聯名表

2020-02-03 18:40

情人節脫單必擦「莫蘭迪指彩」美炸！用指尖招桃花勝利

2020-02-03 17:46

這是「大辣」等級的超級盃！翹臀珍上演VERSACE換裝秀

2020-02-03 17:26

心形水鑽藏在哪？Roger Vivier方釦鞋考驗你的眼力

2020-02-03 16:40

櫻潮來襲！八重櫻炸裂奧萬大 春遊入住有優惠

2020-02-03 16:09

HUBLOT、FRANCK MULLER助攻 情人節「表」白心意

2020-02-03 15:55

展現北歐風格明亮底蘊 描繪恬靜生活風景

2020-02-03 15:09

Lady Gaga、木村拓哉、G-Dragon權志龍最愛 傳奇銀飾品牌Cody Sanderson開進台北

2020-02-03 15:07

7-ELEVEN草莓季粉嫩登場 草莓巧克力三天王吃了超療癒

2020-02-03 14:40

時尚精緻小物 點燃情人節愛火

2020-02-03 13:56

RIMOWA冰藍色行李箱一推出就被秒殺 網：「手機拍不出它十分之一美的神仙顏色」

2020-02-03 13:44

甜點控玩日本必買！明治阿波羅巧克力50周年推限定優格

2020-02-03 13:04

配色超好搭！HOGAN情人節限定情侶鞋 微甜有個性

2020-02-03 12:59

戴口罩、天氣冷必備！凡士林超強4種用法，濕敷能搶救

2020-02-03 12:33

衛生局查緝食藥化妝品違規廣告 有業者整年遭罰529萬元

2020-02-03 12:24

影／台灣燈會炫光車隊有創意 動物狂歡嘉年華今晚啟動

2020-02-03 11:05

台北國際書展延期 樂天Kobo、Readmoo線上書展先過書癮

2020-02-02 21:39

消毒抗菌妙招！快學4招「精油日常保養撇步」增加防禦

2020-02-02 20:11

法樂琪創辦人張振民家中跌倒 相驗為心因性疾病死亡

2020-02-02 19:34

「法樂琪」法式料理創辦人Jimmy張振民逝世 享壽69歲

2020-02-02 17:26

開工臉部也要大掃除！三步驟還妳水亮嫩白臉

2020-02-02 16:06

精品送暖！開雲、LVMH集團慷慨捐助上億對抗武漢肺炎

2020-02-02 15:08

把媽媽的衣櫥當遊戲間 布蕾克女兒愛穿高跟鞋

2020-02-02 14:17

跟上「經典藍」流行！MIDO、TISSOT新表也搶搭熱潮

2020-02-02 13:38

無國界新吃法 一餐吃進50種蔬果

2020-02-02 13:21

CP值超高海鮮丼 一口氣吃15種海鮮

2020-02-02 13:20

年後好享「瘦」 高纖料理健康吃

2020-02-02 13:19

De Beers、BVLGARI花型珠寶上身 添好運又招來好人緣

2020-02-02 12:51

跌破眼鏡！Dolce & Gabbana回歸巴塞爾鐘表展 還要呈現自製機芯高級腕表

2020-02-02 11:48

畫好眼妝才能當「口罩美女」！4款眼妝盤用眼睛電死人

2020-02-02 11:47

樂桃航空國內線新增長崎、鹿兒島2航線 3/29同步開航

2020-02-02 11:39

圖坦卡門攜手85度C 推黃金寶藏蛋糕盒

2020-02-02 00:09

冬日甩老態 3頂級保養品出招

2020-02-02 00:01
看更多

熱門文章

蘇揆拍板6日起買口罩實名制 每人7天內限購2片

2020-02-03 20:45

4日起超商不賣口罩 你一定要知道的買口罩Q&A

2020-02-03 22:11

才剛啟航就重傷！ 星宇宣布2月8日至3月28日澳門航班全砍

2020-02-03 12:55

影／彰化佛心口罩一片2元可買2盒 民眾大排長龍搶購

2020-02-03 13:26

超商明起不賣口罩 2月6日起持健保卡在藥局買

2020-02-03 21:22

行政院拍板6日起口罩實名制 每人7天內限購2片

2020-02-03 20:53

吳德榮：上周寒流 繼霸王級寒流後最強

2020-02-04 07:17

賣場PM2.5口罩整排沒人搶 網曝真相：有用的話早就搶爆

2020-02-03 19:34

防疫照顧假怎麼請？ 勞動部：戶口名簿、學生證可證明

2020-02-03 12:11

口罩7天限買2片 醫生嘆：口罩現在可能真要重複使用了

2020-02-04 07:35

台灣為口罩吵翻天 沈富雄：我若是病毒會笑掉環狀大牙

2020-02-03 14:42

路邊見三隻流浪貓 男子「用熱咖啡淋小貓」網竟一面倒讚翻

2020-02-03 21:59

如何讓口罩活過來？ 台大名醫施景中這麼建議

2020-02-03 22:10

護理師曝醫院口罩慘況 驚嘆：原來醫護人員也有這天

2020-02-03 16:29

不是說好每天供應400萬片口罩？ 假日只生產189萬片不到一半

2020-02-03 17:22

沒口罩不可怕亂丟口罩才可怕 各大醫院週邊成防疫死角

2020-02-03 13:00

iPhone換電池只要990元 不限用戶全台myfone門市皆可修

2020-02-03 22:54

稱口罩沒了…下秒他見店員「拿出一包賣別人」超怒：要檢舉！

2020-02-03 22:21

行政院拍板「七天兩罩」 家長罵：沒病菌都戴到有病菌

2020-02-03 22:19

0是奇數還偶數？口罩實名制分流 衛福部小編激動解答

2020-02-04 10:02

婆婆過年包紅包給媳婦 她感動喊：把我當女兒疼

2020-02-03 18:24

RIMOWA冰藍色行李箱一推出就被秒殺 網：「手機拍不出它十分之一美的神仙顏色」

2020-02-03 13:44

七天兩罩 全民罵翻「沒病都戴出病來了」

2020-02-04 00:14

7天內限購2片口罩 侯友宜：通勤族肯定不夠

2020-02-03 22:45

醫師笑：口罩實名制貢獻大 數學教育史上大突破

2020-02-04 10:17

防疫口罩低於安全庫存量 醫護人員無奈：每天限領一片

2020-02-03 18:24

把口罩通路設在派出所更好？網曝：超商2優勢完勝

2020-02-03 18:37

連酒精棉片都缺貨 糖尿病患家屬：日需品請留給需要的人

2020-02-03 20:31

行政院拍板口罩實名制 蘇貞昌：彼此幫忙 一起度過難關

2020-02-03 21:49

武漢肺炎防疫！華航2月22日前赴陸航班取消 改退票全攻略

2020-02-03 13:52

外傳優遊吧斯即將歇業？董事長:壓力很大但會撐下去

2020-02-03 14:46

消毒用酒精民眾需求夯 咖啡廳怨：消毒馬桶的也被偷

2020-02-03 11:49

因應暑假延後 長榮、立榮宣布改退票免收一次手續費

2020-02-03 21:44

花蓮海域01：02地震 規模4.9

2020-02-04 01:29

酒精滴木地板呈白色塊狀斑點 友教授用「牙膏」神救援

2020-02-03 21:39

戴口罩、天氣冷必備！凡士林超強4種用法，濕敷能搶救

2020-02-03 12:33

兩波冷空氣報到 本周低溫下探12、13度

2020-02-04 09:44

柯文哲爆武漢肺炎收容地 醫師嗆：要公布也由指揮官

2020-02-03 13:53

星宇航空澳門航線 3月29日起逐步恢復航班

2020-02-03 12:55

七天二口罩 吳思瑤：必招罵聲 但決定必要且勇敢

2020-02-04 08:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top