現代人平均每天滑手機2.5小時 頸部保養成美肌新顯學

現代女性相當會保養，年輕的外表幾乎讓人猜不出實際年齡，但保養專家丹楓老師提醒，「小心，頸部肌膚洩漏了你的秘密」。

丹楓老師進一步指出，從25歲起，肌膚表皮含水量下降，玻尿酸、膠原蛋白逐漸流失、皮膚結構、組織也日漸纖薄，而頸部肌膚的真皮、脂肪結構僅只有臉部的三分之二薄，皮脂與汗腺分泌更不到臉部的三分之一，保濕能力更是低弱，導致頸部肌膚更顯細緻脆弱。

加上頸部的活動頻繁，與地心引力每天24小時的拉扯，若日常基礎保養沒有特別照顧，不到25歲，「頸紋」這道歲月痕跡可能就會悄悄來報到了。

同時，丹楓老師還特別提到歐洲健康協會的一份統計指出，2018年全球擁有智慧型手機的消費者，平均每天使用時間約148分鐘（約2.5小時），現代人因長時間保持低頭、頸部前傾的姿勢使用智慧型手機、平板電腦，造成頸部不適徵狀或頸椎病，不良姿勢也導致頸部持續負重約15~30公斤，擠壓同時會造成頸部循環不良、缺水與乾燥，當然長時間擠壓也更容易造成下顎線條鬆弛與頸部紋路的生成。

針對頸部保養，DERM iNSTITUTE得英特推出全新的「肌因抗老 胸頸精華」，訴求以珍貴奈米鉑金胜肽導入科技，協同緊緻三胜肽、抗皺五胜肽與藻類生長酵素，可潤澤、保濕肌膚，並強化胸、頸線條的緊緻感。