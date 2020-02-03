戴口罩得用「眼睛放電」！搜羅6款眼霜拯救疲憊貓熊眼

最近每個人外出、上班都戴著口罩，只露出雙眼，這時反而讓眼睛透露出年齡與疲憊度，其實很多人都會忽略眼周保養，因為戴上口罩，想當個口罩美女、帥哥，眼睛迷不迷人特別重要。

其實，眼周很容易出現細紋，也會凹陷，特別是黑眼圈貓熊眼，都會讓只露出眼睛的妳，視覺年齡老了好幾歲，這時就得開始進行眼周保養，以下精選6款專櫃眼霜，還妳迷人大眼，戴口罩也能招桃花。

嬌蘭皇家蜂王乳超拉提亮眼霜／15ml／3,500元

眼周肌膚長期因為追劇，會呈現老化，法國嬌蘭肌膚研究中心發現蜂蜜中的修護療癒能力，推出「皇家蜂王乳系列」，最新研發出「皇家蜂王乳超拉提亮眼霜」，結合多種蜂蜜，將眼周肌膚完美呵護，如絲綢緞般的細緻質地，像是冰淇淋般，接觸到肌膚就立即化開，溫和服貼於眼周肌膚，讓眼周得到了滋潤大地般的救贖。

除了呵護眼周外，抬頭紋與表情紋也能擦上特別加強，多花些時間按摩能加速吸收。2月起至嬌蘭專櫃或線上旗艦店，購買超拉提眼霜就送蜂王乳霜導精華7日體驗禮。

迪奧逆時能量緊緻眼霜／15ml／3,250元

眼睛看來疲憊，首重就是保濕，Dior迪奧推出的「逆時能量」系列，蘊含有比一般保養品濃郁13倍的玻尿酸，並加入了4種花植成分，包括喚妍草、牡丹、白百合、茉莉，也有最重要的「超級益生菌胜肽」，打造出肌源活化科技，7天就讓抗老有感。

其中迪奧逆時能量緊緻眼霜，以微分子切割技術呈現眼霜的輕盈質地，加入植物固醇與芒果脂，能夠撫平眼周肌膚，為眼周建立起防護屏障。

雪花秀臻雪丹御赤松賦活眼部精華／25ml／8,580元、臻雪丹御赤松賦活眼霜25ml／8,280元

韓保養品雪花秀Sulwhasoo，針對眼周保養，以草本為主，推出臻雪丹御赤松賦活眼部升級系列，從70年生的赤松樹皮萃取出原花青素，生長在赤松樹根下的松茸萃取出松茸精萃，及松苓精萃，打造出讓眼周肌膚重生的臻雪丹御赤松賦活眼部精華、臻雪丹御赤松賦活眼霜。

眼部精華新添加入就是松茸精萃，能夠保護肌膚，降低外部刺激，使用上搭配黃金賦活導入棒，讓精華導入眼周肌膚，之後再用眼霜加強保養，一抹就能讓肌膚吸收，恢復眼周肌膚的亮眼度。

蘭蔻超進化肌因大眼精粹／20ml／2,600元

戴上口罩，眼周肌膚要注意保養外，眼睫毛也很重要，蘭蔻的超進化肌因大眼精粹，除了對抗細紋外，還能能強化睫毛根部，豐盈睫毛。內含有雷特氏B菌、活性酵母益生菌，能夠強化肌膚屏障，且更細小的分子讓眼周柔嫩肌膚更好吸收。

咖啡因萃取能對抗黑眼圈及眼周暗沈，「豐睫修護」由精氨酸、積雪草及檸檬酸組成，能修復眼睫毛根部，讓睫毛更強韌，滋養毛囊。

雅詩蘭黛白金級絕世煉金花秘眼霜／15ml／6,000元

雅詩蘭黛的頂級保養系列，推出全新的白金級絕世煉金花秘眼霜，被稱為「造水眼霜」，因為一開始抹下去是霜狀質感，讓眼周感覺豐潤，之後能感受到水感，持續保濕，最後形成保護屏障，讓眼周肌膚能被修復。

白金級絕世煉金花秘眼霜加入獨特成分，包括含有60種以上活性成分的喜馬拉雅冰原白龍膽花、巴西旱地永生花與超進化三重活水離子霜，三重功效，先滋養、保濕再防護。

La Prairie黃鑽魚子緊俏美眼精華／20ml／16,850元

延緩眼周老化，瑞士頂級保養品牌La Prairie針對眼周肌膚的「黃鑽魚子緊俏美眼精華」，結合黃鑽魚子珍珠、魚子亮眼精萃，分別裝在瓶中，輕壓後，馬上混合黃鑽魚子珍珠、魚子亮眼精萃，按壓到眼周包括眉毛，都能輕輕塗抹，讓人再也無法從眼睛判斷年齡。