親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
肺炎防疫搶物資
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

武漢肺炎延燒：封關中國 60餘國拉起防疫封鎖線

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

戴口罩得用「眼睛放電」！搜羅6款眼霜拯救疲憊貓熊眼

2020-02-03 19:54聯合報 記者劉小川／台北即時報導

最近每個人外出、上班都戴著口罩，只露出雙眼，這時反而讓眼睛透露出年齡與疲憊度，其實很多人都會忽略眼周保養，因為戴上口罩，想當個口罩美女、帥哥，眼睛迷不迷人特別重要。

其實，眼周很容易出現細紋，也會凹陷，特別是黑眼圈貓熊眼，都會讓只露出眼睛的妳，視覺年齡老了好幾歲，這時就得開始進行眼周保養，以下精選6款專櫃眼霜，還妳迷人大眼，戴口罩也能招桃花。

嬌蘭皇家蜂王乳超拉提亮眼霜／15ml／3,500元

眼周肌膚長期因為追劇，會呈現老化，法國嬌蘭肌膚研究中心發現蜂蜜中的修護療癒能力，推出「皇家蜂王乳系列」，最新研發出「皇家蜂王乳超拉提亮眼霜」，結合多種蜂蜜，將眼周肌膚完美呵護，如絲綢緞般的細緻質地，像是冰淇淋般，接觸到肌膚就立即化開，溫和服貼於眼周肌膚，讓眼周得到了滋潤大地般的救贖。

除了呵護眼周外，抬頭紋與表情紋也能擦上特別加強，多花些時間按摩能加速吸收。2月起至嬌蘭專櫃或線上旗艦店，購買超拉提眼霜就送蜂王乳霜導精華7日體驗禮。

迪奧逆時能量緊緻眼霜／15ml／3,250元

眼睛看來疲憊，首重就是保濕，Dior迪奧推出的「逆時能量」系列，蘊含有比一般保養品濃郁13倍的玻尿酸，並加入了4種花植成分，包括喚妍草、牡丹、白百合、茉莉，也有最重要的「超級益生菌胜肽」，打造出肌源活化科技，7天就讓抗老有感。

其中迪奧逆時能量緊緻眼霜，以微分子切割技術呈現眼霜的輕盈質地，加入植物固醇與芒果脂，能夠撫平眼周肌膚，為眼周建立起防護屏障。

雪花秀臻雪丹御赤松賦活眼部精華／25ml／8,580元、臻雪丹御赤松賦活眼霜25ml／8,280元

韓保養品雪花秀Sulwhasoo，針對眼周保養，以草本為主，推出臻雪丹御赤松賦活眼部升級系列，從70年生的赤松樹皮萃取出原花青素，生長在赤松樹根下的松茸萃取出松茸精萃，及松苓精萃，打造出讓眼周肌膚重生的臻雪丹御赤松賦活眼部精華、臻雪丹御赤松賦活眼霜。

眼部精華新添加入就是松茸精萃，能夠保護肌膚，降低外部刺激，使用上搭配黃金賦活導入棒，讓精華導入眼周肌膚，之後再用眼霜加強保養，一抹就能讓肌膚吸收，恢復眼周肌膚的亮眼度。

蘭蔻超進化肌因大眼精粹／20ml／2,600元

戴上口罩，眼周肌膚要注意保養外，眼睫毛也很重要，蘭蔻的超進化肌因大眼精粹，除了對抗細紋外，還能能強化睫毛根部，豐盈睫毛。內含有雷特氏B菌、活性酵母益生菌，能夠強化肌膚屏障，且更細小的分子讓眼周柔嫩肌膚更好吸收。

咖啡因萃取能對抗黑眼圈及眼周暗沈，「豐睫修護」由精氨酸、積雪草及檸檬酸組成，能修復眼睫毛根部，讓睫毛更強韌，滋養毛囊。

雅詩蘭黛白金級絕世煉金花秘眼霜／15ml／6,000元

雅詩蘭黛的頂級保養系列，推出全新的白金級絕世煉金花秘眼霜，被稱為「造水眼霜」，因為一開始抹下去是霜狀質感，讓眼周感覺豐潤，之後能感受到水感，持續保濕，最後形成保護屏障，讓眼周肌膚能被修復。

白金級絕世煉金花秘眼霜加入獨特成分，包括含有60種以上活性成分的喜馬拉雅冰原白龍膽花、巴西旱地永生花與超進化三重活水離子霜，三重功效，先滋養、保濕再防護。

La Prairie黃鑽魚子緊俏美眼精華／20ml／16,850元

延緩眼周老化，瑞士頂級保養品牌La Prairie針對眼周肌膚的「黃鑽魚子緊俏美眼精華」，結合黃鑽魚子珍珠、魚子亮眼精萃，分別裝在瓶中，輕壓後，馬上混合黃鑽魚子珍珠、魚子亮眼精萃，按壓到眼周包括眉毛，都能輕輕塗抹，讓人再也無法從眼睛判斷年齡。

La Prairie以獨家科技，汲取出魚子精華，搭配植物萃取精華，變身「魚子亮眼精萃」，使用時再混合黃鑽魚子珍珠，讓眼部賦活、緊緻，使用時簡單從內側眼角，沿著眼皮、眼摺、外側眼角清點，可以舒緩眼周。

La Prairie黃鑽魚子緊俏美眼精華／20ml／16,850元。圖／La P...
La Prairie黃鑽魚子緊俏美眼精華／20ml／16,850元。圖／La Prairie提供
分享
雅詩蘭黛白金級絕世煉金花秘眼霜／15ml／6,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛白金級絕世煉金花秘眼霜／15ml／6,000元。圖／雅詩蘭黛提供
分享
雪花秀臻雪丹御赤松賦活眼部精華／25ml／8,580元（左）、臻雪丹御赤松賦活眼...
雪花秀臻雪丹御赤松賦活眼部精華／25ml／8,580元（左）、臻雪丹御赤松賦活眼霜25ml／8,280元。圖／雪花秀提供
分享
蘭蔻超進化肌因大眼精粹／20ml／2,600元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻超進化肌因大眼精粹／20ml／2,600元。圖／蘭蔻提供
分享
迪奧逆時能量緊緻眼霜／15ml／3,250元。圖／迪奧提供
迪奧逆時能量緊緻眼霜／15ml／3,250元。圖／迪奧提供
分享
La Prairie黃鑽魚子緊俏美眼精華／20ml／16,850元。圖／La P...
La Prairie黃鑽魚子緊俏美眼精華／20ml／16,850元。圖／La Prairie提供
分享
嬌蘭皇家蜂王乳超拉提亮眼霜／15ml／3,500元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭皇家蜂王乳超拉提亮眼霜／15ml／3,500元。圖／嬌蘭提供
分享
眼周肌膚不好好保養，很容易洩露年齡。圖／迪奧提供
眼周肌膚不好好保養，很容易洩露年齡。圖／迪奧提供
分享
嬌蘭皇家蜂王乳超拉提亮眼霜／15ml／3,500元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭皇家蜂王乳超拉提亮眼霜／15ml／3,500元。圖／嬌蘭提供
分享

口罩

延伸閱讀

戴口罩、天氣冷必備！凡士林超強4種用法，濕敷...

素顏依舊美成仙女！泫雅保養秘訣公開　跟著做就...

開工臉部也要大掃除！三步驟還妳水亮嫩白臉

99%精油保養！亞曼尼超奢華「黑膜」上市，1...

越深就越顯老！改善法令紋的3大撇步 先從少笑...

獵男攻略！曾之喬化妝包公開　讓辰亦儒捨不得放...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

約克維奇重返世界球王 搶先戴Seiko Astron限量聯名表

2020-02-03 18:40

情人節脫單必擦「莫蘭迪指彩」美炸！用指尖招桃花勝利

2020-02-03 17:46

這是「大辣」等級的超級盃！翹臀珍上演VERSACE換裝秀

2020-02-03 17:26

心形水鑽藏在哪？Roger Vivier方釦鞋考驗你的眼力

2020-02-03 16:40

櫻潮來襲！八重櫻炸裂奧萬大 春遊入住有優惠

2020-02-03 16:09

HUBLOT、FRANCK MULLER助攻 情人節「表」白心意

2020-02-03 15:55

展現北歐風格明亮底蘊 描繪恬靜生活風景

2020-02-03 15:09

Lady Gaga、木村拓哉、G-Dragon權志龍最愛 傳奇銀飾品牌Cody Sanderson開進台北

2020-02-03 15:07

7-ELEVEN草莓季粉嫩登場 草莓巧克力三天王吃了超療癒

2020-02-03 14:40

時尚精緻小物 點燃情人節愛火

2020-02-03 13:56

RIMOWA冰藍色行李箱一推出就被秒殺 網：「手機拍不出它十分之一美的神仙顏色」

2020-02-03 13:44

甜點控玩日本必買！明治阿波羅巧克力50周年推限定優格

2020-02-03 13:04

配色超好搭！HOGAN情人節限定情侶鞋 微甜有個性

2020-02-03 12:59

戴口罩、天氣冷必備！凡士林超強4種用法，濕敷能搶救

2020-02-03 12:33

衛生局查緝食藥化妝品違規廣告 有業者整年遭罰529萬元

2020-02-03 12:24

影／台灣燈會炫光車隊有創意 動物狂歡嘉年華今晚啟動

2020-02-03 11:05

台北國際書展延期 樂天Kobo、Readmoo線上書展先過書癮

2020-02-02 21:39

消毒抗菌妙招！快學4招「精油日常保養撇步」增加防禦

2020-02-02 20:11

法樂琪創辦人張振民家中跌倒 相驗為心因性疾病死亡

2020-02-02 19:34

「法樂琪」法式料理創辦人Jimmy張振民逝世 享壽69歲

2020-02-02 17:26

開工臉部也要大掃除！三步驟還妳水亮嫩白臉

2020-02-02 16:06

精品送暖！開雲、LVMH集團慷慨捐助上億對抗武漢肺炎

2020-02-02 15:08

把媽媽的衣櫥當遊戲間 布蕾克女兒愛穿高跟鞋

2020-02-02 14:17

跟上「經典藍」流行！MIDO、TISSOT新表也搶搭熱潮

2020-02-02 13:38

無國界新吃法 一餐吃進50種蔬果

2020-02-02 13:21

CP值超高海鮮丼 一口氣吃15種海鮮

2020-02-02 13:20

年後好享「瘦」 高纖料理健康吃

2020-02-02 13:19

De Beers、BVLGARI花型珠寶上身 添好運又招來好人緣

2020-02-02 12:51

跌破眼鏡！Dolce & Gabbana回歸巴塞爾鐘表展 還要呈現自製機芯高級腕表

2020-02-02 11:48

畫好眼妝才能當「口罩美女」！4款眼妝盤用眼睛電死人

2020-02-02 11:47

樂桃航空國內線新增長崎、鹿兒島2航線 3/29同步開航

2020-02-02 11:39

圖坦卡門攜手85度C 推黃金寶藏蛋糕盒

2020-02-02 00:09

冬日甩老態 3頂級保養品出招

2020-02-02 00:01

性感女神莎莉賽隆穿搭功力強 女總裁秒變帥氣小男孩

2020-02-01 18:50

開工不憂鬱 四枚藍色腕表冷靜掌舵來年新方向

2020-02-01 18:01

「口罩妝」靠眼、眉致勝！棕色系眼線＋飛翹睫毛讓雙眸更迷人

2020-02-01 17:54

玄彬、孫藝真「愛的迫降」神仙CP重逢、接吻大衣暖呼呼 對抗寒流穿起來

2020-02-01 17:37

名人穿戴動物系珠寶 美洲豹PK靈蛇野性魅力各展風情

2020-02-01 17:10

近距離免費看LOEWE工藝獎作品 一上線就逛到停不下來

2020-02-01 15:21
看更多

熱門文章

台灣人瘋搶口罩…抗煞專家：實在看不懂 目前狀況根本不用戴

2020-02-03 09:18

就是買不到口罩！網友跟物流車連跑12家超商發現真相

2020-02-03 10:08

政府耗資2億自建口罩生產線 他批：根本是病毒燒壞了腦

2020-02-03 08:16

民怨口罩買不到 杜紫宸：教大家一個買得到的方法

2020-02-02 21:57

教育部配送50萬片兒童口罩 全國私幼明天可領取

2020-02-02 20:36

才剛啟航就重傷！ 星宇宣布2月8日至3月28日澳門航班全砍

2020-02-03 12:55

別再苦苦排隊 嘉市這招讓口罩供應透明化

2020-02-02 23:51

女大生搭車沒口罩以為「被拒載」司機舉動卻讓所有人感動

2020-02-03 10:26

影／彰化佛心口罩一片2元可買2盒 民眾大排長龍搶購

2020-02-03 13:26

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-02-02 20:40

防疫照顧假怎麼請？ 勞動部：戶口名簿、學生證可證明

2020-02-03 12:11

民眾大賣場搶口罩擠4層樓 網友見這行為驚呼：太可怕

2020-02-02 20:51

大樂透頭獎連6槓 今晚14人獨得百萬大紅包

2020-02-02 22:02

台灣為口罩吵翻天 沈富雄：我若是病毒會笑掉環狀大牙

2020-02-03 14:42

深度5公里…台北市士林區規模2.9地震 雙北震度2級

2020-02-03 08:55

託夢疫情？愛心口罩大放送 他的來源最神奇

2020-02-03 09:00

限購2瓶！台酒營業處大排長龍 民眾搶買95度酒精

2020-02-03 10:44

護理師曝醫院口罩慘況 驚嘆：原來醫護人員也有這天

2020-02-03 16:29

不是說好每天供應400萬片口罩？ 假日只生產189萬片不到一半

2020-02-03 17:22

發燒看病買無口罩 雲林縣宣布可至衛生所領取

2020-02-03 11:14

唐綺陽星座運勢週報：處女遇長輩型桃花 雙子有偏財運

2020-02-03 07:22

林口社宅 十戶共居共耕

2020-02-02 23:59

沒口罩不可怕亂丟口罩才可怕 各大醫院週邊成防疫死角

2020-02-03 13:00

繼武漢肺炎⋯湖南又爆H5N1禽流感 我防檢局密切監控

2020-02-02 21:50

每日星座運勢／獅子鴻運當頭辦事順 異性緣超級好

2020-02-03 00:00

RIMOWA冰藍色行李箱一推出就被秒殺 網：「手機拍不出它十分之一美的神仙顏色」

2020-02-03 13:44

降低感染風險 高雄3醫學中心慢性籤明起改戶外領藥

2020-02-02 23:58

今天放晴回暖 吳德榮：明天鋒面掠過、北台灣轉濕冷

2020-02-03 07:15

武漢肺炎防疫！華航2月22日前赴陸航班取消 改退票全攻略

2020-02-03 13:52

蘇花改區間測速 清明連假後上路

2020-02-03 00:00

雙北擬推高齡社宅 相準精華地段

2020-02-02 23:47

星宇航空澳門航線 3月29日起逐步恢復航班

2020-02-03 12:55

柯文哲爆武漢肺炎收容地 醫師嗆：要公布也由指揮官

2020-02-03 13:53

消毒用酒精民眾需求夯 咖啡廳怨：消毒馬桶的也被偷

2020-02-03 11:49

影／醫療院所口罩吃緊！北市釋出20萬片戰備口罩

2020-02-03 16:13

婆婆過年包紅包給媳婦 她感動喊：把我當女兒疼

2020-02-03 18:24

武漢肺炎疫情發燒 金門鄉親許峻岷捐贈50箱酒精

2020-02-03 12:31

航空業寒冬！ 兩岸航線月底前至少大砍750班

2020-02-03 13:09

解決口罩之亂 國民黨拋：實名領取、政府調配

2020-02-03 09:50

防疫人員口罩配額不足 雲林縣低於安全存量

2020-02-03 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top