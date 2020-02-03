約克維奇重返世界球王 搶先戴Seiko Astron限量聯名表

長期支持他的Seiko Astron，也選在約克維奇奪冠的此刻，獻上「約克維奇限量款」，讓表迷、球迷都有機會與球王戴上同款腕表。圖／法新社 分享 facebook

在昨晚（2/2）塞爾維亞的英雄，網球名將約克維奇（Novak Djokovic）在澳洲網球公開賽力退奧地利好手汀恩（Dominic Thiem），迎接史無前例的男單第8冠，重返世界球王寶座，生涯累積大滿貫數也達到17座，在賽後記者會更表示要挑戰費德勒的地位，顯現出他的決心。

在今年將滿33歲的約克維奇，在2020年的澳洲網球公開賽，以三比二的盤數拍下近年成為威脅的第五種子汀恩，驚險衛冕冠軍，彰顯了他過人的韌性。長期支持他的Seiko Astron，也選在約克維奇奪冠的此刻，獻上「約克維奇限量款」，讓表迷、球迷都有機會與球王戴上同款腕表。而且，約克維奇在高舉澳網金盃的當下，也沒忘記讓這款限量腕表亮相，成為除了身上為了紀念KOBE而特製的外套之外，被討論最多的配件之一。

Seiko Astron約克維奇限量款腕表，提供了特殊表盒可收藏，還搭配一條白色橡膠表帶供替換。圖／Seiko提供 分享 facebook

約克維奇限量款Seiko Astron腕表設計以球王家鄉為出發點，採塞爾維亞國旗藍色作為表盤主色，搭配紅、白色指針點綴，而在表圈設計上也有藏著小巧思，從側面可發現隱藏在藍色陶瓷表圈中的紅色線條。同時，世界時區的數字顯示特別將1及9兩個數字以紅色凸顯，分別代表塞爾維亞首都及Astron發源地日本東京的相對位置，表背也印有約克維奇的專屬簽名刻印，象徵著Seiko Astron與球王的夥伴合作關係。除了不鏽鋼表鍊，約克維奇在頒獎典禮時還換上顯眼的白色橡膠表帶，也將一同隨表贈送。

Seiko Astron約克維奇限量款腕表，表背上印有約克維奇的專屬簽名刻印，象徵著Seiko Astron與球王的夥伴合作關係。圖／Seiko提供 分享 facebook