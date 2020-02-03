情人節脫單必擦「莫蘭迪指彩」美炸！用指尖招桃花勝利

情人節要到了，想要招桃花來脫單嗎？女人最要在乎的細節是「指尖」，也是現代女性必備的美麗武器，依照季節的不同，配色也有所選擇，才能讓自己擁有最完美的指彩。

近期天氣多變化，人心惶惶之於，更要用寧靜的「莫蘭迪色調」來安撫心情，也是帶著淡淡的戀愛季節顏色搭配，用莫蘭迪色系，不只讓纖纖玉手看起來更白嫩、纖長，更是招桃花利器，更凸顯更人氣質。

莫蘭迪灰＋藕色

莫蘭迪色一直是氣質的代表，想要凸顯質感，是必須選擇的顏色，但在選擇莫蘭迪灰色，建議手指本身比較白、甲面比較大的女生。這兩個顏色的搭配，非常協調，藕色色系，比較接近指甲本身的顏色，記得要加點提亮的效果，因為這兩色搭配，會讓人有一種高冷的氣質風格，提亮就顯得重要。

想要提升自己的氣質及高級感，這搭配是萬年不敗款。

莫蘭迪銀灰色＋裸粉色

如果手指甲本身比較偏粉色系，建議可以搭配著莫蘭迪銀灰色＋裸粉色，兼具復古味道與氣質感，讓人有一種端莊又不失時尚感的協調，由於兩款顏色的飽和度不高，更讓人有一種溫柔、不誇張的零距離感，約會必選指彩就屬這搭配，讓戀人不得不牽起妳的纖纖玉手。

巧克力可可棕色＋閃耀金色

近幾年開始吹起了一股復古路線，不只是表現在口紅上，指彩更是許多人變化的主要軸心。巧克力可可棕色是一個飽和度不高的色系，這款顏色，讓人有一種淡淡的歐洲風情，搭配著戒飾更能襯托出手指的美感，也是一款讓手最顯白色系。將閃耀的金色，單獨塗抹在食指或無名指即可，不需要多指，更能襯托出多變的風情，就如同巧克力上的金色點綴，更是情人節最應景的色系。

文青莫蘭迪青色＋紫藕色

就像享用一杯抹茶拿鐵般，讓人回味無窮，復古的文青莫蘭迪青色，給人一種小清新的感覺，清爽、無害感，搭配著紫藕色，不過分搶色，兩種不飽和色系搭配之下，好看又別緻，就像是浪漫的法國建築配色，更增添了情人節的氛圍。

莫蘭迪紫色＋豆沙紅色