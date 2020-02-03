親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
肺炎防疫搶物資
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「封城」之亂：武漢肺炎蔓延下 中共的內憂外患

民航局收到申請了！武漢撤台人包機延至晚上8時起飛

情人節脫單必擦「莫蘭迪指彩」美炸！用指尖招桃花勝利

2020-02-03 17:46聯合報 記者劉小川／台北即時報導

情人節要到了，想要招桃花來脫單嗎？女人最要在乎的細節是「指尖」，也是現代女性必備的美麗武器，依照季節的不同，配色也有所選擇，才能讓自己擁有最完美的指彩。

近期天氣多變化，人心惶惶之於，更要用寧靜的「莫蘭迪色調」來安撫心情，也是帶著淡淡的戀愛季節顏色搭配，用莫蘭迪色系，不只讓纖纖玉手看起來更白嫩、纖長，更是招桃花利器，更凸顯更人氣質。

莫蘭迪灰＋藕色

莫蘭迪色一直是氣質的代表，想要凸顯質感，是必須選擇的顏色，但在選擇莫蘭迪灰色，建議手指本身比較白、甲面比較大的女生。這兩個顏色的搭配，非常協調，藕色色系，比較接近指甲本身的顏色，記得要加點提亮的效果，因為這兩色搭配，會讓人有一種高冷的氣質風格，提亮就顯得重要。

想要提升自己的氣質及高級感，這搭配是萬年不敗款。

莫蘭迪銀灰色＋裸粉色

如果手指甲本身比較偏粉色系，建議可以搭配著莫蘭迪銀灰色＋裸粉色，兼具復古味道與氣質感，讓人有一種端莊又不失時尚感的協調，由於兩款顏色的飽和度不高，更讓人有一種溫柔、不誇張的零距離感，約會必選指彩就屬這搭配，讓戀人不得不牽起妳的纖纖玉手。

巧克力可可棕色＋閃耀金色

近幾年開始吹起了一股復古路線，不只是表現在口紅上，指彩更是許多人變化的主要軸心。巧克力可可棕色是一個飽和度不高的色系，這款顏色，讓人有一種淡淡的歐洲風情，搭配著戒飾更能襯托出手指的美感，也是一款讓手最顯白色系。將閃耀的金色，單獨塗抹在食指或無名指即可，不需要多指，更能襯托出多變的風情，就如同巧克力上的金色點綴，更是情人節最應景的色系。

文青莫蘭迪青色＋紫藕色

就像享用一杯抹茶拿鐵般，讓人回味無窮，復古的文青莫蘭迪青色，給人一種小清新的感覺，清爽、無害感，搭配著紫藕色，不過分搶色，兩種不飽和色系搭配之下，好看又別緻，就像是浪漫的法國建築配色，更增添了情人節的氛圍。

莫蘭迪紫色＋豆沙紅色

許多顯白色的口紅，大多數都以豆沙紅為主，當然放在指彩上，更能彰顯個人品味，這兩款不飽和色，凸顯質感卻又不低調的張揚，更不會有那種大紅大紫的土裡土氣，這樣的搭配更顯高級感，想要招一年的好運氣，又想要低調，這樣的搭配必是2020最佳人氣代表。

巧克力可可棕色＋閃耀金色，情人節最佳搭配色。圖／摘自微博
巧克力可可棕色＋閃耀金色，情人節最佳搭配色。圖／摘自微博
分享
莫蘭迪灰＋藕色，低調顯氣質。圖／摘自微博
莫蘭迪灰＋藕色，低調顯氣質。圖／摘自微博
分享
什麼色系的指彩，在新的一年，為我們招來桃花及好運呢？圖／摘自 pexels
什麼色系的指彩，在新的一年，為我們招來桃花及好運呢？圖／摘自 pexels
分享
莫蘭迪銀灰色＋裸粉色，復古不飽和色，與時尚的交錯感，更顯高級。圖／摘自微博
莫蘭迪銀灰色＋裸粉色，復古不飽和色，與時尚的交錯感，更顯高級。圖／摘自微博
分享
莫蘭迪紫色＋豆沙紅色，2020迎好運、招桃花首選配色。圖／摘自微博
莫蘭迪紫色＋豆沙紅色，2020迎好運、招桃花首選配色。圖／摘自微博
分享
文青莫蘭迪青色＋紫藕色，文青復古風格，讓浪漫更有質感。圖／摘自微博
文青莫蘭迪青色＋紫藕色，文青復古風格，讓浪漫更有質感。圖／摘自微博
分享

巧克力情人節可可

延伸閱讀

HUBLOT、FRANCK MULLER助攻...

時尚精緻小物 點燃情人節愛火

配色超好搭！HOGAN情人節限定情侶鞋 微甜...

挑對顏色 開運妝招好桃花

精采金鼠年 挑對彩妝大開運

曼谷超狂酒店新開幕！18樓高空「無邊際泳池」...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

約克維奇重返世界球王 搶先戴Seiko Astron限量聯名表

2020-02-03 18:40

這是「大辣」等級的超級盃！翹臀珍上演VERSACE換裝秀

2020-02-03 17:26

心形水鑽藏在哪？Roger Vivier方釦鞋考驗你的眼力

2020-02-03 16:40

櫻潮來襲！八重櫻炸裂奧萬大 春遊入住有優惠

2020-02-03 16:09

HUBLOT、FRANCK MULLER助攻 情人節「表」白心意

2020-02-03 15:55

展現北歐風格明亮底蘊 描繪恬靜生活風景

2020-02-03 15:09

Lady Gaga、木村拓哉、G-Dragon權志龍最愛 傳奇銀飾品牌Cody Sanderson開進台北

2020-02-03 15:07

7-ELEVEN草莓季粉嫩登場 草莓巧克力三天王吃了超療癒

2020-02-03 14:40

時尚精緻小物 點燃情人節愛火

2020-02-03 13:56

RIMOWA冰藍色行李箱一推出就被秒殺 網：「手機拍不出它十分之一美的神仙顏色」

2020-02-03 13:44

甜點控玩日本必買！明治阿波羅巧克力50周年推限定優格

2020-02-03 13:04

配色超好搭！HOGAN情人節限定情侶鞋 微甜有個性

2020-02-03 12:59

戴口罩、天氣冷必備！凡士林超強4種用法，濕敷能搶救

2020-02-03 12:33

衛生局查緝食藥化妝品違規廣告 有業者整年遭罰529萬元

2020-02-03 12:24

影／台灣燈會炫光車隊有創意 動物狂歡嘉年華今晚啟動

2020-02-03 11:05

台北國際書展延期 樂天Kobo、Readmoo線上書展先過書癮

2020-02-02 21:39

消毒抗菌妙招！快學4招「精油日常保養撇步」增加防禦

2020-02-02 20:11

法樂琪創辦人張振民家中跌倒 相驗為心因性疾病死亡

2020-02-02 19:34

「法樂琪」法式料理創辦人Jimmy張振民逝世 享壽69歲

2020-02-02 17:26

開工臉部也要大掃除！三步驟還妳水亮嫩白臉

2020-02-02 16:06

精品送暖！開雲、LVMH集團慷慨捐助上億對抗武漢肺炎

2020-02-02 15:08

把媽媽的衣櫥當遊戲間 布蕾克女兒愛穿高跟鞋

2020-02-02 14:17

跟上「經典藍」流行！MIDO、TISSOT新表也搶搭熱潮

2020-02-02 13:38

無國界新吃法 一餐吃進50種蔬果

2020-02-02 13:21

CP值超高海鮮丼 一口氣吃15種海鮮

2020-02-02 13:20

年後好享「瘦」 高纖料理健康吃

2020-02-02 13:19

De Beers、BVLGARI花型珠寶上身 添好運又招來好人緣

2020-02-02 12:51

跌破眼鏡！Dolce & Gabbana回歸巴塞爾鐘表展 還要呈現自製機芯高級腕表

2020-02-02 11:48

畫好眼妝才能當「口罩美女」！4款眼妝盤用眼睛電死人

2020-02-02 11:47

樂桃航空國內線新增長崎、鹿兒島2航線 3/29同步開航

2020-02-02 11:39

圖坦卡門攜手85度C 推黃金寶藏蛋糕盒

2020-02-02 00:09

冬日甩老態 3頂級保養品出招

2020-02-02 00:01

性感女神莎莉賽隆穿搭功力強 女總裁秒變帥氣小男孩

2020-02-01 18:50

開工不憂鬱 四枚藍色腕表冷靜掌舵來年新方向

2020-02-01 18:01

「口罩妝」靠眼、眉致勝！棕色系眼線＋飛翹睫毛讓雙眸更迷人

2020-02-01 17:54

玄彬、孫藝真「愛的迫降」神仙CP重逢、接吻大衣暖呼呼 對抗寒流穿起來

2020-02-01 17:37

名人穿戴動物系珠寶 美洲豹PK靈蛇野性魅力各展風情

2020-02-01 17:10

近距離免費看LOEWE工藝獎作品 一上線就逛到停不下來

2020-02-01 15:21

水泥不單用於建築 做精品展魅力

2020-02-01 13:30
看更多

熱門文章

台灣人瘋搶口罩…抗煞專家：實在看不懂 目前狀況根本不用戴

2020-02-03 09:18

就是買不到口罩！網友跟物流車連跑12家超商發現真相

2020-02-03 10:08

政府耗資2億自建口罩生產線 他批：根本是病毒燒壞了腦

2020-02-03 08:16

民怨口罩買不到 杜紫宸：教大家一個買得到的方法

2020-02-02 21:57

教育部配送50萬片兒童口罩 全國私幼明天可領取

2020-02-02 20:36

才剛啟航就重傷！ 星宇宣布2月8日至3月28日澳門航班全砍

2020-02-03 12:55

別再苦苦排隊 嘉市這招讓口罩供應透明化

2020-02-02 23:51

女大生搭車沒口罩以為「被拒載」司機舉動卻讓所有人感動

2020-02-03 10:26

法樂琪創辦人張振民家中跌倒 相驗為心因性疾病死亡

2020-02-02 19:34

影／彰化佛心口罩一片2元可買2盒 民眾大排長龍搶購

2020-02-03 13:26

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-02-02 20:40

防疫照顧假怎麼請？ 勞動部：戶口名簿、學生證可證明

2020-02-03 12:11

民眾大賣場搶口罩擠4層樓 網友見這行為驚呼：太可怕

2020-02-02 20:51

大樂透頭獎連6槓 今晚14人獨得百萬大紅包

2020-02-02 22:02

深度5公里…台北市士林區規模2.9地震 雙北震度2級

2020-02-03 08:55

託夢疫情？愛心口罩大放送 他的來源最神奇

2020-02-03 09:00

台灣為口罩吵翻天 沈富雄：我若是病毒會笑掉環狀大牙

2020-02-03 14:42

限購2瓶！台酒營業處大排長龍 民眾搶買95度酒精

2020-02-03 10:44

護理師曝醫院口罩慘況 驚嘆：原來醫護人員也有這天

2020-02-03 16:29

唐綺陽星座運勢週報：處女遇長輩型桃花 雙子有偏財運

2020-02-03 07:22

發燒看病買無口罩 雲林縣宣布可至衛生所領取

2020-02-03 11:14

林口社宅 十戶共居共耕

2020-02-02 23:59

每日星座運勢／獅子鴻運當頭辦事順 異性緣超級好

2020-02-03 00:00

繼武漢肺炎⋯湖南又爆H5N1禽流感 我防檢局密切監控

2020-02-02 21:50

不是說好每天供應400萬片口罩？ 假日只生產189萬片不到一半

2020-02-03 17:22

消毒抗菌妙招！快學4招「精油日常保養撇步」增加防禦

2020-02-02 20:11

沒口罩不可怕亂丟口罩才可怕 各大醫院週邊成防疫死角

2020-02-03 13:00

降低感染風險 高雄3醫學中心慢性籤明起改戶外領藥

2020-02-02 23:58

今天放晴回暖 吳德榮：明天鋒面掠過、北台灣轉濕冷

2020-02-03 07:15

武漢肺炎防疫！華航2月22日前赴陸航班取消 改退票全攻略

2020-02-03 13:52

蘇花改區間測速 清明連假後上路

2020-02-03 00:00

RIMOWA冰藍色行李箱一推出就被秒殺 網：「手機拍不出它十分之一美的神仙顏色」

2020-02-03 13:44

雙北擬推高齡社宅 相準精華地段

2020-02-02 23:47

星宇航空澳門航線 3月29日起逐步恢復航班

2020-02-03 12:55

柯文哲爆武漢肺炎收容地 醫師嗆：要公布也由指揮官

2020-02-03 13:53

消毒用酒精民眾需求夯 咖啡廳怨：消毒馬桶的也被偷

2020-02-03 11:49

影／醫療院所口罩吃緊！北市釋出20萬片戰備口罩

2020-02-03 16:13

武漢肺炎疫情發燒 金門鄉親許峻岷捐贈50箱酒精

2020-02-03 12:31

航空業寒冬！ 兩岸航線月底前至少大砍750班

2020-02-03 13:09

解決口罩之亂 國民黨拋：實名領取、政府調配

2020-02-03 09:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top