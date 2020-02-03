HUBLOT、FRANCK MULLER助攻 情人節「表」白心意

宇舶表Spirit of Big Bang系列粉紅陶瓷皇金鑽表（左）約74萬9,000元、Spirit of Big Bang系列黑陶瓷皇金計時碼表（右）約124萬元。圖／HUBLOT提供 分享 facebook

有時戀人之間不需要太多的言語，一個眼神、一的擁抱就能勝過千言萬語，但若是想要進一步表白情感或是高調放閃、紀念當下，戴上能互相映襯的對表，不失為一個好選擇。因此，在情人節到來之際，宇舶表（HUBLOT）、FRANCK MULLER來助攻，提供多款腕表挑選，一同邂逅愛情的多種模樣。

宇舶表Spirit of Big Bang系列黑陶瓷鑽表，約61萬9,000元。圖／HUBLOT提供 分享 facebook

宇舶表Spirit of Big Bang系列白陶瓷計時碼表，約81萬5,000元。圖／HUBLOT提供 分享 facebook

Spirit of Big Bang系列腕表是HUBLOT旗下最著名設計之一，酒桶狀的表殼，藉由不同材質的搭配，各自呈現出獨特風格，並深具辨識性。所以在此次情人節，HUBLOT便呈現了6款Spirit of Big Bang系列表款，提供戀人們來挑選，找到可以傳遞心意的信物。像是黑陶瓷鑽表與白陶瓷計時碼表的組合，就猶如似個性迥異的兩人，其實有著緊密的連結，就像是不同色彩的陶瓷，但同樣具備優雅耐磨的特質。以及，粉紅陶瓷皇金鑽表和黑陶瓷皇金計時碼表的搭配，呼應了女性的甜美與另一半的穩重嚴謹；甚至粉藍陶瓷鈦金鑽表與黑陶瓷藍面計時碼表的組成，則是反映了感性與理性的兩人，誰說愛情只有單一的面貌呢？

宇舶表Spirit of Big Bang系列粉藍陶瓷鈦金鑽表，61萬9,000元。圖／HUBLOT提供 分享 facebook

宇舶表Spirit of Big Bang系列黑陶瓷藍面計時碼表，約82萬8,000元。圖／HUBLOT提供 分享 facebook

而FRANCK MULLER表述情意的方式，則是獻上Vanguard Heart以及Remember系列對表，來締造一個甜蜜滿溢的情人節。像是Vanguard Heart鏤空腕表，表盤上配置7顆心形圖案交織，並備有全紅色、白色以及粉色版本可供選擇，滿足女性對繽紛色彩的需要，更能直接大膽示愛。Remember腕表則突破傳統，採用嶄新的方式顯示時間，時、分、秒針以「逆時針」方向轉圈，讓人像是具備可逆轉時空的能力，更提醒了配戴者要與所愛的人把握當下。

FRANCK MULLER 7880 Remember玫瑰金腕表，約79萬8,000元。圖／FRANCK MULLER提供 分享 facebook