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Lady Gaga、木村拓哉、G-Dragon權志龍最愛 傳奇銀飾品牌Cody Sanderson開進台北

2020-02-03 15:07聯合報 記者曾智緯／即時報導

Cody Sanderson台北概念旗艦店限定T恤，限量30件6,900元。圖／...
Cody Sanderson台北概念旗艦店限定T恤，限量30件6,900元。圖／Cody Sanderson提供
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和Chrome Hearts、Goros 齊名的銀飾品牌Cody Sanderson在經過多年代理商經營後，終於要正式進駐台灣，而且首間全球概念旗艦店就要落腳台北東區，讓喜愛個性飾品的消費者，可以完整感受到品牌的精神。

自1999年成立以來，包括了Lady Gaga、木村拓哉、G-Dragon權志龍、余文樂、吳亦凡和羅志祥都是Cody Sanderson的愛用者。有著印第安血統的創辦人擅於把美洲大陸原住民風格和電腦3D科技融入，加上手工鍛造出一件件經典的銀飾作品，最招牌的就是帶有五芒星圖案的設計，令人愛不釋手。而早在幾年前就有不少選貨店、代理商就引進過Cody Sanderson的系列銀飾台銷售，成績亦不俗，因此品牌才會選在今年搶先香港、日本，在台北成立全球第一家的概念旗艦店。

Cody Sanderson台北概念旗艦店限定T恤，限量30件6,900元。圖／...
Cody Sanderson台北概念旗艦店限定T恤，限量30件6,900元。圖／Cody Sanderson提供
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這是由身為Cody Sanderson大粉絲的羅志祥從中牽線，先在去年替旗下潮牌合作聯名系列，讓更多的消費者了解Cody Sanderson。而全新也是全球第一家的台北概念旗艦店，將於2月8日正式開幕，屆時Cody Sanderson也會祭出首賣最新服飾，而且設計師還為了這間獨立店打造限量各30件的獨家限定T恤與一款台北限定墜飾，都將於開幕當天對外發售。其中的台北限定墜飾，也用上了招牌五芒星圖案來裝飾，援用弓箭的外型，加上TAIPEI的字樣，深具收藏性質。

Cody Sanderson台北概念旗艦店限定墜飾，限量30件25,300元。圖...
Cody Sanderson台北概念旗艦店限定墜飾，限量30件25,300元。圖／Cody Sanderson提供
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Cody Sanderson台北概念旗艦店限定T恤，限量30件6,900元。圖／...
Cody Sanderson台北概念旗艦店限定T恤，限量30件6,900元。圖／Cody Sanderson提供
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Cody Sanderson台北概念旗艦店限定T恤，限量30件6,900元。圖／...
Cody Sanderson台北概念旗艦店限定T恤，限量30件6,900元。圖／Cody Sanderson提供
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