7-ELEVEN草莓季粉嫩登場 草莓巧克力三天王吃了超療癒

整天戴口罩戴得心情都鬱悶，趕快用夢幻草莓迎接好心情！7-ELEVEN即日起於全台7-ELEVEN門市、預購誌展開「莓好派對」草莓季活動，彙集糖果、巧克力、餅乾、甜點、飲料等，精選超過50種草莓商品，半數以上更為超商獨家販售，包含歷年最暢銷明星商品及今年限定草莓新品；自2月12日起更將推出第二波商品，包含進口零食、飲料、冰品，除了粉嫩色系包裝超療癒，更祭出指定商品任選第二件六折的優惠。

7-ELEVEN去年草莓季限定巧克力最熱賣的就屬「77大湖草莓乳加」，嚴選大湖草莓入餡，微酸甜嚼感，今年強勢回歸，口味濃郁再升級；搭配「草莓口味巧菲斯夾心酥」、「歐維氏大湖草莓BAR」可謂草莓巧克力三大天王，酸甜草莓搭配香濃巧克力，是甜食控最愛組合。另外，2018年最夯的「樂事靜岡草莓風味洋芋片」、2019年熱銷的「乖乖大湖草莓玉米脆條」兩大明星商品，還有首賣的「星球工坊草莓紅寶石巧克力爆米花限定禮盒」，以及經典品牌再創新的草莓起司蛋糕口味OREO、草莓奶昔口味孔雀捲心餅等，都是不可錯過的必吃商品。