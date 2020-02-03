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7-ELEVEN草莓季粉嫩登場 草莓巧克力三天王吃了超療癒

2020-02-03 14:40聯合報 記者黃筱晴／即時報導

整天戴口罩戴得心情都鬱悶，趕快用夢幻草莓迎接好心情！7-ELEVEN即日起於全台7-ELEVEN門市、預購誌展開「莓好派對」草莓季活動，彙集糖果、巧克力、餅乾、甜點、飲料等，精選超過50種草莓商品，半數以上更為超商獨家販售，包含歷年最暢銷明星商品及今年限定草莓新品；自2月12日起更將推出第二波商品，包含進口零食、飲料、冰品，除了粉嫩色系包裝超療癒，更祭出指定商品任選第二件六折的優惠。

7-ELEVEN去年草莓季限定巧克力最熱賣的就屬「77大湖草莓乳加」，嚴選大湖草莓入餡，微酸甜嚼感，今年強勢回歸，口味濃郁再升級；搭配「草莓口味巧菲斯夾心酥」、「歐維氏大湖草莓BAR」可謂草莓巧克力三大天王，酸甜草莓搭配香濃巧克力，是甜食控最愛組合。另外，2018年最夯的「樂事靜岡草莓風味洋芋片」、2019年熱銷的「乖乖大湖草莓玉米脆條」兩大明星商品，還有首賣的「星球工坊草莓紅寶石巧克力爆米花限定禮盒」，以及經典品牌再創新的草莓起司蛋糕口味OREO、草莓奶昔口味孔雀捲心餅等，都是不可錯過的必吃商品。

2月12日開始的第二波草莓季，更將主打多款可愛肖像商品、冰品，以及飲品，像是擁有精緻Hello Kitty鐵盒的「巧趣多三麗鷗草莓軟糖」、每盒都有滿滿的三麗鷗肖像的「Peko造型草莓巧克力」；好吃又好拍的獨家冰品「冰福花式水果冰棒-草莓」、「杜老爺甜筒-草莓起司冰淇淋」、「明治草莓三重奏雪糕」，以及使用草莓原汁、香氣十足的CITY TEA現萃茶「草莓冰茶」與「草莓果茶歐蕾」季節限量上市，搭配限定超萌OPEN!草莓杯，全台限量15萬杯，售完為止。

巧菲斯夾心酥草莓口味，7-ELEVEN獨家上市，建議售價10元，即日起至3月10...
巧菲斯夾心酥草莓口味，7-ELEVEN獨家上市，建議售價10元，即日起至3月10日任選第二件六折。圖／7-ELEVEN提供
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歐維氏大湖草莓BAR，7-ELEVEN獨家上市，建議售價25元，即日起至3月10...
歐維氏大湖草莓BAR，7-ELEVEN獨家上市，建議售價25元，即日起至3月10日任選第二件六折。圖／7-ELEVEN提供
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2019年最熱賣的77大湖草莓乳加，7-ELEVEN獨家上市，建議售價20元，即...
2019年最熱賣的77大湖草莓乳加，7-ELEVEN獨家上市，建議售價20元，即日起至3月10日任選第二件六折。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN獨家販售多款不同風格的草莓風味飲品。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN獨家販售多款不同風格的草莓風味飲品。記者黃筱晴／攝影
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迎接夢幻甜美草莓季，7-ELEVEN即日起於全台門市、預購誌展開「莓好派對」草莓...
迎接夢幻甜美草莓季，7-ELEVEN即日起於全台門市、預購誌展開「莓好派對」草莓季活動。記者黃筱晴／攝影
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