RIMOWA冰藍色行李箱一推出就被秒殺 網：「手機拍不出它十分之一美的神仙顏色」

RIMOWA中國區代言人易祥千璽演繹了全新的冰川藍配色行李箱。 分享 facebook

還記得奢華行李箱品牌RIMOWA在去年夏天，首度呈現彩色行李箱系列，高飽和色彩的配置，讓人過目難忘，而且叫好叫座。今年品牌再度以「冰島」為啟發，設計出包括了冰川藍、漿果紫新配色，其中的冰川藍更是被網友認為「這顏色太夢幻」，因此一上市就被秒殺，引起討論話題。

RIMOWA在去年推出全新的Essential系列，嶄新的配色深受消費者喜愛，所以品牌今年又再度延續了同樣手法，把對於「冰島」的印象運用於設計行李箱，打造包括了冰川藍、漿果紫的色彩。提供了登機箱、中型行李箱和大型行李箱三種尺寸選擇，其中又以冰川藍的款式最受到歡迎，甫上市沒多久就被秒殺，一箱難求，甚至還出現炒賣的現象。連中國時尚部落客對這款特別配色的行李箱也讚譽有加，表示「手機拍不出它十分之一美的神仙顏色」，所以原本不到2萬的登機箱款，還炒作至近3萬元之譜，凸顯了品牌高人氣。

RIMOWA Essential季節性限量冰川藍行李箱約24,870元。圖／摘自RIMOWA官網 分享 facebook

而過去曾與RIMOWA合作過的Off-White在這季也推出了自家新款登機箱，顏色也十分討喜，採用了當紅的石英粉裝飾，箱身也帶有浮凸的箭型Logo圖案、「“FOR TRAVEL”」字樣點綴。而內裡、把手以及滾輪上也都能看到Off-White的浮刻字體，箱體採用了PC材質製成，具有輕盈特色。除了石英粉的款式，另外還備有灰綠色的選擇，中性的設計，無論男、女都合適。

Off-White灰色登機箱約31,000元。圖／摘自Off-White官網 分享 facebook