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戴口罩、天氣冷必備！凡士林超強4種用法，濕敷能搶救

2020-02-03 12:33聯合報 記者劉小川／台北即時報導

近期寒流來襲，天氣忽濕忽乾，但卻逐漸變冷，加上許多人都戴著口罩出門，讓肌膚也跟著出狀況，可能因為天氣而讓肌膚敏感泛紅，或是戴口罩摩擦臉部，長期悶住肌膚，讓臉部狀況不佳，這時候該怎麼辦呢？其實一罐凡士林，就能解決臉上肌膚的小問題。

皮膚科醫生就建議，只要正確選擇凡士林，對於天氣乾冷引發的皮膚乾癢，都能有效舒緩，在化妝時，也可以搭配口紅、眼影使用，增加滋潤度與光澤性，而且當肌膚出現泛紅敏感時，選用濕敷，也能讓肌膚快速吸收凡士林的油脂。專櫃人員也推薦，戴口罩時，口罩會摩擦肌膚的地方，也可以塗抹凡士林，避免肌膚引起的危機。

以下凡士林的四種用法，能讓大家度過肌膚危機。

一、拯救乾唇與乾燥肌

天氣太冷時，肌膚常常會乾癢，抹上凡士林可以馬上滋潤，為肌膚添加保濕與水分，特別是在最近常戴口罩時，鼻子與嘴巴都會悶著，長期呼吸下來，肌膚水分流失很快，擦上凡士林，也能有效維持肌膚狀態。

二、凡士林濕敷法

凡士林最適合拿來急救，如果肌膚臨時出現乾癢，或者敏感又脫皮，要馬上急救的話，可以在晚上洗臉後，在臉上厚敷凡士林，然後用沾溼的紗布，蓋在臉上，敷著約20至30分鐘，之後用紗布擦去凡士林，再抹勻肌膚狀態，就能讓肌膚迅速保水，但如果肌膚偏油性，不建議用此方式，或是減少用量。

三、與化妝品一起使用

有時候天氣太乾，彩妝品滋潤度不足，特別是在眼影、唇膏與頰彩，可以搭配著凡士林一起使用，增加滋潤度與持久性，甚至能增添光澤感，但用量不要太多，搭配著使用即可，不然會讓彩妝看起來髒髒的。

四、戴口罩時該怎麼用

現在防範武漢肺炎，許多人外出都會戴口罩，但一整天戴下來，摩擦的肌膚狀況不好，連口鼻的肌膚狀況也不好，甚至長出黑頭，凡士林可以抹在會摩擦的部位，當成有效滋潤，外傳凡士林敷了之後，也能去除黑頭，一開始使用時會覺得有效，但去完黑頭後，記得要深度清潔，不然凡士林可能會堵住毛孔，反而讓肌膚狀況更不好。

天氣變冷時，凡士林是保濕聖品。圖／摘自pakutaso
天氣變冷時，凡士林是保濕聖品。圖／摘自pakutaso
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凡士林。圖／摘自官網
凡士林。圖／摘自官網
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濕敷凡士林，改善肌膚太乾、過敏等症狀。圖／摘自pakutaso
濕敷凡士林，改善肌膚太乾、過敏等症狀。圖／摘自pakutaso
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肌膚乾冷、戴口罩出狀況時，可以使用凡士林。圖／摘自pakutaso、凡士林官網
肌膚乾冷、戴口罩出狀況時，可以使用凡士林。圖／摘自pakutaso、凡士林官網
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凡士林可以與化妝品一起使用。圖／摘自pakutaso
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戴口罩容易讓肌膚狀況不穩定，也能使用凡士林。圖／摘自pakutaso
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口罩眼影

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