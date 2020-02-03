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衛生局查緝食藥化妝品違規廣告 有業者整年遭罰529萬元

2020-02-03 12:24聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市衛生局今天公布去年整年查緝違規廣告成果，食品、藥物及化妝品違規廣告共開罰1238件，裁罰6206萬5000元，主要違規是廣告文案涉及誇大，其中「守喜股份有限公司」去年就被罰529萬元，是所有違規者的第一名；衛生局也提醒，民眾購買食品、化妝品前應停看聽，切勿輕信跨大的廣告。

衛生局去年度開罰1238件違規廣告中，以化妝品占706件，裁罰2577萬5000元為最大宗，食品類則占485件，裁罰2543萬元位居第二；而違規廣告媒體主要為網路平台，當中也不乏新興社群媒體如Facebook、Youtube、Instagram。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，違規食品廣告以宣稱減肥瘦身類、提升免疫力類、顧眼睛類3種最多；違規化妝品則是宣稱除皺除紋類、消炎消腫類、除斑防曬類3種最多；這些違規廣告文案常涉及誇大、易產生誤解等問；可依食品安全衛生管理法、化妝品衛生安全管理法、藥事法開罰。

例如，去年整年罰鍰累計第1名的「守喜股份有限公司」，違規廣告罰鍰累計529萬元，守喜的「FORTE再生抗皺面膜專案」化妝品廣告宣稱「刺激膠原蛋白增生、重新連結新膠原在臉部形成4D立體拉提網、刺激人體細胞分泌細胞重組因子、修復衰老殘損細胞、激活表皮細胞再生」等詞句，就涉及誇大宣稱。

而去年累計罰鍰第二的「羅威氏股份有限公司」、第三的「勇昌貿易有限公司」則分別在「長庚研發龜鹿四珍帝王養生專案」食品廣告、「美國茵她美加倍修護美膚組+1元多1件」化妝品廣告中有詞句也涉及誇大、易生誤解等問題，罰鍰金額分別達165萬元、114萬元。

對此，勇昌貿易公司表示會配合衛生局指導與要求改善廣告內容；至於羅威氏公司、守喜公司則暫時無人回應。

衛生局也提醒，網路購物風險較大，民眾應先確認網站有無廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料，否則無法保障購買商品的安全及合法性；而食品僅提供人體所需營養素及熱量，化妝品僅施於人體外部修飾容貌等，都不具醫療效能，民眾購買食品、化妝品前應停看聽，冷靜思考是否有需要且對健康有幫助，同時閱讀包裝或標示上相關資訊，也可請教醫師或營養師專業建議，切勿輕信太神奇、太吸引人的廣告。

廣告衛生局化妝品

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