影／台灣燈會炫光車隊有創意 動物狂歡嘉年華今晚啟動

台灣燈會中，全國首座夜間動物園花燈今晚將在后里馬場主燈區開幕，台中市長盧秀燕啟動，「動物狂歡嘉年華」以后里馬場全區內原有的地景地貌，採用動態主題燈區設計，規劃九大室外主題區、三大室內展區，共有上百組動物造型花燈、2千公尺長光環境和造型燈飾、近15公尺長的巨型花燈主燈、33組場景設計，結合機械動態與燈光效果、多樣的主題設計，將4公頃的后里馬場打造成地表最多種類動物花燈。

燈區在燈會期間每天演出最少有7場動態展演秀，晚上6點、6點30分、7點、7點30分、8點0、8點30、9點，展演長度3分10秒，搭配200顆劇場燈光加上熱鬧歡騰的動感音樂。

台中市府文化局在后里主展區加入了科技藝術以及在地等元素，組成了「寶島炫光巡邏隊」的夜光裝置車隊，希望在燈會期間讓民眾除了能感受萬盞彩燈、火樹銀花的視覺效果外，還能感受有別於以往的元宵燈會經驗。

寶島炫光巡邏隊有7輛創意花燈車，以在地特色為發想的夜光車隊，搭配精心規劃的展演，其中「動物摩天輪」結合在地文化素材，並運用高科技的投影技術，經過無數次的測試，挑戰有別於以往傳統的花車形式，完成影像投射在摩天輪的12個圓圈中，隨著花車的行進閃爍，希望在炫爛的色彩中讓民眾看見有別以往的視覺饗宴。

台灣最具代表性的「追垃圾車」文化，也成為這次的主角之一，用回收的寶特瓶所構成的「環保垃圾車」上面將由豬小弟領軍，為豬年畫下完美的句點，這次製作車體的回收寶特瓶特別跟在地的台中大里回收場合作，在時間有限的情況下，回收場為了車體收集了超過千個的寶特瓶，團隊將這些寶特瓶進行清洗、整理，充分達到回收物再利用，讓原本平凡無奇的回收物搖身一變成為美麗又閃閃發光的夜光車。

以爵士音樂節著名的台中和有樂器之鄉之稱的后里為發想的「海洋爵士樂器車」車上自動化樂器的演奏搭配薩克斯風，聲光色表演精彩。

分別命名為「蝴蝶珍奶車」、「鐵馬奇雞車」，台灣以水果種類繁多著稱，水果在巡邏隊成員中也占有地位，分別是草莓及楊桃，以有趣的諧音構成「羊來了草莓(草沒)車」、「狼來了楊桃(羊逃)車」，都有趣好看。