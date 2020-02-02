台北國際書展延期 樂天Kobo、Readmoo線上書展先過書癮

因應疫情，台北國際書展將延期至五月舉辦，幸好還有電子書可以滿足書癮，樂天Kobo、Readmoo讀墨電子書仍舊推出線上書展，讓你不用出門就能優惠入手新書。

Readmoo讀墨電子書推出線上國際書展，即日起至2月9日止，電子書全站滿三本（含以上）7.5折、單日限時超低價，更推出多種閱讀任務，包括推薦書籍、累計閱讀時間達標、完讀不同書類、有聲書等，即可獲得紅利優惠、專屬徽章，線上書展期間，於網頁每日登入簽到，亦可獲得紅利點數、購書折扣等優惠。即日起至2月15日止，啟動（新機登入）mooInk系列閱讀器，加贈最高1,200元的購書優惠碼，還有mooInk系列閱讀器與經典套書的特惠組合。