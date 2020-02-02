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消毒抗菌妙招！快學4招「精油日常保養撇步」增加防禦

2020-02-02 20:11聯合報 記者劉小川／台北即時報導

近期傳染疾病肆虐，讓不少人紛紛戴上口罩，使用藥用酒精殺毒，但除了用酒精可以殺毒滅菌外，其實也可以使用精油，能夠讓身體更舒服與健康，也能夠增加自己對於外在各種傷害的防禦力。

真正的精油，是採用植物提煉而成，之前很多人使用精油，是為了讓家裡更芳香，也能讓身心靈都放鬆，但其實在國外，精油也被拿來在日常生活中使用，因為不同種類的精油，也有助益身體的防禦力，除了戴口罩、用酒精消毒外，更能透過精油，讓身體更放鬆與強化防禦力，更能夠鎮靜精神、舒緩神經，讓自己的免疫力增強。

想要透過精油來加強防禦力，以下四招快學起來！

一、把精油滴在口罩上

現在許多人每天出門都要戴口罩，戴了一整天難免不舒服，可以透過滴精油的方式，讓自己呼吸更舒緩，建議可以滴尤加利、佛手柑、茶樹、檀香等精油，讓自己的精神好，也能強化防禦機制。

二、用蒸汽或水氧機療法

回到家中時，如果有水氧機，也記得開啟使用，如果沒有，那麼可以準備一碗熱水，滴進去4～6滴精油，然後呼吸蒸氣，這方法可以保護呼吸道，更可以放鬆身心，避免太過於緊張，建議可以使用乳香、薰衣草等香氣，保護呼吸道。

三、使用噴霧來清潔

最近不少人會買不到藥用酒精，但要怎麼辦呢？可以使用精油替代，把水裝在噴霧器中，滴入4～6滴精油，噴灑擦拭桌子、電腦等，不僅散發淡淡香氣，也能做到清潔。

四、出門時，擦一點精油

如果喜歡某些精油的味道，可以比照香水一般，在耳後、胸前、腳上、額頭擦上精油，可以選擇譬如檸檬、茶樹、澳洲尤加利、綠花白千層的精油，讓自己振奮精神，也能掌握最好的身心靈狀態。

挑選精油時，記得要選100%植物提煉的精油，不要有其他亂加的材料，才能達到防禦的作用。

用精油，可以放鬆身心，也能提高防禦力。圖／摘自nealsyardremedies...
用精油，可以放鬆身心，也能提高防禦力。圖／摘自nealsyardremedies IG
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用水氧機或熱蒸汽，來吸收精油香氣。圖／摘自nealsyardremedies I...
用水氧機或熱蒸汽，來吸收精油香氣。圖／摘自nealsyardremedies IG
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快來學精油日常保養撇步。圖／摘自pelexs
快來學精油日常保養撇步。圖／摘自pelexs
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把精油抹在身上，增加防禦機制。圖／摘自nealsyardremedies IG
把精油抹在身上，增加防禦機制。圖／摘自nealsyardremedies IG
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