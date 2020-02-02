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「法樂琪」法式料理創辦人Jimmy張振民逝世 享壽69歲

2020-02-02 17:26聯合報 記者魏妤庭／即時報導

台灣第一代法餐教父，同時也是知名法式料理餐廳法樂琪創辦人Jimmy張振民，近日驚傳在家中跌倒去世，依據其過去在2016年受訪談及已近66歲推估，享壽約69歲。

若提到台灣法式餐廳，就不能不提Jimmy張振民。Jimmy張振民為台灣第一代法餐廚師，他1993年在天母忠誠路開設法式餐廳「法樂琪」，由多位企業家支持下創業，當時就連前總統李登輝、陳水扁皆是座上賓，也因而得到企業家御廚、政商御廚的封號。

隨著知名度愈來愈高，法樂琪也陸續開設分店，全盛時期，全台共有6家連鎖門市，除了街邊店外，也進軍各大百貨賣場設點，Jimmy張振民也成了第一個以法式料理成功發展出連鎖餐廳模式的名廚。

然而，2014年台中分店爆發骨粉熬湯事件，衝擊各店生意，他便陸續結束分店，回到他發跡崛起的天母忠誠路的「起家店」，重新裝潢以Fine Dining定位的法式料理餐廳重新出發。

Jimmy張振民近年呈半退休生活，時常對外演講、授課，或是前往海外交流，身體向來硬朗，也未聽聞有不適。但卻在2月2日上午傳出張振民於家中跌倒造成顱內出血過世消息，其餐飲同業或企業界友人得知，同感哀悼及不捨。

台灣紅酒達人T大張治受訪表示，雖與張振民不熟，但是其餐廳客人，表達惋惜，並願他在天堂延續法國料理精神。知名美食評論家梁幼祥也在臉書表示，懷念張振民在來來飯店、法樂琪餐廳時優雅談吐、快樂的身型。

法樂琪名廚張振民因失去呼吸心跳，緊急送醫急救無效不治。聯合報系資料照／記者黃仁謙...
法樂琪名廚張振民因失去呼吸心跳，緊急送醫急救無效不治。聯合報系資料照／記者黃仁謙攝影
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法式料理御廚李登輝

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