開工臉部也要大掃除！三步驟還妳水亮嫩白臉

新年過後，除了家中的大掃除之外，保養更要除舊布新。元宵將近，月圓人團圓，更不能讓過完年後大量進食，成為大餅臉。以下三個重要的保養工作，快速保濕、補水、恢復彈嫩瓜子臉。

第一步、淨化

想要保養做得完善，最重要的就是將肌膚清潔乾淨。臉部也要來個年後大掃除，IPSA熱銷的「淨化歸0前導精萃」，運用了關鍵處方「0-聚合物」，將老廢角質一掃而淨，就如過揮別過去的不好，迎來新的未來。內含三大明星植萃成分楊桃萃取、十藥萃取、茶葉萃取，不僅保濕，更讓浮腫泡芙臉，恢復緊緻瓜子臉，更能讓後續保養吸收更加完善。

第二布、增水

上妝不擔心脫妝、天冷不脫乾屑，最重要的步驟就是保養中的「增水」。IPSA「美膚微整機能液」（流金水），不只是保水、補水，讓肌膚發出新年的光芒，為新的一年，一次掃除閉鎖粉刺跟黯淡粗糙，更讓紅腫痘痘一次說掰掰，想要每天自帶鎂光燈的好肌膚，馬上行動。

第三步、平衡