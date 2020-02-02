親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
肺炎防疫搶口罩
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

直播／防堵武漢肺炎！高中以下延至25日開學 家長可請防疫照顧假

滯武漢台人將返國 擬在營區或部會閒置空間隔離

開工臉部也要大掃除！三步驟還妳水亮嫩白臉

2020-02-02 16:06聯合報 記者劉小川／台北即時報導

新年過後，除了家中的大掃除之外，保養更要除舊布新。元宵將近，月圓人團圓，更不能讓過完年後大量進食，成為大餅臉。以下三個重要的保養工作，快速保濕、補水、恢復彈嫩瓜子臉。

第一步、淨化

想要保養做得完善，最重要的就是將肌膚清潔乾淨。臉部也要來個年後大掃除，IPSA熱銷的「淨化歸0前導精萃」，運用了關鍵處方「0-聚合物」，將老廢角質一掃而淨，就如過揮別過去的不好，迎來新的未來。內含三大明星植萃成分楊桃萃取、十藥萃取、茶葉萃取，不僅保濕，更讓浮腫泡芙臉，恢復緊緻瓜子臉，更能讓後續保養吸收更加完善。

第二布、增水

上妝不擔心脫妝、天冷不脫乾屑，最重要的步驟就是保養中的「增水」。IPSA「美膚微整機能液」（流金水），不只是保水、補水，讓肌膚發出新年的光芒，為新的一年，一次掃除閉鎖粉刺跟黯淡粗糙，更讓紅腫痘痘一次說掰掰，想要每天自帶鎂光燈的好肌膚，馬上行動。

第三步、平衡

除了在日本銷售第一名的流金水，IPSA「ME濕潤平衡液」也是當仁不讓，除了淨化、增水之外，肌膚最重要的當然就是平衡。不管是油膩肌膚、少油乾肌，只要保養順序有了它，肌膚就能回到最規律的循環不失控，膚質發亮、 變嫩、超光滑。

IPSA ME濕潤平衡液 175ml／1,260元。圖／IPSA 提供
IPSA ME濕潤平衡液 175ml／1,260元。圖／IPSA 提供
分享
IPSA美膚微整機能液120ml／1,260元。圖／IPSA 提供
IPSA美膚微整機能液120ml／1,260元。圖／IPSA 提供
分享
開工了，臉部也要大掃除。圖／摘自pakutaso
開工了，臉部也要大掃除。圖／摘自pakutaso
分享
IPSA 淨化歸0前導精萃 30ml／3,000元。圖／IPSA 提供
IPSA 淨化歸0前導精萃 30ml／3,000元。圖／IPSA 提供
分享

茶葉

延伸閱讀

冬日甩老態 3頂級保養品出招

99%精油保養！亞曼尼超奢華「黑膜」上市，1...

大掃除還掃不完？心理學教你成功「斷捨離」

春節大掃除 環保署建議選用低磷清潔劑

年前大掃除 這些小妙招讓你省水防漏財

陸女爬窗大掃除防盜窗斷裂 失足墜落5樓當場慘...

相關新聞

精品送暖！開雲、LVMH集團慷慨捐助上億對抗武漢肺炎

2020-02-02 15:08

把媽媽的衣櫥當遊戲間 布蕾克女兒愛穿高跟鞋

2020-02-02 14:17

跟上「經典藍」流行！MIDO、TISSOT新表也搶搭熱潮

2020-02-02 13:38

無國界新吃法 一餐吃進50種蔬果

2020-02-02 13:21

CP值超高海鮮丼 一口氣吃15種海鮮

2020-02-02 13:20

年後好享「瘦」 高纖料理健康吃

2020-02-02 13:19

De Beers、BVLGARI花型珠寶上身 添好運又招來好人緣

2020-02-02 12:51

跌破眼鏡！Dolce & Gabbana回歸巴塞爾鐘表展 還要呈現自製機芯高級腕表

2020-02-02 11:48

畫好眼妝才能當「口罩美女」！4款眼妝盤用眼睛電死人

2020-02-02 11:47

樂桃航空國內線新增長崎、鹿兒島2航線 3/29同步開航

2020-02-02 11:39

圖坦卡門攜手85度C 推黃金寶藏蛋糕盒

2020-02-02 00:09

冬日甩老態 3頂級保養品出招

2020-02-02 00:01

性感女神莎莉賽隆穿搭功力強 女總裁秒變帥氣小男孩

2020-02-01 18:50

開工不憂鬱 四枚藍色腕表冷靜掌舵來年新方向

2020-02-01 18:01

「口罩妝」靠眼、眉致勝！棕色系眼線＋飛翹睫毛讓雙眸更迷人

2020-02-01 17:54

玄彬、孫藝真「愛的迫降」神仙CP重逢、接吻大衣暖呼呼 對抗寒流穿起來

2020-02-01 17:37

名人穿戴動物系珠寶 美洲豹PK靈蛇野性魅力各展風情

2020-02-01 17:10

近距離免費看LOEWE工藝獎作品 一上線就逛到停不下來

2020-02-01 15:21

水泥不單用於建築 做精品展魅力

2020-02-01 13:30

湖水綠超美！任天堂Switch《集合啦！動物森友會》限定版主機2月8日開放預訂

2020-02-01 13:29

木質家具×暖黃光線 打造溫暖居家

2020-02-01 13:26

融入生活的情意種子 喬治傑生的北歐日常美學

2020-02-01 13:24

10款推車港點吃到飽499元！再送炒飯＋甜點　限時2個月

2020-02-01 13:11

限10組！金舌「燒肉吃到飽5折」 和牛無限吃9折

2020-02-01 12:18

7-ELEVEN創意公益行銷 吸引Z世代關注弱勢長輩

2020-02-01 10:30

與黃阿瑪一起愛心捐零錢 解老老重擔

2020-02-01 00:40

宵夜吃鍋享6折！美滋鍋還有「午間優惠套餐」享4.2折

2020-01-31 23:45

影／AI機器人化身國寶導覽員 介紹故宮肉形石

2020-01-31 22:38

「心有所鼠」 新光三越燈節起跑

2020-01-31 22:32

GUCCI傾色星輝唇膏的光澤感好美 不用考慮直接9色全包

2020-01-31 18:22

寒流極凍超有感！電暖器、折疊式泡澡桶買氣倍數成長

2020-01-31 17:55

軟硬皆矜貴 香奈兒全新Tweed de Chanel系列頂級珠寶

2020-01-31 17:48

孟耿如放閃沒在客氣 許光漢訂製LONGCHAMP一次就上癮

2020-01-31 15:27

U值媒／三座神山圍繞 稻城亞丁匆匆瞥見你的美

2020-01-31 14:28

細小而珍貴！喬治傑生情人節銀雕珠寶 情比金堅

2020-01-31 13:30

情人節限定！Jo Malone「旅行蠟燭禮盒」收錄3款經典香氣　限量心型禮盒傳愛意

2020-01-31 12:27

超迷你FENDI搶攻情人節 這尺寸真的是甜密收在掌心裡

2020-01-31 12:25

小畫家換妳當 Bamford首推奢華訂製女表 芝柏貓眼系列

2020-01-31 09:01

泰觀光活動 不受武漢肺炎影響

2020-01-30 22:31
看更多

熱門文章

不漲價不發國難財！他1盒口罩賣100元 感覺被政府當傻瓜

2020-02-01 18:37

口罩大缺貨 國防部受命派兵支援口罩生產

2020-02-02 09:58

澳門為何沒有「口罩之亂」？ 政策優於台灣、香港

2020-02-02 09:11

口罩之亂…他批政府「無能+失信」 累死第一線超商店員

2020-02-02 07:04

說好的口罩呢？原來住哪裡不一樣

2020-02-01 19:13

大樂透頭獎連5摃！春節大紅包開出11組

2020-02-01 22:27

垃圾亂丟、公廁黃金滿溢 合歡山追雪之後驚嚇指數破表

2020-02-02 10:05

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-02-01 20:40

口罩不是限購3片？這家超商真佛心賣5片 衛生局要查

2020-02-01 22:02

超商口罩哪裡還有？神網友做了這個網頁供查詢回報

2020-02-02 15:35

殺破狼周運勢／白羊財庫豐收 摩羯尋求新工作順利

2020-02-02 00:00

政府徵用口罩打亂藥局預購 無貨可賣藥師怒批偏袒財團

2020-02-01 19:20

基隆熱心男貼網今分送500口罩 網友大讚「佛心」

2020-02-02 01:05

拍一張永世留念照片？ 今晚8點20分按下快門就可以

2020-02-02 10:24

玄彬、孫藝真「愛的迫降」神仙CP重逢、接吻大衣暖呼呼 對抗寒流穿起來

2020-02-01 17:37

寒流逐漸減弱 鄭明典：冷高壓出海消散了

2020-02-02 10:39

北捷常客優惠新制今上路 發出2600萬回饋紅包

2020-02-01 17:29

真的不能賣！中央全面控管口罩 派人進駐工廠緊盯出貨

2020-02-01 19:19

民眾一早衝超商 店員頭頂「口罩賣完」懶得講

2020-02-02 12:51

未來一周天氣數變！ 吳德榮：周二鋒面掠過

2020-02-02 07:21

1000個口罩免費送里民 台南南興里明天每人1個發完為止

2020-02-01 23:25

你丟掉的，其實更營養…蘋果核含益生菌 蛋殼含鈣勝牛奶

2020-02-02 05:16

低溫特報！ 桃竹苗非常寒冷 17縣市也跌破10度

2020-02-02 07:25

【重磅快評】準時送立院的口罩與趕路中的超商口罩

2020-02-02 11:02

口罩、酒精賣光光！藥局高掛「什麼皆沒有了」

2020-02-01 16:11

新北林口「淑君阿姨」再發口罩 下午2點領取

2020-02-02 11:27

好天氣到明天 後天起鋒面連2波

2020-02-02 00:03

超商、藥妝店口罩何時到？鄰近店家回答完全不一樣

2020-02-01 22:07

夫妻分床睡…各自睡得好 關係更健康

2020-02-02 05:16

樹林濟安宮前送1800片口罩 他：神明託夢提醒要先買

2020-02-02 11:06

直擊口罩之亂 高雄多數超商根本沒進貨！

2020-02-01 17:51

口罩荒台南依然缺 民怨：不如實名購買管制

2020-02-02 10:22

創一年新低！中油宣布 明起汽油大降0.9元、柴油降1元

2020-02-02 12:13

口罩來了嗎？超商貼「口罩售完」未問先說「還沒到貨」

2020-02-01 18:38

慘遭追雪之亂 合歡山公廁超噁的

2020-02-01 23:55

疫情造成口罩荒 專家：口罩難阻絕

2020-02-02 15:18

購買口罩人潮湧現 買口罩像買樂透！排了還不一定有

2020-02-02 00:06

注意！蘇花改區間測速 清明連假後上路　

2020-02-02 12:21

性感女神莎莉賽隆穿搭功力強 女總裁秒變帥氣小男孩

2020-02-01 18:50

水晶宮路段夜間可能結冰 合歡山公路預警封閉

2020-02-01 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top