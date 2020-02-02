精品送暖！開雲、LVMH集團慷慨捐助上億對抗武漢肺炎

隨著世界各地接連傳出病例，全球壟罩在武漢肺炎（新型冠狀病毒）的威脅下，爆發地中國大陸更是情況嚴峻，醫護人力到醫院、救援與防護物資等皆吃緊，也引起各界關注。近日來自各地的捐款湧入，包括演藝人員、電競團隊、公益組織等，許多人都伸出援手希望能一起度過此非常時期。

向來積極參與捐助古蹟修復、協助解決公眾問題的精品集團也在此時出手。繼之前為澳洲大火籌備共100萬元澳幣（約2065萬1,580元台幣）作為立即捐款之後，旗下擁有GUCCI、Bottega Veneta、Balenciaga等品牌的開雲集團再度慷慨解囊，捐出108萬美金（約3,200萬元台幣）予湖北紅十字會。另一大精品龍頭， Louis Vuitton、DIOR等品牌所屬LVMH集團，則是拿出約230萬美金（約7,000萬元台幣）援助武漢醫療機構、地方政府等。其他像是施華洛世奇、雅詩蘭黛、CK母公司PVH集團等等也都提供捐助，全球善款初估已來到25億美金（約750億元台幣）。