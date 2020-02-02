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精品送暖！開雲、LVMH集團慷慨捐助上億對抗武漢肺炎

2020-02-02 15:08聯合報 記者吳曉涵／即時報導

隨著世界各地接連傳出病例，全球壟罩在武漢肺炎（新型冠狀病毒）的威脅下，爆發地中國大陸更是情況嚴峻，醫護人力到醫院、救援與防護物資等皆吃緊，也引起各界關注。近日來自各地的捐款湧入，包括演藝人員、電競團隊、公益組織等，許多人都伸出援手希望能一起度過此非常時期。

向來積極參與捐助古蹟修復、協助解決公眾問題的精品集團也在此時出手。繼之前為澳洲大火籌備共100萬元澳幣（約2065萬1,580元台幣）作為立即捐款之後，旗下擁有GUCCI、Bottega Veneta、Balenciaga等品牌的開雲集團再度慷慨解囊，捐出108萬美金（約3,200萬元台幣）予湖北紅十字會。另一大精品龍頭， Louis Vuitton、DIOR等品牌所屬LVMH集團，則是拿出約230萬美金（約7,000萬元台幣）援助武漢醫療機構、地方政府等。其他像是施華洛世奇、雅詩蘭黛、CK母公司PVH集團等等也都提供捐助，全球善款初估已來到25億美金（約750億元台幣）。

為了防堵疫情擴散，近日許多國家紛紛禁止或限定來自亞洲特別是中國大陸的航班，各地相關群聚的大型活動像是展覽、新品發表等也都陸續傳出取消或延後舉辦的消息。從觀光、消費等角度來看，在大中華區業績占比吃重的情況下，今年上班年的精品市場買氣應該會受到相當大的影響。對於品牌集團們如此即時向中國大陸雪中送炭，也能視為一種對主要市場所給予回報的心態吧！

開雲集團捐助約3,200萬元台幣予湖北紅十字會對抗新型冠狀病毒。旗下品牌GUCC...
開雲集團捐助約3,200萬元台幣予湖北紅十字會對抗新型冠狀病毒。旗下品牌GUCCI日前才與中國大陸騰訊簽訂策略合作協定，攜手製訂數位策略框架，共同引領物聯網等。圖／GUCCI提供
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DIOR所屬LVMH集團拿出約7,000萬元台幣援助武漢醫療機構、地方政府等。圖...
DIOR所屬LVMH集團拿出約7,000萬元台幣援助武漢醫療機構、地方政府等。圖／DIOR提供
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品牌捐款

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