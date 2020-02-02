親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
肺炎防疫搶口罩
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

公車司機突癱撞站牌 車上乘客逕離丟下他一人

澳門為何沒有「口罩之亂」？ 政策優於台灣、香港

把媽媽的衣櫥當遊戲間 布蕾克女兒愛穿高跟鞋

2020-02-02 14:17聯合報 記者吳曉涵／即時報導

好萊塢女星布蕾克萊佛莉（Blake Lively）最近忙著宣傳新電影《The Rhythm Section》，去年底才生下第三胎的她雖然身型還是略顯豐腴，但絲毫不影響時尚品味的展現，各種又美又優雅的穿搭依舊是網友注目的焦點。日前她上節目談到家庭，爆料女兒們已經會穿她的衣服和高跟鞋，如此看來她高超的造型搭配能力是後繼有人了！

在《Live with Kelly and Ryan》節目中，布蕾克身穿俄羅斯設計師Ulyana Sergeenko打造的水藍色印花洋裝搭配紅底鞋，和主持人分享家庭生活，除了透露自己和老公萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）因為把時間都給了孩子所以沒有任何關於情人節的慶祝計畫之外，也爆料女兒小小年紀已經對她的衣櫥很感興趣。「耶誕節老公送我一個包包，我女兒看了馬上說，『喔媽咪，這是給你衣櫥的』，因為我都沒時間出門，總是待在家裡，因此她以為包包的功用就是放在衣櫥裡當裝飾品。」

除了剛出生不久的小女兒，布蕾克和萊恩育有5歲大女兒James和3歲二女兒Inez。布蕾克表示，兩個女兒很常穿她的衣服，尤其高跟鞋，「他們從衣櫥走出來，穿著我的高跟鞋，而且走得比我還好。」事實上布雷克一直以來偏好有高防水台的高跟鞋，這種「前高後高」的鞋子對於不擅長穿高跟鞋的人來說相對舒服許多，也比較好走，所以對小女孩來說可能也不是什麼太大的問題，更也讓人期待早日可以看到他們秀出各種精彩的母女穿搭囉！

布蕾克和萊恩育有5歲大女兒James和3歲二女兒Inez，兩人都愛穿媽媽的衣服和...
布蕾克和萊恩育有5歲大女兒James和3歲二女兒Inez，兩人都愛穿媽媽的衣服和鞋子。圖／達志影像
分享
布蕾克萊佛莉穿俄羅斯設計師Ulyana Sergeenko打造的水藍色印花洋裝搭...
布蕾克萊佛莉穿俄羅斯設計師Ulyana Sergeenko打造的水藍色印花洋裝搭配紅底鞋參加《Live with Kelly and Ryan》節目。圖／達志影像
分享
布蕾克萊佛莉在《Live with Kelly and Ryan》節目上分享溫馨...
布蕾克萊佛莉在《Live with Kelly and Ryan》節目上分享溫馨有趣的家庭生活。圖／摘自IG
分享
布蕾克萊佛莉和老公萊恩雷諾斯。圖／摘自IG
布蕾克萊佛莉和老公萊恩雷諾斯。圖／摘自IG
分享

高跟鞋

延伸閱讀

民眾黨立委報到提早集合 遭路人嗆聲滾蛋

小黑禮服心機剪裁大PK！張鈞甯深U領挖到高腰...

這是什麼神仙膚質！亞曼達塞佛瑞與戶田惠梨香「...

全家Kakao Friends集點又來啦！R...

不當乖乖牌！宋茜、孔曉振、潤娥撕下標籤　用帥...

凱特王妃2019年度最優雅10套穿搭！

相關新聞

精品送暖！開雲、LVMH集團慷慨捐助上億對抗武漢肺炎

2020-02-02 15:08

跟上「經典藍」流行！MIDO、TISSOT新表也搶搭熱潮

2020-02-02 13:38

無國界新吃法 一餐吃進50種蔬果

2020-02-02 13:21

CP值超高海鮮丼 一口氣吃15種海鮮

2020-02-02 13:20

年後好享「瘦」 高纖料理健康吃

2020-02-02 13:19

De Beers、BVLGARI花型珠寶上身 添好運又招來好人緣

2020-02-02 12:51

跌破眼鏡！Dolce & Gabbana回歸巴塞爾鐘表展 還要呈現自製機芯高級腕表

2020-02-02 11:48

畫好眼妝才能當「口罩美女」！4款眼妝盤用眼睛電死人

2020-02-02 11:47

樂桃航空國內線新增長崎、鹿兒島2航線 3/29同步開航

2020-02-02 11:39

圖坦卡門攜手85度C 推黃金寶藏蛋糕盒

2020-02-02 00:09

冬日甩老態 3頂級保養品出招

2020-02-02 00:01

性感女神莎莉賽隆穿搭功力強 女總裁秒變帥氣小男孩

2020-02-01 18:50

開工不憂鬱 四枚藍色腕表冷靜掌舵來年新方向

2020-02-01 18:01

「口罩妝」靠眼、眉致勝！棕色系眼線＋飛翹睫毛讓雙眸更迷人

2020-02-01 17:54

玄彬、孫藝真「愛的迫降」神仙CP重逢、接吻大衣暖呼呼 對抗寒流穿起來

2020-02-01 17:37

名人穿戴動物系珠寶 美洲豹PK靈蛇野性魅力各展風情

2020-02-01 17:10

近距離免費看LOEWE工藝獎作品 一上線就逛到停不下來

2020-02-01 15:21

水泥不單用於建築 做精品展魅力

2020-02-01 13:30

湖水綠超美！任天堂Switch《集合啦！動物森友會》限定版主機2月8日開放預訂

2020-02-01 13:29

木質家具×暖黃光線 打造溫暖居家

2020-02-01 13:26

融入生活的情意種子 喬治傑生的北歐日常美學

2020-02-01 13:24

10款推車港點吃到飽499元！再送炒飯＋甜點　限時2個月

2020-02-01 13:11

限10組！金舌「燒肉吃到飽5折」 和牛無限吃9折

2020-02-01 12:18

7-ELEVEN創意公益行銷 吸引Z世代關注弱勢長輩

2020-02-01 10:30

與黃阿瑪一起愛心捐零錢 解老老重擔

2020-02-01 00:40

宵夜吃鍋享6折！美滋鍋還有「午間優惠套餐」享4.2折

2020-01-31 23:45

影／AI機器人化身國寶導覽員 介紹故宮肉形石

2020-01-31 22:38

「心有所鼠」 新光三越燈節起跑

2020-01-31 22:32

GUCCI傾色星輝唇膏的光澤感好美 不用考慮直接9色全包

2020-01-31 18:22

寒流極凍超有感！電暖器、折疊式泡澡桶買氣倍數成長

2020-01-31 17:55

軟硬皆矜貴 香奈兒全新Tweed de Chanel系列頂級珠寶

2020-01-31 17:48

孟耿如放閃沒在客氣 許光漢訂製LONGCHAMP一次就上癮

2020-01-31 15:27

U值媒／三座神山圍繞 稻城亞丁匆匆瞥見你的美

2020-01-31 14:28

細小而珍貴！喬治傑生情人節銀雕珠寶 情比金堅

2020-01-31 13:30

情人節限定！Jo Malone「旅行蠟燭禮盒」收錄3款經典香氣　限量心型禮盒傳愛意

2020-01-31 12:27

超迷你FENDI搶攻情人節 這尺寸真的是甜密收在掌心裡

2020-01-31 12:25

小畫家換妳當 Bamford首推奢華訂製女表 芝柏貓眼系列

2020-01-31 09:01

泰觀光活動 不受武漢肺炎影響

2020-01-30 22:31

甜滋滋熱戀氛圍！LULU GUINNESS情人節推粉紅愛心包

2020-01-30 22:17
看更多

熱門文章

不漲價不發國難財！他1盒口罩賣100元 感覺被政府當傻瓜

2020-02-01 18:37

口罩大缺貨 國防部受命派兵支援口罩生產

2020-02-02 09:58

澳門為何沒有「口罩之亂」？ 政策優於台灣、香港

2020-02-02 09:11

口罩之亂…他批政府「無能+失信」 累死第一線超商店員

2020-02-02 07:04

說好的口罩呢？原來住哪裡不一樣

2020-02-01 19:13

大樂透頭獎連5摃！春節大紅包開出11組

2020-02-01 22:27

垃圾亂丟、公廁黃金滿溢 合歡山追雪之後驚嚇指數破表

2020-02-02 10:05

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-02-01 20:40

口罩這裡買到了！民眾狂叩親友 LINE社團好康互通報

2020-02-01 16:10

口罩不是限購3片？這家超商真佛心賣5片 衛生局要查

2020-02-01 22:02

殺破狼周運勢／白羊財庫豐收 摩羯尋求新工作順利

2020-02-02 00:00

政府徵用口罩打亂藥局預購 無貨可賣藥師怒批偏袒財團

2020-02-01 19:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top