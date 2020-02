把媽媽的衣櫥當遊戲間 布蕾克女兒愛穿高跟鞋

好萊塢女星布蕾克萊佛莉(Blake Lively)最近忙著宣傳新電影《The Rhythm Section》,去年底才生下第三胎的她雖然身型還是略顯豐腴,但絲毫不影響時尚品味的展現,各種又美又優雅的穿搭依舊是網友注目的焦點。日前她上節目談到家庭,爆料女兒們已經會穿她的衣服和高跟鞋,如此看來她高超的造型搭配能力是後繼有人了!

在《Live with Kelly and Ryan》節目中,布蕾克身穿俄羅斯設計師Ulyana Sergeenko打造的水藍色印花洋裝搭配紅底鞋,和主持人分享家庭生活,除了透露自己和老公萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)因為把時間都給了孩子所以沒有任何關於情人節的慶祝計畫之外,也爆料女兒小小年紀已經對她的衣櫥很感興趣。「耶誕節老公送我一個包包,我女兒看了馬上說,『喔媽咪,這是給你衣櫥的』,因為我都沒時間出門,總是待在家裡,因此她以為包包的功用就是放在衣櫥裡當裝飾品。」