跟上「經典藍」流行！MIDO、TISSOT新表也搶搭熱潮

國際色彩權威Pantone公布2020年的代表色為「經典藍」後，各個鐘表品牌也感受到市場的需求，在推出新表款之際，無不也以此為主要配色，運用在不同的表款中。像是美度表（MIDO）Multifort Chronometer1先鋒系列、Commander Shade香榭系列也都推出反映流行的表款；而天梭表（TISSOT）全新紳士系列也備有藍色表面選擇。

為了呼應「經典藍」的熱潮，MIDO在今年率先推出一系列配有藍色系表盤的新設計，像是在表面裝飾了日內瓦波紋的Multifort Chronometer1先鋒系列表款，除了是深邃藍的表盤之外，最重要的還是搭載了Caliber 80天文台認證矽游絲上鍊機芯。具有80小時動力儲存，還採用了矽游絲來增加抗磁性，同時更有通過瑞士天文台認證的精準。此外，Commander Shade香榭系列今年則推出了漸層午夜藍表盤的選擇，搭配純黑PVD不鏽鋼圓形表殼、同色系米蘭鍊帶，展現時髦又神秘的魅力。

另外，天梭表外型更為洗鍊又精簡的紳士系列，同樣提供了經典藍表盤的款式，而且微調過的手表尺寸，透過表殼四角弧形向外延伸設計，更加符合