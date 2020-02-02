武漢肺炎全球恐中 台灣迷妹赴韓被當中國人引發抗議

大陸武漢肺炎引發全球恐慌，台灣目前疫情雖然不嚴重，但也遭到「波及」，有迷妹昨天前往韓國釜山看演唱會，卻因為護照上寫著「REPUBLIC OF CHINA」，被當成中國人，要求隔離量測體溫才能進場，經抗議「台灣不是中國」，主辦單位最後才同意「全部的人都不必量體溫，只經熱感應儀器」，讓來自台灣的粉絲氣炸。

根據媒體報導，目前韓國瀰漫著「恐中」氣氛，而據經常前往韓國台灣人的群組中，最近幾天也都熱烈討論前往韓國受到不公的待遇，「我們明明就不是中國人是台灣人，為何被歧視」、「我們會把北韓人當成南韓人嗎？為何南韓人把我們當成中國人」、「說中文的就一定是中國人嗎」也提醒最近要前往韓國的台灣人一定要注意這種情況。

一名來自台灣的粉絲，昨天在群組裡PO出自己在釜山的遭遇，表示前往當地參加演唱會，由於之前透過網路訂票，到現場要持護照取票，而只要來自中國大陸或台灣的粉絲，票根上都被註記星星的符號，一開始她還不明究理，入場時才發現只要星星符號的粉絲，都被要求另外隔離量測體溫才能入場。

結果當場引發台灣粉絲不滿，認為台灣並非中國人，為何被當成中國人對待，現場工作人員卻表示「你的護照上寫的REPUBLIC OF CHINA就是中國」，台灣粉絲則表示「護照上有CHINA也有TAIWAN，難道看不懂嗎」，但工作人員仍然堅持。

台灣粉絲紛紛上網反應，也在網上引起其他台灣與非台灣粉絲的聲援，「韓國人根本就是藉防疫之名，行種族歧視之實」，由於網路上抗議的聲量大，最現場僵持了一個多小時，最後才同意所有人包括大陸粉絲都不必量體溫，只要經過體溫感測儀就可以入場。

一名在韓國打工度假的台灣人在群組中表示，自己是在化妝品賣場裡打工，負責協助中國與台灣等說中文的顧客購物，但武漢肺炎發生後，公司就要求台灣員工「在賣場裡不准說中文」，以免嚇到顧客。

也有前往韓國的台灣遊客前往餐廳用餐時，因為說中文而被關切，雖然表達「我們是台灣人不是中國人」，但仍被要求坐在偏遠的位置，「以免影響其他客人」，其至有餐廳不讓說中文的他們進入。