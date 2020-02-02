De Beers、BVLGARI花型珠寶上身 添好運又招來好人緣

新的一年值得為自己打氣、祈求好運，適時的配戴花型的鑽飾，除了能搭配造型，甚至可以招來好人緣、桃花運。De Beers靈感汲取自蓮花的Enchanted Lotus系列首飾或是寶格麗（BVLGARI）的Fiorever系列限定項鍊，都傳遞了喜悅的氛圍，並寓意著好運和永恆。

De Beers的Enchanted Lotus系列鍊墜、手環或是耳飾，都反映蓮花綻放的姿態與對稱性，品牌利用經典的密釘鑲鑽石手法，描繪出花形，結合不同的寶石，打造獨特風格的作品。像是此次採用了具悠遠歷史的紅玉髓於系列的鑽石鍊墜與戒環中，以鮮明的紅色調，象徵充滿活力、美好開始的一年。而向來給人優雅感受的珍珠母貝，也寓意著守護的力量，映襯了系列珠寶的細緻。而且這系列無論鑽石鍊墜、戒指、耳環及手鐲，都提供了18K玫瑰金與黃金的選擇，與天然美鑽相互輝映，襯托出配戴者的好氣質。

另外，BVLGARI的Fiorever系列珠寶，向來就是女性消費者的最愛，品牌還特別打造了限定款項鍊，就是希望配戴的人，能夠感受到無數好運及幸福