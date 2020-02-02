香港武漢肺炎14例搭郵輪曾靠基隆港 郵輪公司：無異狀

「武漢肺炎」疫情還在燒，香港衛生署衛生防護中心昨日公布，新增1例確診個案、香港確診第14例，該名確診患者是一名80歲老翁，發病前曾到日本搭乘郵輪，郵輪1月31日停靠台灣基隆港。此消息一出引起基隆市民恐慌，該郵輪公司回應表示，老翁25日已下船，目前船上乘客、船員均無異狀。

根據基隆港務公分司公告的國際郵輪航程表，1月31日有兩艘郵輪進基隆港，1艘是上午7點進港的鑽石公主，下午5點離港，屬於掛靠港。另一艘是下午4點進港的寶瓶星號，是以基隆港為母港，晚上10時出港。被確診為武漢肺炎的香港老翁，搭的是鑽石公主。

公主郵輪公司指出，這次鑽石公主的航程是長天數，有部分旅客會先離船，部分會完成航程由日本橫濱來回，但這位老先生目前確定是在香港離船6天後才被確診，無法確定是何時何處被感染，目前船上乘客、船員均無異狀。