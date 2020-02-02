跌破眼鏡！Dolce & Gabbana回歸巴塞爾鐘表展 還要呈現自製機芯高級腕表

義大利奢侈品牌Dolce & Gabbana日前宣布將參與今年巴塞爾珠寶暨鐘表展，並會展示多款高級珠寶、腕表等產品，讓時尚界大感意外。圖／摘自Dolce & Gabbana facebook fanpage 分享 facebook

正當Seiko、Casio等鐘表集團紛紛表明退出今年巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld）時，義大利奢侈品牌Dolce & Gabbana卻反其道而行，日前宣布將參與這世界最大的鐘表盛會，並會展示多款高級珠寶、腕表等產品，讓時尚界大感意外。

最初Dolce & Gabbana曾經透過授權商的方式，在巴塞爾珠寶暨鐘表展也有過自己的展間，不過隨著市場的改變而退出。此次，重新的回歸將帶來的是為了搭配其高級訂製服而生的Alta Gioielleria和Alta Orologeria系列高級珠寶與腕表產品，讓這個世界最大鐘表展又多了幾分的看頭，成為近期對主辦方來說最好的消息。不過，值得去探討的是，過去幾個以「時尚」為主的品牌，包括了Fendi、DIOR和Giorgio Armani也都曾經參與巴塞爾珠寶暨鐘表展多年，但因為不符合品牌的效益，因此在2017年之後就全部離開了，此次Dolce & Gabbana的加入是否能帶起新的效應，值得去觀察。

Dolce & Gabbana具備搭配其高級訂製服而生的Alta Orologeria系列高級腕表。圖／摘自Dolce & Gabbana facebook fanpage 分享 facebook

而針對要加入巴塞爾珠寶暨鐘表展，Dolce & Gabbana創辦人之一的Domenico Dolce在聲明中也坦言「要投身鐘表珠寶產業並非易事，過程很艱辛，但很值得」，品牌希望透過全新的系列產品，表達對工藝的熱情、對細節的關注以及嚴選素材的標準。預料風格會延續過去的繁複設計加上復古的雕花等裝飾，更有可能會首次推出搭載自製機芯的腕表。

Dolce & Gabbana具備搭配其高級訂製服而生的Alta Gioielleria系列高級珠寶。圖／摘自Dolce & Gabbana facebook fanpage 分享 facebook