畫好眼妝才能當「口罩美女」！4款眼妝盤用眼睛電死人

已經正式開工上班了，但卻因為武漢肺炎疫情持續擴大，不少人上班都會戴著口罩，特別是在密閉空間中上班。但戴口罩，還是需要化妝，彩妝師就提醒過，眼妝還是最重要的。這時想要當個「口罩美女」，眼睛散發出來的電人敢，是最重要的，也因為戴口罩，許多女生不一定每天會畫眼影，也因為戴起口罩，眼影的選擇就很重要。

以下就推薦4大歐系、日系品牌的眼影妝盤，基本上就是兩大色系為主，深邃大地色或青春洋溢的亮色系，可以依照心情來做選擇。不過彩妝師特別提醒，因為戴著口罩，眼妝的下手要比平常略重一些，顏色選擇上相對更重要，搭配著眼線、睫毛膏的使用，用眼睛就能電死人。

迪奧經典五色眼影（霓幻樂光限量版）#167、#327／2,550元

迪奧今年的春妝，走搖滾輕霓幻的路線，在眼影顏色上，也呈現出亮麗的一面，兩款限定的霓幻樂光眼影盤，#167是霓虹莓粉色為主，還搭配粉橘、鵝黃櫻草花與紫色系混搭，眼窩可以用粉色系打底，眼周略帶點紫色，一眨眼就放電。

#327就相對冷色調，潟湖藍、海水綠與粉紅色相互搭配，多了些衝突感，適合從事設計、創意工作的女性。

Celvoke玩色煥彩彩妝霜／1,050元

Celvoke的玩色煥彩彩妝霜，是多重用途的彩妝霜，可以當眼影、頰彩等運用，新推出9色，針對戴口罩時，特別推薦#17木星風暴搭配EX09綠野仙蹤，粉橘色與淺綠色看似不搭，但在運用上，可以先用EX09打底，從上眼皮到眉尾處，之後使用17粉橘色系，特別打在雙眼皮與下眼皮，眼神馬上就亮麗起來，戴上口罩依然迷人。

THREE魅光幻眸眼采盒／2,400元

喜歡大地色系的人，就要選擇THREE魅光幻眸眼采盒，全新上市4款組合色，均以大地色系為基底來搭配，06有著撒落在大地上陽光的感覺、07則帶了點神秘古銅與夜空色、08則有紫色系，增加神秘感、09則是暖心的大地選擇。大地色系的眼影，適合各種膚色與職業的女性，不過戴口罩時，大地色眼影要上重一點，不然容易掉妝，反而讓眼睛看起來髒髒的。

Anna Sui黑蝶三色眼彩盤／1,100元