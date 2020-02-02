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畫好眼妝才能當「口罩美女」！4款眼妝盤用眼睛電死人

2020-02-02 11:47聯合報 記者劉小川／台北即時報導

已經正式開工上班了，但卻因為武漢肺炎疫情持續擴大，不少人上班都會戴著口罩，特別是在密閉空間中上班。但戴口罩，還是需要化妝，彩妝師就提醒過，眼妝還是最重要的。這時想要當個「口罩美女」，眼睛散發出來的電人敢，是最重要的，也因為戴口罩，許多女生不一定每天會畫眼影，也因為戴起口罩，眼影的選擇就很重要。

以下就推薦4大歐系、日系品牌的眼影妝盤，基本上就是兩大色系為主，深邃大地色或青春洋溢的亮色系，可以依照心情來做選擇。不過彩妝師特別提醒，因為戴著口罩，眼妝的下手要比平常略重一些，顏色選擇上相對更重要，搭配著眼線、睫毛膏的使用，用眼睛就能電死人。

迪奧經典五色眼影（霓幻樂光限量版）#167、#327／2,550元

迪奧今年的春妝，走搖滾輕霓幻的路線，在眼影顏色上，也呈現出亮麗的一面，兩款限定的霓幻樂光眼影盤，#167是霓虹莓粉色為主，還搭配粉橘、鵝黃櫻草花與紫色系混搭，眼窩可以用粉色系打底，眼周略帶點紫色，一眨眼就放電。

#327就相對冷色調，潟湖藍、海水綠與粉紅色相互搭配，多了些衝突感，適合從事設計、創意工作的女性。

Celvoke玩色煥彩彩妝霜／1,050元

Celvoke的玩色煥彩彩妝霜，是多重用途的彩妝霜，可以當眼影、頰彩等運用，新推出9色，針對戴口罩時，特別推薦#17木星風暴搭配EX09綠野仙蹤，粉橘色與淺綠色看似不搭，但在運用上，可以先用EX09打底，從上眼皮到眉尾處，之後使用17粉橘色系，特別打在雙眼皮與下眼皮，眼神馬上就亮麗起來，戴上口罩依然迷人。

THREE魅光幻眸眼采盒／2,400元

喜歡大地色系的人，就要選擇THREE魅光幻眸眼采盒，全新上市4款組合色，均以大地色系為基底來搭配，06有著撒落在大地上陽光的感覺、07則帶了點神秘古銅與夜空色、08則有紫色系，增加神秘感、09則是暖心的大地選擇。大地色系的眼影，適合各種膚色與職業的女性，不過戴口罩時，大地色眼影要上重一點，不然容易掉妝，反而讓眼睛看起來髒髒的。

Anna Sui黑蝶三色眼彩盤／1,100元

2月全新上市的Anna Sui黑蝶三色眼彩盤，剛好搭上這波口罩美女風潮，一盤三色中，有可以打底的深色系，更有閃亮亮的珠光色系，且從睫毛根部到眼妝均可使用，讓眼睛直接散發出光芒。全新2色組合，05繁花盛開，以紅色、紫色與銀色珠光搭配，是招桃花的首選，06夜光花園則是金色、銀色與紅色，比較適合夜間使用。

想當口罩美女，眼妝最重要。圖／Celvoke、THREE提供
想當口罩美女，眼妝最重要。圖／Celvoke、THREE提供
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Celvoke玩色煥彩彩妝霜／#17木星風暴／1,050元
Celvoke玩色煥彩彩妝霜／#17木星風暴／1,050元
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THREE魅光幻眸眼采盒左為06、右為08／2,400元。圖／THREE提供
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迪奧經典五色眼影#167（右）、#327（左）霓幻樂光限量版／2,550元。圖／...
迪奧經典五色眼影#167（右）、#327（左）霓幻樂光限量版／2,550元。圖／迪奧提供
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橘色系的眼妝，具有電眼特質。圖／Celvoke提供
橘色系的眼妝，具有電眼特質。圖／Celvoke提供
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THREE魅光幻眸眼采盒左為07、右為09／2,400元。圖／THREE提供
THREE魅光幻眸眼采盒左為07、右為09／2,400元。圖／THREE提供
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大地色系的眼妝，是不少女生的最愛。圖／THREE提供
大地色系的眼妝，是不少女生的最愛。圖／THREE提供
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Celvoke玩色煥彩彩妝霜／EX09綠野仙蹤／1,050元。圖／Celvoke...
Celvoke玩色煥彩彩妝霜／EX09綠野仙蹤／1,050元。圖／Celvoke提供
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Anna Sui黑蝶三色眼彩盤05繁花盛開（左）、06夜光花園／1,100元。圖...
Anna Sui黑蝶三色眼彩盤05繁花盛開（左）、06夜光花園／1,100元。圖／Anna Sui提供
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戴口罩時，畫眼妝的色調要稍微重一點。圖／THREE提供
戴口罩時，畫眼妝的色調要稍微重一點。圖／THREE提供
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口罩眼影

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