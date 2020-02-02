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傳藝中心年味復興 宣布「陣頭」列獨立補助類別

2020-02-02 01:51聯合報 記者陳宛茜／台北即時報導

想感受久違的年味嗎?國立傳統藝術中心昨晚與今晚連續兩天舉辦「年味復興‧陣頭狂響」陣頭大匯演，由九天民俗技藝團領銜，在台灣戲曲中心戶外廣場熱鬧登場。文化部次長蕭宗煌表示，今年開始，「陣頭」於「國立傳統藝術中心補助作業要點」中列為獨立補助類別，以支持陣頭藝術的永續發展與文化薪傳，展現獨特的藝術性及主體性。

蕭宗煌次長指出，文化部致力於保存和推廣陣頭文化，為有效扶植更多傳統藝術工作者，鼓勵陣頭藝術薪傳永續，特別修訂「國立傳統藝術中心補助作業要點」，今年開始，將其中「民間雜技」類別改為「陣頭、民俗技藝」，使「陣頭」名列為獨立補助類別，以更貼近目前陣頭活動的現況與需求，來支持陣頭藝術的永續發展與文化薪傳，讓陣頭文化連結歷史與傳統，持續創新並放眼國際，展現其獨特的藝術性及主體性。

傳藝中心主任陳濟民指出，台灣戲曲中心以「傳統表演藝術團隊的家」自許，除了專業的室內劇場，也透過戶外廣場不定期舉辦演出，使傳統藝術更貼近民眾生活。中心因應武漢肺炎疫情，規劃了完備的防疫措施，工作人員均每日測量體溫，並佩戴口罩與手套；現場設有醫療站與駐站護理人員，以額溫槍幫來走春的民眾量體溫，並提供酒精一起消毒防疫。歡迎大家來中心一起感受深具在地特色的「廟會劇場」陣頭藝術與創意。

「年味復興‧陣頭狂響」以驅邪納福為核心，集結藝陣活動整合行銷、鐵四帝文化藝術創意舞蹈團、台北慶和館、台灣振宗藝術團等優秀陣頭團隊，安排一系列精彩的節目，祈求大家鼠年平安吉祥。

表演由「眾神出行賜百福」拉開序幕，鑼鼓陣、福祿壽三仙、家將、龍隊、獅陣、宋江陣、神將等輪番上陣，呈現眾仙遶境的氛圍；緊接著振奮人心的戰鼓演奏，用磅礡雄偉的鼓聲迎接新年萬象更新，民眾可與藝術家近距離互動，親自體驗擊鼓的氣勢；鐵四帝文化藝術創意舞蹈團將家將融合街舞，碰撞出全新火花；台北慶和館以活靈活現的龍隊與獅陣登台，舞龍舞獅、龍獅呈祥；多次代表台灣登上國際舞台的電音三太子，在動感的節奏中翩翩起舞。

●《年味復興‧陣頭狂響》2月1日（六）、2日（日）19:00-20:45於台灣戲曲中心戶外廣場（台北市士林區文林路751號）演出。

「鐵四帝文化藝術創意舞蹈團」結合傳統家將及創新街舞，詮釋不同的八家將藝術之美。圖...
「鐵四帝文化藝術創意舞蹈團」結合傳統家將及創新街舞，詮釋不同的八家將藝術之美。圖/文化部提供
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台灣戲曲中心

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