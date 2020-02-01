性感女神莎莉賽隆穿搭功力強 女總裁秒變帥氣小男孩
莎莉賽隆（Charlize Theron）近期因電影「重磅腥聞（Bombshell）」上映中，身兼製作人的她獲得多項提名，出席各活動的穿搭也備受矚目，尤其近日一套路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）特別為她訂製的刺繡亮片長洋裝，耗時4個月、以手工縫製珠串打造而成，綻放女神光芒。
她在洛杉磯出席第22屆裝設計師工會獎頒獎典禮時，以這套訂製刺繡亮片長洋裝現身，搭配頭冠裝飾、光澤妝容，手拿路易威登Petite Malle小硬箱，宛如希臘女神的氣場光芒萬丈。在參與美國電影貢獻獎時，則是穿了DIOR春夏黑色刺繡皮革連身裙，鏤空的性感對她來說是輕鬆駕馭款。在現身加州棕櫚泉國際影展時，她以復古的DIOR 2020早秋羊毛格紋緊身衣、裙，搭配黑色緞面鞋，別緻的黑色網眼上衣畫龍點睛，讓整身穿搭顯得更為隆重，並且散發神祕氣質，紅色唇妝更顯合宜。
而可性感、也可剽悍的莎莉賽隆，詮釋褲裝也有另種自信美，她身穿DIOR高級訂製服，以銳利的黑、白色系搭配帶來女總裁般的霸氣；身穿2020早秋白襯衫搭配海軍藍裙裝，則又顯得年輕俏麗。在英國影藝學院電影獎BAFTA「重磅腥聞」首映會上的CELINE黑色西裝外套、白色透膚襯衫、條紋寬褲，搭襯CELINE Sharp黑色經典高跟鞋，讓她變身帥氣小男孩；演繹薰衣草粉紫色系的GIVENCHY西裝時，也不違和的散發溫暖女性美，更展現駕馭多種風格服裝的功力。
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