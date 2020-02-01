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性感女神莎莉賽隆穿搭功力強 女總裁秒變帥氣小男孩

2020-02-01 18:50聯合報 記者楊詩涵／即時報導

莎莉賽隆（Charlize Theron）近期因電影「重磅腥聞（Bombshell）」上映中，身兼製作人的她獲得多項提名，出席各活動的穿搭也備受矚目，尤其近日一套路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）特別為她訂製的刺繡亮片長洋裝，耗時4個月、以手工縫製珠串打造而成，綻放女神光芒。

她在洛杉磯出席第22屆裝設計師工會獎頒獎典禮時，以這套訂製刺繡亮片長洋裝現身，搭配頭冠裝飾、光澤妝容，手拿路易威登Petite Malle小硬箱，宛如希臘女神的氣場光芒萬丈。在參與美國電影貢獻獎時，則是穿了DIOR春夏黑色刺繡皮革連身裙，鏤空的性感對她來說是輕鬆駕馭款。在現身加州棕櫚泉國際影展時，她以復古的DIOR 2020早秋羊毛格紋緊身衣、裙，搭配黑色緞面鞋，別緻的黑色網眼上衣畫龍點睛，讓整身穿搭顯得更為隆重，並且散發神祕氣質，紅色唇妝更顯合宜。

而可性感、也可剽悍的莎莉賽隆，詮釋褲裝也有另種自信美，她身穿DIOR高級訂製服，以銳利的黑、白色系搭配帶來女總裁般的霸氣；身穿2020早秋白襯衫搭配海軍藍裙裝，則又顯得年輕俏麗。在英國影藝學院電影獎BAFTA「重磅腥聞」首映會上的CELINE黑色西裝外套、白色透膚襯衫、條紋寬褲，搭襯CELINE Sharp黑色經典高跟鞋，讓她變身帥氣小男孩；演繹薰衣草粉紫色系的GIVENCHY西裝時，也不違和的散發溫暖女性美，更展現駕馭多種風格服裝的功力。

莎莉賽隆詮釋復古優雅的DIOR 2020早秋羊毛格紋緊身衣、裙，搭配同品牌黑色緞...
莎莉賽隆詮釋復古優雅的DIOR 2020早秋羊毛格紋緊身衣、裙，搭配同品牌黑色緞面鞋。圖／DIOR提供
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莎莉賽隆身穿2020早秋白襯衫搭配海軍藍裙裝，年輕且俏麗。圖／DIOR提供
莎莉賽隆身穿2020早秋白襯衫搭配海軍藍裙裝，年輕且俏麗。圖／DIOR提供
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DIOR春夏黑色刺繡鏤空皮革連身裙，對莎莉賽隆來說是輕鬆駕馭。圖／DIOR提供
DIOR春夏黑色刺繡鏤空皮革連身裙，對莎莉賽隆來說是輕鬆駕馭。圖／DIOR提供
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莎莉賽隆穿了CELINE西裝、條紋寬褲，成了帥氣小男孩。圖／CELINE BY ...
莎莉賽隆穿了CELINE西裝、條紋寬褲，成了帥氣小男孩。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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演繹薰衣草粉紫色系的GIVENCHY西裝時，莎莉賽隆顯得溫柔迷人。圖／GIVEN...
演繹薰衣草粉紫色系的GIVENCHY西裝時，莎莉賽隆顯得溫柔迷人。圖／GIVENCHY提供
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莎莉賽隆身穿DIOR高級訂製服，展現霸氣自信的風采。圖／DIOR提供
莎莉賽隆身穿DIOR高級訂製服，展現霸氣自信的風采。圖／DIOR提供
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在路易威登刺繡亮片長洋裝的烘托下，莎莉賽隆穿出希臘女神的高雅華麗。圖／LV提供
在路易威登刺繡亮片長洋裝的烘托下，莎莉賽隆穿出希臘女神的高雅華麗。圖／LV提供
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