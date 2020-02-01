性感女神莎莉賽隆穿搭功力強 女總裁秒變帥氣小男孩

莎莉賽隆（Charlize Theron）近期因電影「重磅腥聞（Bombshell）」上映中，身兼製作人的她獲得多項提名，出席各活動的穿搭也備受矚目，尤其近日一套路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）特別為她訂製的刺繡亮片長洋裝，耗時4個月、以手工縫製珠串打造而成，綻放女神光芒。

她在洛杉磯出席第22屆裝設計師工會獎頒獎典禮時，以這套訂製刺繡亮片長洋裝現身，搭配頭冠裝飾、光澤妝容，手拿路易威登Petite Malle小硬箱，宛如希臘女神的氣場光芒萬丈。在參與美國電影貢獻獎時，則是穿了DIOR春夏黑色刺繡皮革連身裙，鏤空的性感對她來說是輕鬆駕馭款。在現身加州棕櫚泉國際影展時，她以復古的DIOR 2020早秋羊毛格紋緊身衣、裙，搭配黑色緞面鞋，別緻的黑色網眼上衣畫龍點睛，讓整身穿搭顯得更為隆重，並且散發神祕氣質，紅色唇妝更顯合宜。