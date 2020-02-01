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開工不憂鬱 四枚藍色腕表冷靜掌舵來年新方向

2020-02-01 18:01聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

提到藍色，人們慣常聯想到了憂鬱，但實際上，藍色普遍存在於各種具有美好意念的自然現象之中。藍色是青空、藍色是深夜、藍色是微醺的情緒、藍色也可以理智的象徵。而有別於黑色的一視同仁、銀色的年輕，藍色表面更在近年興起，逐漸成為一股象徵高雅品味的腕表風潮。

勞力士（Rolex）的Sky-Dweller年曆表貌似平凡，但可透過Ring Command旋轉外圈設定腕錶功能的創新系統，在2012年初次問世時，引起收藏家的熱列討論，是複雜功能收藏類別中的熱門之選。42毫米的白色黃金表殼裡搭配了藍色表面，由於經過細膩的太陽紋路處理，呈現年輕、活力的運動感；而同為年曆款式的百達翡麗（Patek Philippe）金鷹Ref.5726 1A-014腕表的藍色，則採漸層式設計，由外而內、由深而淺，散發著1970年代的深邃與睿智印象，並讓人聯想到梵谷的名作《星夜（The Starry Night）》。

想更年輕些？愛彼（Audemars Piguet）則把藍色和迷彩結合，打造出一款皇家橡樹離岸型計時碼錶，除了表殼和細節的諸多鮮豔藍色，橡膠表帶也改為迷彩藍色，軍事風格濃郁；此外朗格（A.Lange & Sohne）的Lange 1系列25周年紀念Daymatic腕表，則更為收攝地將指針、印刷字樣，或大日期窗中的阿拉伯數字易為淺藍色，搭配上39.5毫米的白金表殼與偏心式設計，清爽脫俗、並不失德系風格的高級感。

Rolex，白色黃金Sky Dweller腕表，42毫米，時間顯示，年曆功能，4...
Rolex，白色黃金Sky Dweller腕表，42毫米，時間顯示，年曆功能，49萬1,500元。圖╱Rolex提供
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Patek Philippe，Ref.5726 1A-014金鷹年曆腕表，精鋼，...
Patek Philippe，Ref.5726 1A-014金鷹年曆腕表，精鋼，40.5毫米，時間顯示，年曆功能，價格店洽。圖╱Patek Philippe提供
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百達翡麗的Ref.5726金鷹腕表，由深而淺的藍色表面，散發懷舊但睿智的高級感。...
百達翡麗的Ref.5726金鷹腕表，由深而淺的藍色表面，散發懷舊但睿智的高級感。圖╱Patek Philippe提供
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將藍色與迷彩結合的愛彼皇家橡樹離岸型計時碼錶，散發鮮明的運動氣息。102萬9,0...
將藍色與迷彩結合的愛彼皇家橡樹離岸型計時碼錶，散發鮮明的運動氣息。102萬9,000元。圖╱Audemars Piguet提供
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朗格Lange 1系列25周年紀念Daymatic腕表，保持銀色錶面、但細節處易...
朗格Lange 1系列25周年紀念Daymatic腕表，保持銀色錶面、但細節處易以清爽藍色，令人耳目一新。圖╱朗格提供
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Ring Command旋轉外圈，能正逆向調整複雜的年曆功能設定，是勞力士的獨家...
Ring Command旋轉外圈，能正逆向調整複雜的年曆功能設定，是勞力士的獨家專利。圖╱Rolex提供
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