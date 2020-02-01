開工不憂鬱 四枚藍色腕表冷靜掌舵來年新方向

提到藍色，人們慣常聯想到了憂鬱，但實際上，藍色普遍存在於各種具有美好意念的自然現象之中。藍色是青空、藍色是深夜、藍色是微醺的情緒、藍色也可以理智的象徵。而有別於黑色的一視同仁、銀色的年輕，藍色表面更在近年興起，逐漸成為一股象徵高雅品味的腕表風潮。

勞力士（Rolex）的Sky-Dweller年曆表貌似平凡，但可透過Ring Command旋轉外圈設定腕錶功能的創新系統，在2012年初次問世時，引起收藏家的熱列討論，是複雜功能收藏類別中的熱門之選。42毫米的白色黃金表殼裡搭配了藍色表面，由於經過細膩的太陽紋路處理，呈現年輕、活力的運動感；而同為年曆款式的百達翡麗（Patek Philippe）金鷹Ref.5726 1A-014腕表的藍色，則採漸層式設計，由外而內、由深而淺，散發著1970年代的深邃與睿智印象，並讓人聯想到梵谷的名作《星夜（The Starry Night）》。