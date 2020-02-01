「口罩妝」靠眼、眉致勝！棕色系眼線＋飛翹睫毛讓雙眸更迷人

既然近來少不了口罩隨身，那就一定要學會口罩妝！對於有化妝習慣的人來說，口罩遮掉半張臉，其實反而省了不少事，重點就是靠眼、眉致勝，簡單的眉妝、眼線和睫毛膏就能凸顯眼神，可以捨棄眼影或是選擇低調的大地色系、珊瑚色系；底妝只要注重遮瑕即可，粉底液、氣墊粉餅都容易造成口罩沾染或脫妝，如果一定要上粉底，建議再輕拍一層蜜粉、並用面紙稍加按壓做定妝，並且隨時留意補妝。

KISSME花漾美姬首席彩妝顧問筱善老師建議，眉妝可先用柔霧眉筆畫出眉型、勾勒眉尾，並在眉頭畫出毛流感，眉頭需下手輕、顏色不宜過重，再用染眉膏暈染出與髮色接近的眉色；眼線可用極細眼線膠筆先補滿睫毛內部間隙，再用眼線液筆描繪外眼線，勾勒眼尾加強眼神深邃度，深棕色或帶紅棕調的淺棕色更具溫柔感；最後一定要刷上睫毛膏，讓口罩外的雙眸更加明亮動人。

細刷頭的睫毛膏更適合亞洲人眼型，方便刷出捲翹睫毛，dejavu睫采分明立體睫毛膏採用超極細1.5mm三角刷頭，1028飛激長瞬翹防水睫毛膏則有獨家量身打造的2.6cm X 0.3cm極細筆直刷頭，眼頭、眼尾難刷到的細短睫毛與下睫毛都能顧到，睫毛膏全乾後再使用睫毛夾輕輕分段向上拉提，能讓睫毛更捲翹。