玄彬、孫藝真「愛的迫降」神仙CP重逢、接吻大衣暖呼呼 對抗寒流穿起來

在首爾清潭洞茫然閒逛都可以不期而遇，是「愛的迫降」中玄彬、孫藝真墜入熱戀的橋段，新年停播後的第11集，也是這對愛侶在南方遇見的首集，孫藝真穿上Max Mara喀什米爾羊絨大衣，正是寒流穿搭的最佳示範，而近期以時尚能量重返的布雷克萊芙莉（Blake Lively）也穿了數次Max Mara的泰迪熊大衣，在低溫特報時看了特別溫暖。

孫藝真在首爾街頭遊蕩遇到玄彬的情節，身上穿的Max Mara大衣為喀什米爾材質，輕柔保暖，她搭配施華洛世奇Penelope Cruz Moonsun玫瑰金耳環，簡單優雅，顯出她作為女性經理人的氣勢，亦不減溫柔婉約。此外，孫藝真因應冬日劇情也穿了多款外套，最受注目的自是她和玄彬在醫院、南北韓交界擁吻時，身上穿的Vivienne Westwood大衣，堪稱是「一吻定情款」，特色在於翻領可往上扣起、變換造型，袖口處以鈕釦裝飾的暗褶設計也相當雅致，想穿上這件神仙CP擁吻時的大衣，要價大約55,715元，兩人浪漫纏綿的身影，羨煞「玄彬病」患者。