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玄彬、孫藝真「愛的迫降」神仙CP重逢、接吻大衣暖呼呼 對抗寒流穿起來

2020-02-01 17:37聯合報 記者楊詩涵／即時報導

首爾清潭洞茫然閒逛都可以不期而遇，是「愛的迫降」中玄彬、孫藝真墜入熱戀的橋段，新年停播後的第11集，也是這對愛侶在南方遇見的首集，孫藝真穿上Max Mara喀什米爾羊絨大衣，正是寒流穿搭的最佳示範，而近期以時尚能量重返的布雷克萊芙莉（Blake Lively）也穿了數次Max Mara的泰迪熊大衣，在低溫特報時看了特別溫暖。

孫藝真在首爾街頭遊蕩遇到玄彬的情節，身上穿的Max Mara大衣為喀什米爾材質，輕柔保暖，她搭配施華洛世奇Penelope Cruz Moonsun玫瑰金耳環，簡單優雅，顯出她作為女性經理人的氣勢，亦不減溫柔婉約。此外，孫藝真因應冬日劇情也穿了多款外套，最受注目的自是她和玄彬在醫院、南北韓交界擁吻時，身上穿的Vivienne Westwood大衣，堪稱是「一吻定情款」，特色在於翻領可往上扣起、變換造型，袖口處以鈕釦裝飾的暗褶設計也相當雅致，想穿上這件神仙CP擁吻時的大衣，要價大約55,715元，兩人浪漫纏綿的身影，羨煞「玄彬病」患者。

因應冷颼颼的天氣，Max Mara經典的泰迪熊大衣也是女星最愛，以駱駝毛、蠶絲混紡的泰迪熊絨毛布料，溫暖奢華，昆凌、蔡依林都曾詮釋，有「一穿上就不想脫下來」的美譽，除了經典駝色，今年還推出鈷藍、珊瑚紅、綠松石、白色等搶眼色彩，布蕾克萊芙莉就同時擁有兩款，亮眼現身紐約街頭時；英國超模蘿西．杭亭頓—懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）則是在倫敦旅行時，穿了Max Mara秋冬大衣，輕暖俐落地展現優雅身型。

和玄彬在首爾重逢，孫藝真身穿Max Mara Cashmere大衣，售價6,09...
和玄彬在首爾重逢，孫藝真身穿Max Mara Cashmere大衣，售價6,090美元、約合台幣18萬4,770元。圖／取自tvN官方IG
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孫藝真和玄彬在醫院擁吻身穿Vivienne Westwood大衣，售價218萬韓...
孫藝真和玄彬在醫院擁吻身穿Vivienne Westwood大衣，售價218萬韓元、約合台幣55,715萬元。圖／取自tvN官方IG
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孫藝真和玄彬在醫院擁吻身穿Vivienne Westwood大衣，售價218萬韓...
孫藝真和玄彬在醫院擁吻身穿Vivienne Westwood大衣，售價218萬韓元、約合台幣55,715萬元。圖／取自tvN官方IG
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布蕾克萊芙莉穿著Max Mara珊瑚紅Teddy Bear大衣，售價15萬800...
布蕾克萊芙莉穿著Max Mara珊瑚紅Teddy Bear大衣，售價15萬800元。圖／Max Mara提供
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布蕾克萊芙莉穿著Max Mara鈷藍色Teddy Bear大衣，售價15萬800...
布蕾克萊芙莉穿著Max Mara鈷藍色Teddy Bear大衣，售價15萬800元。圖／Max Mara提供
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孫藝真和玄彬在南北韓38度線擁吻時身穿Vivienne Westwood大衣，售...
孫藝真和玄彬在南北韓38度線擁吻時身穿Vivienne Westwood大衣，售價218萬韓元、約合台幣55,715萬元。圖／取自tvN官方IG
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孫藝真身穿的Vivienne Westwood大衣翻領可褶起、扣成脖圍，售價21...
孫藝真身穿的Vivienne Westwood大衣翻領可褶起、扣成脖圍，售價218萬韓元、約合台幣55,715萬元。圖／取自tvN官方IG
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孫藝真和玄彬在南北韓38度線擁吻時身穿Vivienne Westwood大衣，售...
孫藝真和玄彬在南北韓38度線擁吻時身穿Vivienne Westwood大衣，售價218萬韓元、約合台幣55,715萬元。圖／取自tvN官方IG
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英國超模蘿西．杭亭頓—懷特莉穿著Max Mara 2019秋冬款大衣、長褲。圖／...
英國超模蘿西．杭亭頓—懷特莉穿著Max Mara 2019秋冬款大衣、長褲。圖／Max Mara提供
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