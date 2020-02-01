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越南5月1日前拒中港澳台入境 星宇長榮折返

名人穿戴動物系珠寶 美洲豹PK靈蛇野性魅力各展風情

2020-02-01 17:10聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

珠寶的形式、主題，變化萬千。但從大自然中的動物中汲取靈感，無疑是珠寶創作的最大謬思來源之一。透過擬現動物的皮毛、紋理、姿態，或具象或抽象，動物系珠寶除為配戴者添增自信，同時也借華麗閃亮的寶石，展現攝人風采。

年僅24歲、178公分並擁有修長優雅身形的新一代女演員艾拉巴林斯卡（Ella Balinska），除了在新一代《霹靂嬌娃》（2019）電影中擔當主角之一，更在2019年成為卡地亞（Cartier）美洲豹品牌代言人。先前出席英國Fashion Awards紅毯時，艾拉巴林斯卡便以略帶復古的髮妝和眼神，穿戴了Cartier Panthere系列戒指與耳環。除了手上的雙色美洲豹戒指令人眼睛為之一亮，耳盼「掛」上的卡地亞頂級珠寶美洲豹耳環，更是神來一筆、令人印象深刻。

亞洲歌壇小天后孫燕姿平常形象清新可人，日前在錄製中國年節晚會時，則選擇了寶詩龍（Boucheron）的Serpent Bohème系列耳環與戒指。由於寶詩龍的Serpent Bohème系列是將靈蛇的形體抽象化、重新設計成更簡約的水滴型，加上孫燕姿選擇了平口、高彩的清新風格小洋裝，雖以靈蛇為設計主軸、但更昇華成內斂、帶有幾何風貌的閃亮視覺。尤其黃金750的Serpent Bohème系列指環，鑲嵌了兩顆鮮豔的黃水晶。討喜、明亮，正是人們配戴珠寶的最大意義。

卡地亞的Panthere系列手環，透過鑽石與黑瑪瑙的鑲嵌原了美洲豹的皮毛紋理、栩...
卡地亞的Panthere系列手環，透過鑽石與黑瑪瑙的鑲嵌原了美洲豹的皮毛紋理、栩栩如生。圖╱Cartier提供。
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Ella Balinska全身穿戴的美洲豹系列珠寶，正與本人散發的強大氣場一拍即...
Ella Balinska全身穿戴的美洲豹系列珠寶，正與本人散發的強大氣場一拍即合。圖╱翻攝自Ella Balinska IG。
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Boucheron，Serpent Bohème系列戒指，鑲嵌2顆梨型黃水晶約3...
Boucheron，Serpent Bohème系列戒指，鑲嵌2顆梨型黃水晶約3.47克拉，15萬4,500元。圖╱Boucheron提供。
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孫燕姿選擇了寶詩龍（Boucheron）的Serpent Bohème系列，將抽...
孫燕姿選擇了寶詩龍（Boucheron）的Serpent Bohème系列，將抽象幾何的靈蛇珠寶，明亮演繹。圖╱翻攝自孫燕姿instagram官方帳號。
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Boucheron，Serpent Bohème系列耳環，玫瑰金，鑲嵌16顆圓鑽...
Boucheron，Serpent Bohème系列耳環，玫瑰金，鑲嵌16顆圓鑽約0.66克拉，21萬3,000元。圖╱Boucheron提供。
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年僅24歲的Ella Balinska，已在去年成為卡地亞美洲豹代言人，後勢看漲...
年僅24歲的Ella Balinska，已在去年成為卡地亞美洲豹代言人，後勢看漲。圖╱翻攝自Ella Balinska IG。
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珠寶電影

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