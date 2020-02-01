名人穿戴動物系珠寶 美洲豹PK靈蛇野性魅力各展風情
珠寶的形式、主題，變化萬千。但從大自然中的動物中汲取靈感，無疑是珠寶創作的最大謬思來源之一。透過擬現動物的皮毛、紋理、姿態，或具象或抽象，動物系珠寶除為配戴者添增自信，同時也借華麗閃亮的寶石，展現攝人風采。
年僅24歲、178公分並擁有修長優雅身形的新一代女演員艾拉巴林斯卡（Ella Balinska），除了在新一代《霹靂嬌娃》（2019）電影中擔當主角之一，更在2019年成為卡地亞（Cartier）美洲豹品牌代言人。先前出席英國Fashion Awards紅毯時，艾拉巴林斯卡便以略帶復古的髮妝和眼神，穿戴了Cartier Panthere系列戒指與耳環。除了手上的雙色美洲豹戒指令人眼睛為之一亮，耳盼「掛」上的卡地亞頂級珠寶美洲豹耳環，更是神來一筆、令人印象深刻。
亞洲歌壇小天后孫燕姿平常形象清新可人，日前在錄製中國年節晚會時，則選擇了寶詩龍（Boucheron）的Serpent Bohème系列耳環與戒指。由於寶詩龍的Serpent Bohème系列是將靈蛇的形體抽象化、重新設計成更簡約的水滴型，加上孫燕姿選擇了平口、高彩的清新風格小洋裝，雖以靈蛇為設計主軸、但更昇華成內斂、帶有幾何風貌的閃亮視覺。尤其黃金750的Serpent Bohème系列指環，鑲嵌了兩顆鮮豔的黃水晶。討喜、明亮，正是人們配戴珠寶的最大意義。
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