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近距離免費看LOEWE工藝獎作品 一上線就逛到停不下來

2020-02-01 15:21聯合報 記者楊詩涵／即時報導

2016年由LOEWE創意總監Jonathan Anderson倡議提出的LOEWE工藝獎迄今邁入第4年，自2017到2019年分別在馬德里、倫敦、東京展出，2020年初首度開始用線上展覽的形式呈現，讓全世界各地的藝術愛好者，彈指間就能仔細觀賞前三屆「LOEWE工藝獎」展品。

首度開闢數位化方式展出的LOEWE工藝獎與Google Arts & Culture合作，入圍作品及目錄都數位化的方式，讓參觀者無須抵達現場，就可以透過虛擬實境技術欣賞， Google Arts and Culture採用360度環迴攝影技術拍攝了展覽實景，用以呈獻虛擬實境的觀賞體驗。

只要使用Google Arts & Culture數位平台，就可以宛如親臨實境般參觀，除了語音導覽功能，也可以從不同角度欣賞展品，免費隨時上、下線，不受時空限制，在喜歡的作品想停留多久都不被打擾；除了2019在東京展出的部分之外，過去的入圍作品都已有高解像度圖片可放大賞析。每幅展品的圖片皆附上重點簡介，點擊圖片就可以閱覽詳盡的資料卡，此虛擬平台也將持續更新，不定期提供未來的LOEWE工藝獎資料，為接下來的2020年LOEWE 工藝獎暖身，今年度入圍作品預計在巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）展出，展期為2020年5月21日至7月12日。

█LOEWE工藝獎Google Arts & Culture網址：

網址: https://artsandculture.google.com/partner/fundacion-loewe

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美國猶太歷史國家博物館館藏的1948年兒童餐椅。圖／取自LOEWE工藝獎Google Arts & Culture網址
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LOEWE工藝獎與Google Arts & Culture合作推出入圍作品線上展覽。圖／取自LOEWE工藝獎Google Arts & Culture網址
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美國藝術家Deloss Webber的作品「Geisha Handbag Series」將花崗岩、竹片、藤蔓進行結合，對日本傳統編織技術的致敬。圖／取自LOEWE工藝獎Google Arts & Culture網址
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英國藝術家Celia Pym用白紗修補回收得來的破爛手織衣物，製成「Norwegian Sweater」。圖／取自LOEWE工藝獎Google Arts & Culture網址
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