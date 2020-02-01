融入生活的情意種子 喬治傑生的北歐日常美學

生在台灣、很幸運，很多好事成雙。過年？我們有西曆新年、農曆新年兩個節慶盛典；紀念情人節？我們有西曆的二月十四、更有農曆的七夕，成雙成對。這樣說來，情人節似是個特殊節日、但實則情人節也可以是日常的每一日。唯如何將日常變得不凡？隨身配戴的珠寶或可具此神奇之效。來自丹麥的銀雕珠寶品牌喬治傑生（Georg Jensen），承繼了北歐美學，更擅長透過簡約詩意的珠寶作品，展現融入日常的靈光一現。

過往的喬治傑生擅長大件的銀雕作品如水壺、果缽、家品，但近年品牌長時推出多個簡約設計的珠寶系列，在生活場域中持續創造驚喜；像是Fusion系列便由丹麥設計師妮娜・古柏 （Nina Koppel）所創造，宛如拼圖般的設計，在戒指或飾品中創造流線、拼接的趣味，同時指涉了人與人之間不同關係的和諧與圓融。Magic則一如系列名稱，散發著幾何「魔法」，設計師巧妙揉和無意識的有機線條，創造出生活中的趣味變化。