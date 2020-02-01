10款推車港點吃到飽499元！再送炒飯＋甜點　限時2個月

少數仍然維持港點推車服務的「六福客棧」金鳳廳宣佈，即日起至3月31日期間，限時2個月回歸推出「推車港點吃到飽」的活動，無限供應推車上的10款經典餐點，每人優惠499元（含茶資），還再加贈廣州香米炒飯、甜點。另外至2月29日期間，另有4人合菜優惠，原價4,048元，優惠價2699元，約為73折。

已經邁入48年的六福客棧，館內餐廳「金鳳廳」仍然維持港點推車服務。用餐顧客可以看見餐車穿梭於桌邊、為顧客上菜的身影。本次六福客棧特精選10款經典港點，推出吃到飽的活動。包括有蟹黃蒸燒賣、糯米珍珠丸、蠔汁炆鳳爪、港式芋頭糕、鮮蝦腐皮卷、鮮蝦腸粉等選擇，原價單份88～168元，午晚餐每人499元。另外並加贈廣州香米炒飯、炒時蔬，以及椰汁西米露或芝麻糊。