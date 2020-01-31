宵夜吃鍋享6折！美滋鍋還有「午間優惠套餐」享4.2折

來自新加坡的網美火鍋店「美滋鍋」，自2月3日起，將新推出午茶優惠套餐，內含肉品、海鮮、火鍋料，雙人原價1,100元，優惠價788元，另也有4人方案。另外再推出晚間22:00之後入場的宵夜優惠，火鍋料可享6折起的折扣。2月壽星到店消費慶生，還有機會獲得情人節小熊。

美滋鍋自2019年於信義區ATT4FUN開設全台首間門市，店內以滿滿的粉紅色氛圍，搭配花卉、雲朵等夢幻元素，營造出少女風的打卡環境，並提供有6款不同的湯底，以及多種的火鍋料選擇。

自2月3日起，美滋鍋所推出的午茶優惠套餐，乃是以英式下午茶的三層架，呈現肉品、海鮮與手工火鍋料，搭配指定的鴛鴦鍋湯底、醬料，以及無限供應的小菜與水果，雙人價788元，4人套餐則為1,688元（原價3,140元），約為5.4～7.2折。另還有饗宴版方案，雙人原價1,500元，優惠988元；4人套餐原價4,500元，優惠價1,888元，約為4.2～6.6折。均限於平日中午使用。