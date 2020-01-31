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影／AI機器人化身國寶導覽員 介紹故宮肉形石

2020-01-31 22:38聯合報 記者陳宛茜／即時報導

你也許看過故宮人氣國寶肉形石，卻沒聽過AI機器人怎麼介紹肉形石。趁著大過年，肉形石出宮來到彰化縣立美術館過年。美術館特別找來 AI機器人凱比當導覽員，只要碰觸它肚子上的感應器，就可以聽見凱比以唱作俱佳、圖文並陳的方式，介紹肉形石的來源和東坡肉的有趣淵源。

肉形石正在彰化縣立美術館展出。記者陳宛茜／攝影
肉形石正在彰化縣立美術館展出。記者陳宛茜／攝影
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