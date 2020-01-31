GUCCI傾色星輝唇膏的光澤感好美 不用考慮直接9色全包

GUCCI Beauty的「雙唇故事」再推新作，創意總監Alessandro Michele打造全新的傾色星輝唇膏（Rouge à Lèvres Gothique）系列全9色，閃耀金屬光澤，色號名稱都來自經典好萊塢電影作品或角色，無分性別的形象廣告更是完成呈現古馳精神。

傾色星輝唇膏（Rouge à Lèvres Gothique）系列以Gothique（哥德）來命名，是因為Alessandro Michele想藉著這款唇膏喚起輝煌年代，「對我來說，化妝是解放自我的一種方式，例如龐克時代，少男少女在八○年代的倫敦街頭穿梭奔跑，這種通過妝容所表達的自由奔放，與身體構造形成強烈對比。在我眼中有如鎂光燈下的巨星走在街上，為街頭帶來不一樣的美。」作品總散發幽默感的紀實攝影師Martin Parr為本次傾色星輝唇膏系列掌鏡，在八○年代的場景中，龐克愛好者與模特兒互擦唇彩，顛覆典型美妝廣告。

各款色號的命名，都來自經典好萊塢電影作品和角色，帶金屬質感的炫彩唇膏，塗抹在唇上會因獨特配方而留下深邃的黑色底色，並以金屬閃爍效果提升雙唇質感，折射光線後打造美唇的立體效果，質地柔滑服貼。古馳傾色星輝唇膏共有9款新色，Alessandro Michele挑選標誌性經典紅色25*Goldie Red（米開理紅），鑄造為帶金屬感的深色光澤，其他色號包括深橙色306 Letty Orange（彗星美人）、 深粉色408 Norma Pink（諾瑪霓虹）、紫紅色409 Billie Magenta（比莉星光）、閃粉色705 Lynn Silver（茱蒂絲銀河）、暗金色706 My Forbidden Past（禁夜星辰）；也同步推出較為奇特的暗灰藍色707 Charlotte Blue（愛琳娜星宿）、深藍色708 Victoriana Blue（維多利亞星空）及暗綠色709 Princess Olga Green（奧爾加極光）。