寒流極凍超有感！電暖器、折疊式泡澡桶買氣倍數成長

入冬以來最強寒流全台極凍超有感，燦坤3C、全國電子電暖器買氣均有明顯成長，尤其是陶瓷式電暖器、葉片式電暖器最受歡迎，HANDS台隆手創館的復古陶瓷電暖器特價千元有找，同樣賣出好成績；網購「電暖扇」搜尋度單周暴增1.7倍，泡腳機、折疊式泡澡桶、暖手寶的銷量也大幅攀升。

根據全國電子統計，這波寒流帶動電暖器較去年同期成長數倍，其中以陶瓷式、葉片式及鹵素、碳素電暖器的銷售最佳，陶瓷式幾乎占整體電暖器銷售的4成，葉片式電暖器在大空間暖房效果佳、使用更安全，也是熱賣款，電暖器熱賣價格帶約落在2,500～5,000元。

全國電子即日起至2月10日電暖器降價特惠，嘉儀12片式恆溫葉片式電暖爐KED512T市價10,700元、特價8,080元；北方陶瓷遙控電暖器市價3,890元、特價3,290元；聲寶14吋負離子紅外線電暖器78折特價1,780元，全台限量500台。

燦坤3C近期電暖器類銷售成長近3成，葉片式電暖器最受青睞，恆溫、定時、傾倒自動斷電等功能也是消費者選購的重點；辦公室或個人空間推薦簡約時尚的陶瓷電暖器。近年因空汙議題發酵，結合空氣清淨機的機種詢問度攀升，例如Dyson推出的涼暖空氣清淨機商品一年四季皆可使用。

即日起至2月17日燦坤3C推出嘉儀HELLER 12片電子式葉片電暖器KED512T優惠價8,080元，再送雙層玻璃杯；CHIMEI枝椏陶瓷電暖器HT－CRACP1優惠價1,288元有找，售完為止；Dyson三合一涼暖空氣清淨機 HP04優惠價21,900元。

HANDS台隆手創館的復古陶瓷電暖器單月熱銷500台，小於A4尺寸的設計很輕便，特價990元；造型吸睛的3D立體火焰山電壁爐奈米發熱科技與3D擬真火焰技術，輕巧機身方便移動，原價5,880元、特價3,980元。台隆獨家的DaY LiveLY絨布熱水袋也是寒流期間暖手腳、暖肚的好幫手，倒入熱開水即可重複使用，特價294元。