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軟硬皆矜貴 香奈兒全新Tweed de Chanel系列頂級珠寶

2020-01-31 17:48聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

世界上恆常珍貴的事物，通常多兼融「軟」、「硬」，兩種實相。譬如像水，零度之下可以結冰、常溫之下如液態般流動；又樣黃金，超過熔點後也能成為液態，常溫之時則彌足貴重。而一旦提到香奈兒，你又會想到什麼？可能是獅子、可能是黑白、可能是山茶花、更可能是一件「斜紋軟呢」外套。現在香奈兒則將這珍貴意念，由柔軟的時裝面料變身為一品身上穿戴的珠寶：全新頂級珠寶Tweed de Chanel系列。

因為特殊的織法，斜紋軟呢具備更好的防風抗寒性能，也因為特殊的結構，捨棄墊肩的斜紋軟呢外套，再為當時1920年代的戰後女性帶來了肢體的靈活度。時至今日的「斜紋軟呢」外套，同時包容了製造的工藝層次與美學意涵，更是香奈兒文化中最柔軟珍貴的一塊，而今年香奈兒更將柔軟的面料脫胎換骨，形塑為全系列45件的Tweed de Chanel頂級珠寶。

全數45件的珠寶中，共包含三件珠寶腕表、11件獨一無二作品，與八件獨一無二色彩作品。事實上，斜紋軟呢的英文「Tweed」是由蘇格蘭文的「Tweel」一字演變而來，原字意指「斜紋布」；而Chanel女士因在1920年代與西敏公爵（Duke of Westminster）結識，讓她建立起對羊毛布料的優良品味，此後更成為首位將斜紋軟呢由男裝延伸至女裝的首位設計師。

這回CHANEL透過頂級珠寶工坊研發出的特殊鉸接技術，將鑽石、珍珠或藍寶石在不同平面上交織層疊，進而創造出宛如蘇格蘭手工編織羊毛布料的柔軟質地；像是「TWEED CORDAGE項鍊」便令人聯想到斜紋軟呢外套中的精緻鍊條，而「TWEED CORDAGE耳環」則靈感來自香奈兒女士對於鈕釦造型耳環的熱愛。全系列已於一月17日於香奈兒芳登廣場總店展出，並預計將於四月初在台巡迴。

CHANEL，Tweed de Chanel系列，TWEED CORDAGE項鍊...
CHANEL，Tweed de Chanel系列，TWEED CORDAGE項鍊，價格未定。圖╱CHANEL提供。
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最初源於男士服裝面料的「斜紋軟呢」，如今成為兼容CHANEL風格、工藝與美學的經...
最初源於男士服裝面料的「斜紋軟呢」，如今成為兼容CHANEL風格、工藝與美學的經典元素。圖╱CHANEL提供。
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CHANEL，Tweed de Chanel系列，TWEED CORDAGE耳環...
CHANEL，Tweed de Chanel系列，TWEED CORDAGE耳環，價格未定。圖╱CHANEL提供。
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色彩繽紛的斜紋軟呢面料，「Tweed」是由蘇格蘭文的「Tweel」一字演變而來。...
色彩繽紛的斜紋軟呢面料，「Tweed」是由蘇格蘭文的「Tweel」一字演變而來。圖╱CHANEL提供。
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CHANEL，Tweed de Chanel系列，TWEED CORDAGE戒指...
CHANEL，Tweed de Chanel系列，TWEED CORDAGE戒指，鑲嵌1顆重約0.7克拉主石，價格未定。圖╱CHANEL提供。
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CHANEL，Tweed de Chanel系列，TWEED CORDAGE手鍊...
CHANEL，Tweed de Chanel系列，TWEED CORDAGE手鍊，價格未定。圖╱CHANEL提供。
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珠寶香奈兒蘇格蘭

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