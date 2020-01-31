軟硬皆矜貴 香奈兒全新Tweed de Chanel系列頂級珠寶

世界上恆常珍貴的事物，通常多兼融「軟」、「硬」，兩種實相。譬如像水，零度之下可以結冰、常溫之下如液態般流動；又樣黃金，超過熔點後也能成為液態，常溫之時則彌足貴重。而一旦提到香奈兒，你又會想到什麼？可能是獅子、可能是黑白、可能是山茶花、更可能是一件「斜紋軟呢」外套。現在香奈兒則將這珍貴意念，由柔軟的時裝面料變身為一品身上穿戴的珠寶：全新頂級珠寶Tweed de Chanel系列。

因為特殊的織法，斜紋軟呢具備更好的防風抗寒性能，也因為特殊的結構，捨棄墊肩的斜紋軟呢外套，再為當時1920年代的戰後女性帶來了肢體的靈活度。時至今日的「斜紋軟呢」外套，同時包容了製造的工藝層次與美學意涵，更是香奈兒文化中最柔軟珍貴的一塊，而今年香奈兒更將柔軟的面料脫胎換骨，形塑為全系列45件的Tweed de Chanel頂級珠寶。

全數45件的珠寶中，共包含三件珠寶腕表、11件獨一無二作品，與八件獨一無二色彩作品。事實上，斜紋軟呢的英文「Tweed」是由蘇格蘭文的「Tweel」一字演變而來，原字意指「斜紋布」；而Chanel女士因在1920年代與西敏公爵（Duke of Westminster）結識，讓她建立起對羊毛布料的優良品味，此後更成為首位將斜紋軟呢由男裝延伸至女裝的首位設計師。