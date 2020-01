孟耿如放閃沒在客氣 許光漢訂製LONGCHAMP一次就上癮

LONGCHAMP在台北101專門店推出期間限定的快閃訂製服務,即日起至2月23日止,可選擇經典Le Pliage系列帆布、尼龍包款特製個人化手袋,並且推出僅101店才有的小羊皮款訂製,可優雅、可俏皮,而即將成為新嫁娘的孟耿如,則直接以黃子佼和她的姓氏縮寫「H.M.」玩訂製,並且甜蜜放話「現在就是很愛放閃」。

孟耿如和黃子佼對於訂製都沒有抵抗力,「我們真的不分軒輊,家裡超多訂製的包款、鞋子、手機吊飾,我本來就有LONGCHAMP小羊皮訂製包,也是佼哥訂製給我的,這次訂製的H.M.包款是大尺寸,我要先拿來用。」面對孟耿如說「會讓少女心噴發」的訂製服務,許光漢則是首度嘗試,「之後應該會繼續,可以選顏色、圖樣等等,感覺自己參與其中設計,很有趣。」