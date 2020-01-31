孟耿如放閃沒在客氣 許光漢訂製LONGCHAMP一次就上癮
LONGCHAMP在台北101專門店推出期間限定的快閃訂製服務，即日起至2月23日止，可選擇經典Le Pliage系列帆布、尼龍包款特製個人化手袋，並且推出僅101店才有的小羊皮款訂製，可優雅、可俏皮，而即將成為新嫁娘的孟耿如，則直接以黃子佼和她的姓氏縮寫「H.M.」玩訂製，並且甜蜜放話「現在就是很愛放閃」。
孟耿如和黃子佼對於訂製都沒有抵抗力，「我們真的不分軒輊，家裡超多訂製的包款、鞋子、手機吊飾，我本來就有LONGCHAMP小羊皮訂製包，也是佼哥訂製給我的，這次訂製的H.M.包款是大尺寸，我要先拿來用。」面對孟耿如說「會讓少女心噴發」的訂製服務，許光漢則是首度嘗試，「之後應該會繼續，可以選顏色、圖樣等等，感覺自己參與其中設計，很有趣。」
這次LONGCHAMP推出的訂製最特別之處，就是袋內壓印「LONGCHAMP x 訂製者姓名縮寫」，像是自己與品牌推出聯名款的驚喜。三款LONGCHAMP My Pliage訂製服務分別是壓印字母的My Pliage Signature帆布款、可選圖案或語句刺繡的My Pliage Club尼龍系列，前者以兩個字母、撞色設計為主，特色在於對地球友善的環保製程，由小到大3種尺寸分別使用了10、15、23個寶特瓶，印刷染料也不用水洗，減少汙水、廢氣排放；後者的My Pliage Club則是可以選星球、棕櫚樹、扶桑花或是hashtag圖案，甚至是刺繡一句自訂標語，發揮創意。此外My Pliage Cuir則是101限店推出的小羊皮款訂製，共有5款包型尺寸、12色繽紛包身可選，再任意搭配13種色彩鈕釦、8款襯裡，以及穿孔、燙印等細節。亞洲訂製首站以101專門店為起點，後續將在全台各櫃點巡迴登場。
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