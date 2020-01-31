細小而珍貴 喬治傑生情人節銀雕珠寶 情比金堅

人們為什麼配戴珠寶？簡單的問題、複雜的答案。有時候是為了一種觸動心弦的心靈扣問，符合我們對美的追求，有時則是為了寶石背後蘊藏的德性，在光暈質地的加持下，令人常保初心、堅定人與人間的誓言。來自丹麥的銀雕珠寶品牌喬治傑生（Georg Jensen），近日便推出情人節新品與活動，透過穿戴在身上細小但珍稀的珠寶飾品，傳遞貴重情意、情比金堅。

喬治傑生日前甫結束一月初在台北當代藝術博覽會的百年古董銀雕展，除了展出多位設計名家的經典銀雕創作，更有名模王心恬配戴一系列黃K金珠寶飾品，氣質出眾。而雖然以銀飾見長，但喬治傑生近年將自家眾多系列包含Magic、New Fusion、Aura，推出黃金材質的珠寶飾品，不同於原本純銀的詩意聖潔，黃K金的豐潤色澤，則帶來另一種飽滿幸福的念想。

而面對即將來臨的西洋情人節，喬治傑生推出多款主打情人節珠寶飾品，除有丹麥金匠蕾姬歐芙嘉（Regitze Overgaard）所設計的「心有所屬」心型鍊墜為主推系列，「1995 Heritage年度純銀海水藍玉髓鍊墜 」以藍玉髓為主石並假以精湛的銀飾工藝，內蘊新藝術時期的優美線條；而「純銀綠瑪瑙配紅玉髓鍊墜」，則透過玉髓與瑪瑙的紅綠雙色對比，並將純銀表面加以硫化處理，古典而優雅。

西洋情人節前夕，喬治傑生更加碼為戀人們平添甜蜜滋趣：即日起至二月16日止，凡於品牌全省直營店購入