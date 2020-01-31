超迷你FENDI搶攻情人節 這尺寸真的是甜密收在掌心裡

FENDI以霓光愛心畫出情人節的形象影片，熱門的Baguette包款推出超搶眼的粉、綠色新品，就像冰淇淋色系般帶來亮眼好心情，此外，超迷你Pico以珠串設計上市，更是時髦全新款。

情人節即將到來，FENDI特別拍攝了形象大片詮釋Baguette新款，以戀人的手傳達愛意，用霓光愛心圈起各式FENDI 包款，也象徵圈起兩人的愛情。飽和粉色、綠色Baguette就像好吃的義大利冰淇淋，帶來歡愉繽紛的視覺；輕巧的Nano 尺寸則是包包的最佳裝飾品，也可以用細鍊條背帶輕巧拎上身，作為時髦穿搭的配備。