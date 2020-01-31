超迷你FENDI搶攻情人節 這尺寸真的是甜密收在掌心裡
FENDI以霓光愛心畫出情人節的形象影片，熱門的Baguette包款推出超搶眼的粉、綠色新品，就像冰淇淋色系般帶來亮眼好心情，此外，超迷你Pico以珠串設計上市，更是時髦全新款。
情人節即將到來，FENDI特別拍攝了形象大片詮釋Baguette新款，以戀人的手傳達愛意，用霓光愛心圈起各式FENDI 包款，也象徵圈起兩人的愛情。飽和粉色、綠色Baguette就像好吃的義大利冰淇淋，帶來歡愉繽紛的視覺；輕巧的Nano 尺寸則是包包的最佳裝飾品，也可以用細鍊條背帶輕巧拎上身，作為時髦穿搭的配備。
Nano Baguette順應當前千禧世代的品味，也反映出品牌的工藝與包款細節，包身材質包括經典Selleria 皮革、拉菲草編織等，並且賦予鮮豔色彩作為點睛表現。今年度更為迷你的全新Pico Baguette誕生，成為FENDI旗下尺寸最小巧的包款，以測量單位中比Nano（豪微）更小的Pico（微微）命名，用奢華的刺繡和大大小小的珠子製作而成，部分款式飾有流蘇，Pico Baguette可作為Airpods的收納袋，也有逗趣說法是4x4公分見方大小可以裝下一顆馬卡龍，附長鍊帶可斜背、或是繞在頸間一到兩圈又變成項鏈，也可當作包款吊飾或繫在臂上成為裝飾。此外，男仕Baguette包款也推出全新深綠色迷彩Baguette，展現放閃又有趣的情侶穿搭。
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