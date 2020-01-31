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超迷你FENDI搶攻情人節 這尺寸真的是甜密收在掌心裡

2020-01-31 12:25聯合報 記者楊詩涵／即時報導

FENDI以霓光愛心畫出情人節的形象影片，熱門的Baguette包款推出超搶眼的粉、綠色新品，就像冰淇淋色系般帶來亮眼好心情，此外，超迷你Pico以珠串設計上市，更是時髦全新款。

情人節即將到來，FENDI特別拍攝了形象大片詮釋Baguette新款，以戀人的手傳達愛意，用霓光愛心圈起各式FENDI 包款，也象徵圈起兩人的愛情。飽和粉色、綠色Baguette就像好吃的義大利冰淇淋，帶來歡愉繽紛的視覺；輕巧的Nano 尺寸則是包包的最佳裝飾品，也可以用細鍊條背帶輕巧拎上身，作為時髦穿搭的配備。

Nano Baguette順應當前千禧世代的品味，也反映出品牌的工藝與包款細節，包身材質包括經典Selleria 皮革、拉菲草編織等，並且賦予鮮豔色彩作為點睛表現。今年度更為迷你的全新Pico Baguette誕生，成為FENDI旗下尺寸最小巧的包款，以測量單位中比Nano（豪微）更小的Pico（微微）命名，用奢華的刺繡和大大小小的珠子製作而成，部分款式飾有流蘇，Pico Baguette可作為Airpods的收納袋，也有逗趣說法是4x4公分見方大小可以裝下一顆馬卡龍，附長鍊帶可斜背、或是繞在頸間一到兩圈又變成項鏈，也可當作包款吊飾或繫在臂上成為裝飾。此外，男仕Baguette包款也推出全新深綠色迷彩Baguette，展現放閃又有趣的情侶穿搭。

粉色Mini Baguette，售價67,000元。圖／FENDI提供
粉色Mini Baguette，售價67,000元。圖／FENDI提供
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男款迷彩綠色FF Logo Baguette，售價77,000元。圖／FENDI...
男款迷彩綠色FF Logo Baguette，售價77,000元。圖／FENDI提供綠色 Mini Baguette，售價67,000元。圖／FENDI提供
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綠色 Mini Baguette，售價67,000元。圖／FENDI提供
綠色 Mini Baguette，售價67,000元。圖／FENDI提供
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FENDI Baguette男款包括深綠色迷彩和黑色FENDI Logo款式。圖...
FENDI Baguette男款包括深綠色迷彩和黑色FENDI Logo款式。圖／FENDI提供
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FENDI情人節主打Baguette系列。圖／FENDI提供
FENDI情人節主打Baguette系列。圖／FENDI提供
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Pico Baguette，售價24,500元。圖／FENDI提供
Pico Baguette，售價24,500元。圖／FENDI提供
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FENDI情人節綠色Baguette手袋相當搶眼。圖／FENDI提供
FENDI情人節綠色Baguette手袋相當搶眼。圖／FENDI提供
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Nano Baguette，售價28,700元。圖／FENDI提供
Nano Baguette，售價28,700元。圖／FENDI提供
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LOGO Strap You，售價28,700元。圖／FENDI提供
LOGO Strap You，售價28,700元。圖／FENDI提供
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FENDI Baguette Nano和最新推出的更小尺寸Pico包款。圖／FE...
FENDI Baguette Nano和最新推出的更小尺寸Pico包款。圖／FENDI提供
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Baguette吊飾，售價23,400元。圖／FENDI提供
Baguette吊飾，售價23,400元。圖／FENDI提供
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Nano Baguette，售價28,700元。圖／FENDI提供
Nano Baguette，售價28,700元。圖／FENDI提供
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