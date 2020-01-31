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小畫家換妳當 Bamford首推奢華訂製女表 芝柏貓眼系列

2020-01-31 09:01聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

想與眾不同？顏色總能從千篇一律中、快速脫穎而出。高級腕表的機械機芯研發不易，但如能透過外在的顏色變化，自能快速令人耳目一新。英國腕表改裝品牌Bamford宣布，將與具220多年歷史的芝柏（Girard Perregaux）合作，以「貓眼（Cat’s Eye）」腕表為基礎，推出首款奢華女表系列。

過往Bamford以改裝勞力士（Rolex）、愛彼（Audemars Piguet）聞名。品牌先買入原廠腕表、再透過PVD電鍍技術，為腕表不同部位賦予嶄新色彩、甚至加以懷舊的卡通人物，遂令不少收藏家為之風靡；然而過往Bamford雖也有零星的女表改裝款式，但主力仍鎖定男表，此次首個官方聯名系列則相準女性對色彩變化的敏銳品味，因此聚焦經典設計款式：芝柏的「貓眼」女表系列。

「貓眼」系列女表的橢圓形表殼原就散發懷舊的幾何之美，而本次官方合作訂製款，從皮帶、表面、次表盤（Sub-dial）、數字時標、指針...共有12處細節，各具2、12、或26種顏色可供選擇，撞色機率極低。除此之外，這款具有時間顯示功能的貓眼女表更在表圈上鑲嵌了總重約0.85克拉的62顆明亮切割式鑽石。單只腕錶約1萬25,00英鎊，折合台幣約49萬3,000元不含運費，目前可於Bamford官方網站下訂。

從表面、表殼、指針、表帶，整只腕表共有12個選項、各具2、12或26種顏色可選，...
從表面、表殼、指針、表帶，整只腕表共有12個選項、各具2、12或26種顏色可選，撞色率極低。圖╱翻攝自 iG @bamfordwatchdepartment
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相中女性對色彩的敏銳度，英國改裝品牌Bamford推出首個女性腕表訂製系列。圖╱...
相中女性對色彩的敏銳度，英國改裝品牌Bamford推出首個女性腕表訂製系列。圖╱翻攝自 iG @bamfordwatchdepartment
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橢圓形的貓眼腕表除具時間顯示功能，表圈並鑲嵌總重約0.85克拉的62顆明亮切割式...
橢圓形的貓眼腕表除具時間顯示功能，表圈並鑲嵌總重約0.85克拉的62顆明亮切割式鑽石。圖╱翻攝自Bamford官方網站
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