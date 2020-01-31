小畫家換妳當 Bamford首推奢華訂製女表 芝柏貓眼系列

想與眾不同？顏色總能從千篇一律中、快速脫穎而出。高級腕表的機械機芯研發不易，但如能透過外在的顏色變化，自能快速令人耳目一新。英國腕表改裝品牌Bamford宣布，將與具220多年歷史的芝柏（Girard Perregaux）合作，以「貓眼（Cat’s Eye）」腕表為基礎，推出首款奢華女表系列。

過往Bamford以改裝勞力士（Rolex）、愛彼（Audemars Piguet）聞名。品牌先買入原廠腕表、再透過PVD電鍍技術，為腕表不同部位賦予嶄新色彩、甚至加以懷舊的卡通人物，遂令不少收藏家為之風靡；然而過往Bamford雖也有零星的女表改裝款式，但主力仍鎖定男表，此次首個官方聯名系列則相準女性對色彩變化的敏銳品味，因此聚焦經典設計款式：芝柏的「貓眼」女表系列。