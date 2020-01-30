親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

釋字690號：和平醫院「強制隔離」違憲嗎

聽障正妹Alana帶你深度玩澳洲！勇奪亞洲電視大獎

2020-01-30 21:51聯合報 記者陳睿中／即時報導

外型亮眼的Alana成功克服天生的聽覺障礙，獲得亞洲電視大獎的肯定。圖／晴雅傳播...
外型亮眼的Alana成功克服天生的聽覺障礙，獲得亞洲電視大獎的肯定。圖／晴雅傳播提供
分享
澳洲豐富的自然資源、生態環境與人文風光，一直都令全世界的旅人所嚮往。在「Follow Alana 愛遊世界─澳洲篇」節目當中，觀眾將可以跟著亞洲最佳娛樂節目主持人Alana（鄭雅文）的腳步，以獨特的視野去探索澳洲，感受當地迷人的魅力風情！

「Follow Alana 愛遊世界」是台灣原創的一系列優質英文旅遊節目，自播出後就廣受觀眾喜愛，主持人Alana更是不斷透過知性又生動的互動，引領觀眾親近世界奇景與文化。本季所播出的「澳洲篇」，全季在澳洲共耗時2個月拍攝，節目中Alana上山下海，走訪了澳洲各地美麗景點，包括世界七大奇景之一的大堡礁，還有原始熱帶雨林、夢幻沙洲摩頓島等景點，並且也近距離與無尾熊、袋鼠等澳洲代表性的動物接觸，完整記錄當地人與自然和諧共存的智慧。「Follow Alana愛遊世界─澳洲篇」豐富而精彩的內容，更讓Alana在1月11日於菲律賓馬尼拉所舉辦的第24屆亞洲電視大獎（Asia Television Awards），一舉打敗亞洲各國競爭對手，奪得「最佳娛樂節目主持人獎」。不僅主持實力倍受肯定，也讓台灣旅遊節目在國際發光。

身為節目中的靈魂人物，來自台灣爸爸與美國媽媽家庭的Alana，其實出生就患有先天雙耳極重度聽損，完全聽不見外界的聲音。經過父母不斷奔走、尋求協助，終於於2歲時成功植入電子耳。在家人陪伴與自身努力之下，Alana如今已能聽說自如，還可以流利的英文溝通。Alana充滿熱情、關懷動物與環保議題的人格特質，也為「Follow Alana愛遊世界」系列節目，帶來溫暖、知性且富有正能量的視野，亦為觀眾帶來一次又一次的感動。

不論是海底生態資源豐富的大堡礁、被珊瑚礁環繞的艾略特女士島，或者是凱恩斯日夜皆精彩的野生動物世界，透過「Follow Alana愛遊世界─澳洲篇」節目中所精心記錄的澳洲生態美景，民眾可感受並認識澳洲土地上的生態、人文故事。尤其近來澳洲野火延燒不斷，觀眾更可在Alana的相伴下，了解關懷自然，體認環境保育的重要及珍貴。更多訊息可上網搜尋：「Follow Alana」。

「Follow Alana愛遊世界─澳洲篇」完整記錄了當地人與自然和諧共存的智慧...
「Follow Alana愛遊世界─澳洲篇」完整記錄了當地人與自然和諧共存的智慧。圖／晴雅傳播提供
分享
Alana與無尾熊近距離接觸，讓民眾認識澳洲的生態環境。圖／晴雅傳播提供
Alana與無尾熊近距離接觸，讓民眾認識澳洲的生態環境。圖／晴雅傳播提供
分享
Alana充滿熱情的個性，為節目帶來滿滿的正面能量。圖／晴雅傳播提供
Alana充滿熱情的個性，為節目帶來滿滿的正面能量。圖／晴雅傳播提供
分享

澳洲野火奇景堡礁

延伸閱讀

保證隔離！澳洲將撤僑 安置在2千6百公里外小...

送武漢僑民至離島隔離計畫惹議 澳洲政府：別無...

武漢肺炎疫情 紐西蘭加入全球撤僑行列

澳網／德國金童首闖男單4強 蠻牛納達爾出局

外交部：視武漢肺炎疫情 調整捐贈澳洲口罩

澳洲擬從武漢撤僑 送聖誕島隔離檢疫14天

相關新聞

戴口罩需要化妝嗎？專家說2部位最重要 還能養出嫩唇

2020-01-30 20:07

甜滋滋熱戀氛圍！LULU GUINNESS情人節推粉紅愛心包

2020-01-30 22:17

羽絨衣和時尚距離不再遙遠 超狂MONCLER羽絨舞裙開賣

2020-01-30 18:00

U值媒／烏來賞櫻騎單車 新手入門好上手

2020-01-30 17:53

首位日本三星主廚！「法國米其林指南」共29間三星餐廳

2020-01-30 17:24

U值媒／23.5小時蘇花改 快閃挑戰攝影攻略

2020-01-30 16:50

LV拍猛鬼驚悚片？2020早秋形象片 復古怪誕玩很大

2020-01-30 16:36

情人節腕表挑選首推「經典藍」鑲鑽設計歷久不衰

2020-01-30 16:34

熱門文章

創入冬新低！ 四縣市急凍低溫探6度 氣象局說明天更冷

2020-01-30 09:17

彌勒佛加持多買2本刮刮樂 新竹男刮出200萬元加賓士

2020-01-30 12:27

今天還不是最冷！ 彭啟明：冷空氣最強勢力在周五

2020-01-30 07:38

寒流強度增強！ 12縣市今晚到明天低溫下探6度

2020-01-30 10:26

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-30 20:40

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top