聽障正妹Alana帶你深度玩澳洲！勇奪亞洲電視大獎

外型亮眼的Alana成功克服天生的聽覺障礙，獲得亞洲電視大獎的肯定。圖／晴雅傳播提供 分享 facebook 澳洲豐富的自然資源、生態環境與人文風光，一直都令全世界的旅人所嚮往。在「Follow Alana 愛遊世界─澳洲篇」節目當中，觀眾將可以跟著亞洲最佳娛樂節目主持人Alana（鄭雅文）的腳步，以獨特的視野去探索澳洲，感受當地迷人的魅力風情！

「Follow Alana 愛遊世界」是台灣原創的一系列優質英文旅遊節目，自播出後就廣受觀眾喜愛，主持人Alana更是不斷透過知性又生動的互動，引領觀眾親近世界奇景與文化。本季所播出的「澳洲篇」，全季在澳洲共耗時2個月拍攝，節目中Alana上山下海，走訪了澳洲各地美麗景點，包括世界七大奇景之一的大堡礁，還有原始熱帶雨林、夢幻沙洲摩頓島等景點，並且也近距離與無尾熊、袋鼠等澳洲代表性的動物接觸，完整記錄當地人與自然和諧共存的智慧。「Follow Alana愛遊世界─澳洲篇」豐富而精彩的內容，更讓Alana在1月11日於菲律賓馬尼拉所舉辦的第24屆亞洲電視大獎（Asia Television Awards），一舉打敗亞洲各國競爭對手，奪得「最佳娛樂節目主持人獎」。不僅主持實力倍受肯定，也讓台灣旅遊節目在國際發光。

身為節目中的靈魂人物，來自台灣爸爸與美國媽媽家庭的Alana，其實出生就患有先天雙耳極重度聽損，完全聽不見外界的聲音。經過父母不斷奔走、尋求協助，終於於2歲時成功植入電子耳。在家人陪伴與自身努力之下，Alana如今已能聽說自如，還可以流利的英文溝通。Alana充滿熱情、關懷動物與環保議題的人格特質，也為「Follow Alana愛遊世界」系列節目，帶來溫暖、知性且富有正能量的視野，亦為觀眾帶來一次又一次的感動。