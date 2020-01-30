親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

戴口罩需要化妝嗎？專家說2部位最重要 還能養出嫩唇

2020-01-30 20:07聯合報 記者劉小川／台北即時報導

戴口罩時，該怎麼化妝呢？圖／摘自pakutaso
戴口罩時，該怎麼化妝呢？圖／摘自pakutaso
分享
近期武漢肺炎疫情擴大，又加上開工上班，不少人都戴上口罩出門，不僅在外面、搭交通工具時戴口罩，連在辦公室也戴上口罩。但就有網友提問，戴了口罩，到底要不要化妝？要如何化妝、或是該如何摘下口罩後，臉上妝容依舊美麗呢？

一般來說，戴上口罩後，只會露出眼睛與眉毛，這讓不少網友很開心，表示戴口罩是時間救星，不用上到全妝，也能多睡晚一點。

實際詢問專櫃彩妝師表示，其實戴上口罩，化妝只需做半套就能結束了。

因為臉部露出的部分為少許，重點特別在眉毛與眼睛的部位，眉毛部分，跟以往化妝的畫法一樣就好，倒是眼線與睫毛，如果在乎妝容的人，下手要比平常重一點，刷上睫毛膏能更有大眼的效果。

至於眼影，彩妝師提醒，戴口罩時，眼影不要畫太多樣化的顏色，這樣只露出眼睛的話，會很奇怪，可以用深色、大地色系的煙燻眼妝即可，反而具有大眼效果。

全臉則是只要薄擦粉底液即可，但雖然口罩有遮住大半張臉，但外出時，防曬依然不能少，但不用擦到過厚粉底液。

如果有可能會摘下口罩，建議可以隨身備一支不挑膚色的唇膏，可以是為膚色加分的顯白色，如當紅的泰奶、橘紅色調等。

另外彩妝師還告訴大家一個小撇步，戴口罩時，還能來個「唇保養」。方法很簡單，上班出門前，已經省去擦口紅、描唇邊的時間，那可以將熱毛巾擰乾，溼敷在嘴唇大約3至5分鐘，讓起皮的嘴唇與角質得以軟化，出門前再補上護唇膏，讓嘴唇有著飽滿的水分，這樣一來，臨時要補個口紅，也能嬌嫩欲滴。

對於沒化妝就沒有安全感的人，快來看看怎麼對抗。圖／摘自pakutaso
對於沒化妝就沒有安全感的人，快來看看怎麼對抗。圖／摘自pakutaso
分享
戴口罩後，眼妝就顯得非常重要。圖／摘自pakutaso
戴口罩後，眼妝就顯得非常重要。圖／摘自pakutaso
分享
口罩不但不是阻礙，還是你的偷懶神器，只需強調眼妝，就能讓你有滿滿的安全感。圖／摘...
口罩不但不是阻礙，還是你的偷懶神器，只需強調眼妝，就能讓你有滿滿的安全感。圖／摘自 pexels
分享

口罩武漢肺炎

延伸閱讀

韓國瑜：街友每人發3口罩 萬人高雄富邦馬拉松...

海關重申 出境旅客攜帶口罩限250片以內

痛罵范范卻放過捐武漢千萬的五月天？ 館長：根...

肺炎鬧口罩荒 淡水善心人發送300個

口罩管制玩真的！ 財政部：違規嚴重最高罰三倍

違規郵寄口罩出國 海關沒收2095片

相關新聞

首位日本三星主廚！「法國米其林指南」共29間三星餐廳

2020-01-30 17:24

羽絨衣和時尚距離不再遙遠 超狂MONCLER羽絨舞裙開賣

2020-01-30 18:00

U值媒／烏來賞櫻騎單車 新手入門好上手

2020-01-30 17:53

U值媒／23.5小時蘇花改 快閃挑戰攝影攻略

2020-01-30 16:50

LV拍猛鬼驚悚片？2020早秋形象片 復古怪誕玩很大

2020-01-30 16:36

情人節腕表挑選首推「經典藍」鑲鑽設計歷久不衰

2020-01-30 16:34

99%精油保養！亞曼尼超奢華「黑膜」上市，10分鐘見效

2020-01-30 15:50

新年的減法原則 超薄腕表斯文好品味

2020-01-30 15:13

Raf Simons加入PRADA 和「帥氣富二代」當同事？

2020-01-30 14:38

Tiffany最美期間快閃店現身紐約 網：一定要逛起來！

2020-01-30 14:01

LV全球首家咖啡館2月1日在大阪開幕！不是很難訂是根本訂不到吧

2020-01-30 13:12

只是逛街隨手買的 拉娜德芮葛萊美流蘇洋裝賣到缺貨！

2020-01-30 12:53

U值媒／抽掉高譚市 小丑 竟可能現實發生

2020-01-30 12:46

台灣首位出櫃男同志祁家威紀錄片展開募資 伴侶也現身

2020-01-30 12:38

超夯清酒「獺祭」居然推面膜了！揪姐妹邊喝邊敷更漂亮

2020-01-30 12:37

U值媒／誰想過戰爭裡 日常 究竟什麼樣？

2020-01-30 12:35

U值媒／奶奶，不是故意要騙你的

2020-01-30 12:19

日系跨界再一發 川久保玲以珍珠變身高級珠寶震撼彈

2020-01-30 12:16

連包裝都美翻！寶格麗推出秒殺款情人節限定袋包、配件

2020-01-30 12:07

U值媒／正義不完美，但不能因此放棄

2020-01-30 11:58

肋眼＋菲力雙人餐79折！鉄火牛排「開工餐」現省180元

2020-01-30 11:31

Grand Seiko插旗凡登廣場 打造全球最大旗艦店

2020-01-30 11:12

大陸唯一米其林3星 新榮記將中菜推上世界顛峰

2020-01-29 23:46

這樣也環保 來做零剩食年菜

2020-01-29 20:27

年後開工喝起來！7-11、全家便利商店「指定咖啡、茶飲優惠」為上班族打氣

2020-01-29 16:05

愛心版時尚餐盒包 Marc Jacobs情人節大方放閃

2020-01-29 15:23

用紅包錢添購開工新行頭 這幾款科技潮品必入手

2020-01-29 14:08

開工招好運不求人 戴對腕表財運倍增

2020-01-29 12:17

孫藝真「愛的迫降」霸氣回歸 拎小資女也愛的氣場包款

2020-01-29 11:17

2020開春最令人期待的壽司客座！銀座「平田壽司」來了

2020-01-29 10:03

挑對顏色 開運妝招好桃花

2020-01-29 00:13

42歲侯佩岑裝嫩秘訣！補妝不拿氣墊 補一個部位就發光

2020-01-28 17:14

防止鞋頭烘炒售價？Nike官網暫時下架Kobe系列商品

2020-01-28 15:58

斜紋皮革優雅百搭 Balenciaga推Touch系列包

2020-01-28 15:17

財運旺起來！新年行大運 推薦8款漂亮新皮夾

2020-01-28 12:40

拜年伴手禮 經濟部推薦這些台灣特色好物

2020-01-28 12:40

華山市場不只阜杭 這3間排隊名攤吃過嗎？

2020-01-28 11:21

公館「陳三鼎」預告將回歸 粉絲興奮：期待新店開張

2020-01-28 11:14

看雪猴、賞樹冰！日本東北冬季獨有的「12個旅遊亮點」

2020-01-28 11:11
看更多

熱門文章

「讓人想多看一眼」女子千元買刮刮樂 第一張中頭獎300萬

2020-01-29 22:00

冷吱吱！寒流襲台最低溫剩6度 周六晚間影響最強烈

2020-01-29 20:29

創入冬新低！ 四縣市急凍低溫探6度 氣象局說明天更冷

2020-01-30 09:17

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-29 20:40

彌勒佛加持多買2本刮刮樂 新竹男刮出200萬元加賓士

2020-01-30 12:27

今天還不是最冷！ 彭啟明：冷空氣最強勢力在周五

2020-01-30 07:38

寒流強度增強！ 12縣市今晚到明天低溫下探6度

2020-01-30 10:26

武漢肺炎風暴來襲 台北國際書展是否續辦明中午前宣布

2020-01-29 21:28

1家旅行社就損失2.6億元！武漢肺炎重擊台灣旅行業

2020-01-30 16:12

入冬最強寒流發威！ 吳德榮：今天至周六晨最冷

2020-01-30 07:16

看一下包嚇呆！你的臉書個資正遭濫用 法律教授教自救

2020-01-30 12:51

2月8日~2月29日 武陵櫻花季 交管22天

2020-01-30 01:01

新竹男狂買3本刮刮樂 中200萬元加賓士車

2020-01-30 09:37

LV全球首家咖啡館2月1日在大阪開幕！不是很難訂是根本訂不到吧

2020-01-30 13:12

初五大樂透摃龜 初六頭獎上看1.6億元

2020-01-29 22:34

媳婦不能拿錢回娘家？ 婆婆一句話打臉朋友被讚爆

2020-01-30 15:49

今晚到明清晨最冷 嘉義以北、花蓮估跌破6℃

2020-01-30 14:17

12星座「記性」好嗎？水瓶佛系記憶、獅子能拿遺忘演技奧斯卡

2020-01-30 15:41

每日星座運勢／射手靈感不斷的一天 工作得心應手

2020-01-30 00:00

肋眼＋菲力雙人餐79折！鉄火牛排「開工餐」現省180元

2020-01-30 11:31

減碳抗暖化 彭啟明吃素從嘴做起

2020-01-29 20:38

低溫特報！ 北台灣7縣市非常寒冷 12縣市亮黃燈

2020-01-30 07:20

最冷開工日 低溫可能下探6度

2020-01-29 23:56

【母女之間】蜜蜜／媽媽買的衣服

2020-01-30 06:00

【住在陰陽海邊】施岑宜／人為何要生病？

2020-01-30 06:00

寒流發威 雪山圈谷積雪13公分

2020-01-30 08:45

大樂透今頭獎上看1.6億 百萬紅包剩159組

2020-01-30 15:22

開工日限定小確幸 星巴克、超商祭咖啡優惠

2020-01-30 12:14

寒流襲台恐下探6度 農委會要求加強減災措施

2020-01-29 20:25

【我的年節味】谷芷音、kika kao／煙燻臘肉

2020-01-30 06:00

超夯清酒「獺祭」居然推面膜了！揪姐妹邊喝邊敷更漂亮

2020-01-30 12:37

三峽初六賽神豬 特等1409台斤比往年稍瘦

2020-01-30 15:37

只是逛街隨手買的 拉娜德芮葛萊美流蘇洋裝賣到缺貨！

2020-01-30 12:53

北捷首波常客優惠回饋金 明天搭末班車就有機會領到

2020-01-30 16:31

統一發票11-12月千萬得主 只花10元買報紙

2020-01-30 18:30

連包裝都美翻！寶格麗推出秒殺款情人節限定袋包、配件

2020-01-30 12:07

不是冬日乾癢！茶農全身長水疱如火燒 竟是天疱瘡惹禍

2020-01-30 11:51

武漢肺炎防疫 私幼開學寶寶請假家長不放心

2020-01-30 14:54

汽柴油2/3起估降9角及1元 有望創1年來新低

2020-01-30 12:17

年後來甩肉之吃素能不能瘦？兩大原則是關鍵

2020-01-29 20:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top