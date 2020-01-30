戴口罩需要化妝嗎？專家說2部位最重要 還能養出嫩唇

戴口罩時，該怎麼化妝呢？圖／摘自pakutaso 分享 facebook 近期武漢肺炎疫情擴大，又加上開工上班，不少人都戴上口罩出門，不僅在外面、搭交通工具時戴口罩，連在辦公室也戴上口罩。但就有網友提問，戴了口罩，到底要不要化妝？要如何化妝、或是該如何摘下口罩後，臉上妝容依舊美麗呢？

一般來說，戴上口罩後，只會露出眼睛與眉毛，這讓不少網友很開心，表示戴口罩是時間救星，不用上到全妝，也能多睡晚一點。

實際詢問專櫃彩妝師表示，其實戴上口罩，化妝只需做半套就能結束了。

因為臉部露出的部分為少許，重點特別在眉毛與眼睛的部位，眉毛部分，跟以往化妝的畫法一樣就好，倒是眼線與睫毛，如果在乎妝容的人，下手要比平常重一點，刷上睫毛膏能更有大眼的效果。

至於眼影，彩妝師提醒，戴口罩時，眼影不要畫太多樣化的顏色，這樣只露出眼睛的話，會很奇怪，可以用深色、大地色系的煙燻眼妝即可，反而具有大眼效果。

全臉則是只要薄擦粉底液即可，但雖然口罩有遮住大半張臉，但外出時，防曬依然不能少，但不用擦到過厚粉底液。

如果有可能會摘下口罩，建議可以隨身備一支不挑膚色的唇膏，可以是為膚色加分的顯白色，如當紅的泰奶、橘紅色調等。