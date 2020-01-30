紅白「翡」合戰 玉石系珠寶討喜暖冬
提到翡翠，普羅印象可能多停留在濃淡深淺不一的「綠」。然而翡翠的成色實則多元，黑白紅橙藍紫黑、成分比例各有不同。日本傳統過年有「紅白歌合戰」的傳統，而近日頂級玉石品牌JADEGIA玉世家則推出了一系列紅翡與白翡珠寶，宛如一場紅白「翡」合戰、各有魅力千秋。
雖然本質仍為玉石，但紅翡的成色如糖如蜜、甜而動人，正與白翡的溫潤成巧妙對比。於是心型的紅翡珠寶時而成為胸前的一抹紅，以為心形紅翡與冰種白翡鑲鑽墜飾；時而具現成柔美的鑽戒：以紅翡為主石、但側邊再接上一枚白翡、搖曳生姿。而另一對耳環則將蛋面冰種白翡鑲嵌以白鑽，讓蛋面冰種白翡的溫潤、調和以鑽石火光的銳利，古典中兼具當代灑落。
紅與白的成色，在玉石系珠寶中並非獨翡翠。卡地亞另有一枚Clash de Cartier超大型戒指，則取對珊瑚開採有嚴格的法律限制及關費的義大利Sardinia紅色珊瑚，同時強調100%天然、亦非保育類的珊瑚礁。四顆紅潤混圓的珊瑚搭配上黃K金的特殊造型，一如系列名稱的「Crash」，打破傳統對珠寶的刻板印象、耳目一新；而擅長創造寶石表面的伯爵PIAGET也有一款頂級珠寶手鐲表，碩大、誇張的18K黃金手鐲，將手表擴張為孔雀般吸睛的高級珠寶，表面再鑲嵌整圈鑽石，光彩奪目。
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