紅白「翡」合戰 玉石系珠寶討喜暖冬

提到翡翠，普羅印象可能多停留在濃淡深淺不一的「綠」。然而翡翠的成色實則多元，黑白紅橙藍紫黑、成分比例各有不同。日本傳統過年有「紅白歌合戰」的傳統，而近日頂級玉石品牌JADEGIA玉世家則推出了一系列紅翡與白翡珠寶，宛如一場紅白「翡」合戰、各有魅力千秋。

雖然本質仍為玉石，但紅翡的成色如糖如蜜、甜而動人，正與白翡的溫潤成巧妙對比。於是心型的紅翡珠寶時而成為胸前的一抹紅，以為心形紅翡與冰種白翡鑲鑽墜飾；時而具現成柔美的鑽戒：以紅翡為主石、但側邊再接上一枚白翡、搖曳生姿。而另一對耳環則將蛋面冰種白翡鑲嵌以白鑽，讓蛋面冰種白翡的溫潤、調和以鑽石火光的銳利，古典中兼具當代灑落。